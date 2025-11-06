Kolik by zaplatili zákazníci podle návrhu cenového rozhodnutí ERÚ?
Kolik by zaplatili zákazníci podle návrhu cenového rozhodnutí ERÚ?
Obchodníci dál zvyšují stálé měsíční platby a zároveň potichu ruší dražší tarify pro zákazníky s fotovoltaikou. Kolik bude stát elektřina a plyn v příštím roce? První odhad? Přehled nejvýhodnějších nabídek na trhu ke sjednání novými zákazníky.
Obchodníci pokračují ve zvyšování stálého platu a potichu mizí dražší tarify pro fotovoltaiky
Dodavatelé energií v uplynulém týdnu neměnili hromadně ceníky. Zřejmě se čeká na oficiální verzi cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ohledně regulovaných cen na příští rok. Předmětem změn byly pouze dvě úpravy. Jednak pokračovalo zvyšování stálého platu buď beze změny ceny nebo současně se sníženou cenou komodity, zejména u tarifů pro stávající zákazníky a pak odstraňování nabídek určených pro majitele fotovoltaiky, které jsou dražší než klasické nabídky. Společnost innogy vydala novou řadu nabídek elektřiny se stejnou cenou jako u původních tarifů, jen v textu ceníků chybí poplatek pro zákazníky s fotovoltaikou za vyrovnání odchylky. Tento poplatek nedávno zrušil EPET.
Kolik bude stát elektřina a plyn v příštím roce?
Centropol Energy přináší propočty očekávaných cen energií pro rok 2026 na základě zveřejněného návrhu regulovaných cen ERÚ.
Energetický regulační úřad dne 30. 10. zveřejnil návrh regulovaných cen pro rok 2026. Ten zatím nepočítá s odpuštěním poplatku za podporované zdroje energie (POZE: 495 Kč bez DPH za MWh elektřiny). Tento poplatek může být ale upraven anebo zcela „odpuštěn“ v průběhu příštího roku či do konce veřejného konzultačního procesu k cenovému výměru.
Podle předloženého návrhu vychází úprava regulovaných cen v komoditě elektřina velmi příznivě a zvýšení cen oproti roku 2025 se počítá spíše na desetiny procent než na procentní body. V komoditě zemní plyn je navrženo zvýšení regulovaných cen na úrovni přibližně 7,5 procent.
Elektřina, domácnost, distribuční území ČEZ Distribuce
Na distribučním území ČEZ Distribuce u nejběžnější distribuční sazby D02d dojde k mírnému snížení ceny za megawatthodinu a zvýšení fixního platu, který známe jako platbu za jistič. Při modelové roční spotřebě 3 MWh vzrostou náklady za celý rok pouze o 44 Kč. Cenový růst tak představuje 0,3 %.
Také u distribuční sazby D25d (ohřev vody v bojleru) dojde k mírnému snížení ceny za megawatthodinu a zvýšení fixního platu, který známe jako platbu za jistič, a to o částku 465 Kč za rok. Při modelové roční spotřebě 5,5 MWh vzrostou náklady za celý rok pouze o 64 Kč. Cenový růst tak představuje 0,4 %.
U distribuční sazby D57d (topenářská sazba) dojde k výraznějšímu snížení ceny za megawatthodinu o 23 % (u nízkého tarifu o 43 %) a zvýšení fixního platu, který známe jako platbu za jistič, a to o 18 %. Při modelové roční spotřebě 12,5 MWh vzrostou náklady za celý rok pouze o 458 Kč. Cenový růst u této sazby činí 2 %.
Vzhledem k cenovému vývoji neregulované složky ceny v cenících dodavatelů dojde v roce 2026 u většiny domácností ke snížení celkové ceny elektřiny.
Zemní plyn, distribuční území GasNet
Podle návrhu zaplatí v roce 2026 domácnost s roční spotřebou zemního plynu 5 MWh o 347 Kč, tedy o 7,6 % více než v roce 2025.
Podle návrhu zaplatí v roce 2026 domácnost s roční spotřebou zemního plynu 10 MWh o 515 Kč, tedy o 7,6 % více než v roce 2025.
Podle návrhu zaplatí v roce 2026 domácnost s roční spotřebou zemního plynu 20 MWh o 824 Kč, tedy o 7,6 % více než v roce 2025.
Vzhledem k cenovému vývoji neregulované složky ceny v cenících dodavatelů dojde v roce 2026 ke snížení celkové ceny zemního plynu u většiny domácností v rozmezí 3 až 7 %. Pokles neregulované složky ceny má na koncovou cenu větší vliv než zvyšující se náklady na regulovanou cenu.
Přehled nejvýhodnějších nabídek na trhu s energiemi ke sjednání novými zákazníky
Pořadí nabídek je podle výše ročních nákladů bez ohledu na obchodníky poskytnuté bonusy. Nabídky s bonusy mohou posunout výhodnost voleb takových tarifů do čelních pozic.
Tab. 1: Přehled nejvýhodnějších nabídek na trhu ke sjednání novými zákazníky (* – tarif do roční spotřeby 3 MWh)
Ceny elektřiny a plynu na burzách v ČR v uplynulém týdnu
Tab. 2: Přehled cen elektřiny a plynu za uplynulý týden na burzách v ČR s trendem vývoje proti předcházejícímu týdnu