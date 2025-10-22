Pražská plynárenská má nově nejlevnější plyn na trhu
Podívejte se na přehled nových tarifů Pražské plynárenské včetně aktuálních bonusů. Společnost BIDLI energie oznámila zvýšení cen elektřiny v akvizičních cenících. Jak se vyvíjely ceny elektřiny a plynu v září 2025, shrnuje energetický expert E.ONu Tomáš Plocek.
Levnější energie od Pražské plynárenské
Ceny plynu posledních několik týdnů pozvolna klesají a tento trend se začíná projevovat i v prvních nabídkách dodavatelů. Nedávno zveřejnil rekordně nízkou nabídku ČEZ a týden po tom je tu další skvělý tarif, co se týká nejnižších cen. Tentokrát s novými levnými nabídkami přišla Pražská plynárenská, což u ní není žádná novinka. Nízké ceny energií tento velký dodavatel drží dlouhodobě.
Je pravda, že v Kalkulátoru cen energií TZB-info jsou i ještě levnější nabídky alternativních dodavatelů, ale ty nemají v nabídce štědré bonusy nyní za online sjednání, které již tak nízkou cenu ještě sníží.
Obchodník uplynulý týden zveřejnil nabídky určené pro nové zákazníky z řad odběratelů elektřiny i plynu a také pro zákazníky z řad malých firem. Obchodník nezvykle na trhu změnil název produktu ze STABILITY na KLID NA 1(2,3) ROK(Y). Ostatní tarify nebyly změněny.
I když ceny elektřiny na burze spíše rostou, i přesto Pražská plynárenská zlevnila elektřinu v produktech KLID NA … o 40 až 200 Kč/MWh. Obchodník nejvíce zlevnil u produktu na tři roky a naopak u nabídky s nejkratší dobou závazku zlevnil nejméně. Naproti tomu dodavatel zvýšil stálý plat o 20 Kč/měsíc u elektřiny z 99 na 119 Kč/měsíc.
Cenu plynu Pražská plynárenská zlevnila méně než cenu elektřiny o 50 až o 130 Kč/MWh, což je logické, protože cena plynu je zhruba poloviční než elektřiny a také zvedla stálý plat o 15 Kč/měsíc. Opět platí, že nejvíce obchodník zlevnil u nabídky s nejdelším závazkem.
Tímto zlevněním a díky štědrému bonusu se ve většině odběrů stává nejlevnějším v obou komoditách. Novinkou u dodavatele je také závislost výše bonusu na spotřebě zákazníka, protože dříve nabízel pouze jednotný bonus. V následující tabulce je uvedena výše bonusů podle spotřeby.
Tab. 1: Přehled nových bonusů Pražské plynárenské
Podmínkou vyplacení bonusu je sjednání smlouvy online a zahájení dodávky do roku. Bonus dodavatel vyplatí v prvním vyúčtování.
Pražská plynárenská patří tradičně mezi nejvýznamnější tuzemské dodavatele energií (plynu, elektřiny a tepla) v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Svou konkurenceschopnost zakládá na zázemí stabilní a silné společnosti ve vlastnictví hlavního města Prahy.
Dceřiná společnost Pražská plynárenská Distribuce je provozovatelem distribuční plynovodní soustavy v Praze a okolí, kde provozuje téměř 4,5 tisíce kilometrů plynovodních sítí. Dceřiná společnost Prometheus je rychle rostoucím dodavatelem tepla a souvisejících komplexních služeb a je partnerem HMP pro naplňování Klimatického plánu HMP.
