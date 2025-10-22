Nejnavštěvovanější odborný web
Pražská plynárenská má nově nejlevnější plyn na trhu

22.10.2025
Ing. Jan Schindler, redakce

Podívejte se na přehled nových tarifů Pražské plynárenské včetně aktuálních bonusů. Společnost BIDLI energie oznámila zvýšení cen elektřiny v akvizičních cenících. Jak se vyvíjely ceny elektřiny a plynu v září 2025, shrnuje energetický expert E.ONu Tomáš Plocek.

Levnější energie od Pražské plynárenské

Ceny plynu posledních několik týdnů pozvolna klesají a tento trend se začíná projevovat i v prvních nabídkách dodavatelů. Nedávno zveřejnil rekordně nízkou nabídku ČEZ a týden po tom je tu další skvělý tarif, co se týká nejnižších cen. Tentokrát s novými levnými nabídkami přišla Pražská plynárenská, což u ní není žádná novinka. Nízké ceny energií tento velký dodavatel drží dlouhodobě.

Je pravda, že v Kalkulátoru cen energií TZB-info jsou i ještě levnější nabídky alternativních dodavatelů, ale ty nemají v nabídce štědré bonusy nyní za online sjednání, které již tak nízkou cenu ještě sníží.

Obchodník uplynulý týden zveřejnil nabídky určené pro nové zákazníky z řad odběratelů elektřiny i plynu a také pro zákazníky z řad malých firem. Obchodník nezvykle na trhu změnil název produktu ze STABILITY na KLID NA 1(2,3) ROK(Y). Ostatní tarify nebyly změněny.

I když ceny elektřiny na burze spíše rostou, i přesto Pražská plynárenská zlevnila elektřinu v produktech KLID NA … o 40 až 200 Kč/MWh. Obchodník nejvíce zlevnil u produktu na tři roky a naopak u nabídky s nejkratší dobou závazku zlevnil nejméně. Naproti tomu dodavatel zvýšil stálý plat o 20 Kč/měsíc u elektřiny z 99 na 119 Kč/měsíc.

Cenu plynu Pražská plynárenská zlevnila méně než cenu elektřiny o 50 až o 130 Kč/MWh, což je logické, protože cena plynu je zhruba poloviční než elektřiny a také zvedla stálý plat o 15 Kč/měsíc. Opět platí, že nejvíce obchodník zlevnil u nabídky s nejdelším závazkem.

Tímto zlevněním a díky štědrému bonusu se ve většině odběrů stává nejlevnějším v obou komoditách. Novinkou u dodavatele je také závislost výše bonusu na spotřebě zákazníka, protože dříve nabízel pouze jednotný bonus. V následující tabulce je uvedena výše bonusů podle spotřeby.

Tab. 1: Přehled nových bonusů Pražské plynárenské
Podmínkou vyplacení bonusu je sjednání smlouvy online a zahájení dodávky do roku. Bonus dodavatel vyplatí v prvním vyúčtování.

Pražská plynárenská patří tradičně mezi nejvýznamnější tuzemské dodavatele energií (plynu, elektřiny a tepla) v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Svou konkurenceschopnost zakládá na zázemí stabilní a silné společnosti ve vlastnictví hlavního města Prahy.

Dceřiná společnost Pražská plynárenská Distribuce je provozovatelem distribuční plynovodní soustavy v Praze a okolí, kde provozuje téměř 4,5 tisíce kilometrů plynovodních sítí. Dceřiná společnost Prometheus je rychle rostoucím dodavatelem tepla a souvisejících komplexních služeb a je partnerem HMP pro naplňování Klimatického plánu HMP.

Společnost BIDLI energie v relativně krátké době aktualizovala nabídku určenou pro nové zákazníky

Název produktu proti předchozí verzi zůstal z většiny shodný, jen obchodník přidal označení měsíce a roku před název. Zřejmě BIDLI hodlá tyto nabídky pravidelně aktualizovat podle situace na trhu. Změny se týkají cen elektřiny pro nové zákazníky, jak pro domácnosti, tak i pro malé firmy. Obchodník nabízí dvě verze tarifů s označením 1025 Bidli Stabilita TOP_ (36,24,12) M nebo dražší 1025 Bidli Stabilita STANDARD_ (36,24,12) M a také tarif pro majitele fotovoltaiky s označením 1025 Bidli Stabilita TOP_ (36,24,12) M FVE.

Nové nabídky jsou proti předchozí verzi ze srpna o něco dražší. Cena silové elektřiny je o 52 až o 104 Kč/MWh (produkt TOP) vyšší. Naopak pro zákazníky s fotovoltaikou obchodník cenu snížil o 46 až o 98 Kč/MWh. Stálý plat zůstal shodný, ovšem nadprůměrně vysoký. Dovedu si představit, že obchodník prodává byty s nižší spotřebou, tak cena stálého platu zde bude hrát významnou roli.

Tab. 2: Přehled novinek na trhu s energiemi pro domácnosti (zeleně – pokles ceny proti minulé verzi ceníku, červeně – růst ceny, * – měsíční fix)
Vývoj cen elektřiny a plynu – září 2025, aktuální situace na energetických trzích pohledem experta E.ON Tomáše Plocka

Ceny elektřiny i plynu se drží v poměrně úzkém pásmu a reagují spíš na krátkodobé vlivy – počasí, naplněnost zásobníků nebo náladu na komoditních trzích. Před nadcházející zimou ale zůstává několik otazníků, které mohou trh znovu rozhýbat.

Velkoobchodní ceny dodávek na rok 2026 zůstaly i v září bez zásadních výkyvů. Zemní plyn se obchodoval poblíž srpnových hodnot, přičemž naplněnost evropských zásobníků dosahuje přibližně 80 %. To je méně než v předchozích letech, ale stále na úrovni, která nevzbuzuje obavy ohledně zásobování v topné sezoně. Česká republika je na tom dokonce lépe – zásoby dosahují 92 %. Vzhledem k propojenosti evropských trhů ale nelze očekávat, že by se české ceny vyvíjely odlišně. Nižší zásoby a chladné počasí se nicméně projevily mírným nárůstem ceny plynu na přelomu září a října. Na druhou stranu, obavy z dalšího kola obchodní války mezi Spojenými státy a Čínou, která by mohla oslabit světovou poptávku po energiích, vyvážily nervozitu z možného fyzického nedostatku plynu v zásobnících. Na trzích tedy přetrvává klid, protože proti sobě působí dva protichůdné faktory.

Graf 1: Zemní plyn – spot a kontrakty na rok 2026
Graf 1: Zemní plyn – spot a kontrakty na rok 2026

U elektřiny je vývoj podobný jako v předchozích měsících. Ceny se v posledních dnech obchodovaly na úrovních srovnatelných s červencem. Nárůst v posledních dnech byl primárně způsobený cenami paliv a emisních povolenek.

Na spotovém trhu je stále zřetelnější vliv proměnlivého počasí – slunečné dny s vysokým výkonem solárních elektráren pokrývají podstatnou část spotřeby, zatímco s příchodem podzimu roste výroba z větru a ceny se drží nízko. Na druhou stranu již klesají teploty, dny se krátí a vidíme, že přibývá dnů, kdy je potřeba zapínat i méně účinné zdroje, které pak „vyženou“ cenu nad 100 EUR/MWh. Právě tyto krátkodobé výkyvy potvrzují, že počasí se stává stále významnějším faktorem vývoje cen v regionu.

Graf 2: Elektřina – spot a kontrakty na rok 2026
Graf 2: Elektřina – spot a kontrakty na rok 2026

Nejvýhodnější nabídky na trhu s energiemi ke sjednání novými zákazníky

Nově z přehledu byly odstraněny nabídky s fixní cenou do konce roku 2026, protože se domnívám, že na tak krátkou dobu se již nevyplatí smlouvu uzavřít zvláště pro ty, u kterých by začaly dodávky až v průběhu roku 2026.

Tab. 3: Přehled doporučených nabídek ke sjednání novými zákazníky
Tab. 3: Přehled doporučených nabídek ke sjednání novými zákazníky

Ceny na energetických burzách v ČR

Tab. 4: Přehled cen na burzách v ČR s procentuální změnou proti předchozímu týdnu
Tab. 4: Přehled cen na burzách v ČR s procentuální změnou proti předchozímu týdnu
 
 