Společnost BIDLI energie v relativně krátké době aktualizovala nabídku určenou pro nové zákazníky
Název produktu proti předchozí verzi zůstal z většiny shodný, jen obchodník přidal označení měsíce a roku před název. Zřejmě BIDLI hodlá tyto nabídky pravidelně aktualizovat podle situace na trhu. Změny se týkají cen elektřiny pro nové zákazníky, jak pro domácnosti, tak i pro malé firmy. Obchodník nabízí dvě verze tarifů s označením 1025 Bidli Stabilita TOP_ (36,24,12) M nebo dražší 1025 Bidli Stabilita STANDARD_ (36,24,12) M a také tarif pro majitele fotovoltaiky s označením 1025 Bidli Stabilita TOP_ (36,24,12) M FVE.
Nové nabídky jsou proti předchozí verzi ze srpna o něco dražší. Cena silové elektřiny je o 52 až o 104 Kč/MWh (produkt TOP) vyšší. Naopak pro zákazníky s fotovoltaikou obchodník cenu snížil o 46 až o 98 Kč/MWh. Stálý plat zůstal shodný, ovšem nadprůměrně vysoký. Dovedu si představit, že obchodník prodává byty s nižší spotřebou, tak cena stálého platu zde bude hrát významnou roli.
Tab. 2: Přehled novinek na trhu s energiemi pro domácnosti (zeleně – pokles ceny proti minulé verzi ceníku, červeně – růst ceny, * – měsíční fix)
Vývoj cen elektřiny a plynu – září 2025, aktuální situace na energetických trzích pohledem experta E.ON Tomáše Plocka
Ceny elektřiny i plynu se drží v poměrně úzkém pásmu a reagují spíš na krátkodobé vlivy – počasí, naplněnost zásobníků nebo náladu na komoditních trzích. Před nadcházející zimou ale zůstává několik otazníků, které mohou trh znovu rozhýbat.
Velkoobchodní ceny dodávek na rok 2026 zůstaly i v září bez zásadních výkyvů. Zemní plyn se obchodoval poblíž srpnových hodnot, přičemž naplněnost evropských zásobníků dosahuje přibližně 80 %. To je méně než v předchozích letech, ale stále na úrovni, která nevzbuzuje obavy ohledně zásobování v topné sezoně. Česká republika je na tom dokonce lépe – zásoby dosahují 92 %. Vzhledem k propojenosti evropských trhů ale nelze očekávat, že by se české ceny vyvíjely odlišně. Nižší zásoby a chladné počasí se nicméně projevily mírným nárůstem ceny plynu na přelomu září a října. Na druhou stranu, obavy z dalšího kola obchodní války mezi Spojenými státy a Čínou, která by mohla oslabit světovou poptávku po energiích, vyvážily nervozitu z možného fyzického nedostatku plynu v zásobnících. Na trzích tedy přetrvává klid, protože proti sobě působí dva protichůdné faktory.
U elektřiny je vývoj podobný jako v předchozích měsících. Ceny se v posledních dnech obchodovaly na úrovních srovnatelných s červencem. Nárůst v posledních dnech byl primárně způsobený cenami paliv a emisních povolenek.
Na spotovém trhu je stále zřetelnější vliv proměnlivého počasí – slunečné dny s vysokým výkonem solárních elektráren pokrývají podstatnou část spotřeby, zatímco s příchodem podzimu roste výroba z větru a ceny se drží nízko. Na druhou stranu již klesají teploty, dny se krátí a vidíme, že přibývá dnů, kdy je potřeba zapínat i méně účinné zdroje, které pak „vyženou“ cenu nad 100 EUR/MWh. Právě tyto krátkodobé výkyvy potvrzují, že počasí se stává stále významnějším faktorem vývoje cen v regionu.
Nejvýhodnější nabídky na trhu s energiemi ke sjednání novými zákazníky
Nově z přehledu byly odstraněny nabídky s fixní cenou do konce roku 2026, protože se domnívám, že na tak krátkou dobu se již nevyplatí smlouvu uzavřít zvláště pro ty, u kterých by začaly dodávky až v průběhu roku 2026.
Ceny na energetických burzách v ČR
Tab. 4: Přehled cen na burzách v ČR s procentuální změnou proti předchozímu týdnu