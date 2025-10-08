Nová možnost odstoupení od smluv s fixovanou cenou energií
Přinášíme přehled nových ceníků Pražské energetiky. Pro zákazníky s fixovanou cenou elektřiny nebo plynu se otevírá nová možnost odstoupení od smlouvy. Podíváme se také na nejvýhodnější nabídky energií pro nové zákazníky a na aktuální vývoj cen na českých burzách.
Přehled nových cen Pražské energetiky
Obsahem minulého článku bylo oznámené zlevnění elektřiny a plynu Pražskou energetikou. Toto oznámení bylo vydáno dříve než nové ceníky a dnes nové ceníky již známe, proto bych se nyní s vámi podíval na ceníky obchodníka podrobněji.
Nejednalo se o jen tak drobnou změnu několika málo produktů, změny se dočkaly prakticky všechny produkty elektřiny i plynu pro domácnosti i pro drobné podnikatele. Co se týká rozsahu zlevnění, je třeba upozornit, že se jedná o pražského dodavatele, který zde zveřejnil nabídky určené pro nové a stávající zákazníky, kteří přijdou na pobočky dodavatele a tam si vyberou. Nabídky nejsou primárně určeny ke srovnání na internetu a k soutěži o nejlevnější cenu na trhu. Také musíme mít na paměti, že v Praze je spousta malých bytů s nízkou spotřebou, které jsou náročnější na obsluhu odběrného místa než jinde v Čechách.
Přes všechny tyto odlišnosti obchodník proti posledním ceníků výrazně zlevnil, elektřina je o 305 až o 405 Kč/MWh levnější, plyn o 125 až o 175 Kč/MWh. K největšímu zlevnění došlo u produktů s nejdelším závazkem do konce roku 2028.
S novými ceníky také přichází částečná změna v délkách závazku, obchodník u smluv na dobu určitou již neuvádí délku závazku v měsících, ale ceník obsahuje konkrétní datum konce závazku.
Dlouhodobí stávající zákazníci Pražské energetiky nemusí mít obavy z přehnaných cen elektřiny ani plynu. Rozhodně tyto ceny nejsou tak vysoké na to, aby při běžné spotřebě byly domácnosti nuceny se ohlížet po levnější nabídce jinde.
Trošku mimo současné zvyklosti mi připadají ceny zelené elektřiny (PRE PROUD EKO), například ve srovnání s podobným běžným, nezeleným produktem PRE PROUD FAVORIT 2 se stejnou dobou závazku je cena vyšší o téměř 300 Kč/MWh. U většiny jiných dodavatelů na trhu buď není žádný rozdíl, nebo pouze minimální, jen několik desetikorun.
Produkt PRE PROUD NEFIX, který je určen pro nové zákazníky, kteří se nechtějí vázat, nebo ještě nejsou rozhodnuti, jsou tyto ceny sice vyšší, ale pochopitelné. Obchodník na druhou stranu nepřistoupil k zvýšení ceny stálého platu, jak se nyní často děje.
Mimoto nový zákazník může získat bonus 600 Kč, jak se uvádí na stránkách dodavatele. Zákazník se též může spolehnout na pomoc v různých technologiích, jako jsou fotovoltaika, klimatizace nebo vytápění.
Tab. 1: Některé nové ceníky za uplynulý týden (zeleně – nižší cena proti předchozímu srovnatelnému ceníku)
Zákazníci s fixovanou cenou mají novou možnost od smlouvy odstoupit
Spotřebitelé, kteří mají zafixovanou cenu elektřiny nebo plynu, mají od října novou možnost, jak ukončit smlouvu s dodavatelem. Závazek s ním budou moci vypovědět, pokud pro ně nebude mít zajištěno minimálně 70 % jejich očekávané spotřeby energie. Obchodníci svůj index zajištění zveřejňují a zároveň oznamují Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ) dvakrát ročně.
„Index zajištění je jeden údaj se dvěma benefity. Při změně dodavatele mají spotřebitelé další informaci, kterou mohou při rozhodování zohlednit. Uvidí tak například, že konkrétní obchodník nabízí sice velmi nízkou cenu, ale zároveň má dopředu nakoupeno méně energie,“ uvádí členka Rady ERÚ Markéta Zemanová a dodává:
„Zároveň platí, že pokud jsme si zafixovali cenu elektřiny nebo plynu a dodavatel pro nás na toto období nemá dopředu alespoň 70 procent energie zajištěno, můžeme smlouvu s ním ukončit. Výpověď můžeme podat i v případě, že obchodník v zákonném termínu index nezveřejní. Tuto možnost mají nejen spotřebitelé z řad domácností, ale i podnikající fyzické osoby.“
Vzor výpovědi (na základě ustanovení § 11a odst. 11 energetického zákona) je na webu ERÚ, výpovědní doba končí posledním dnem kalendářního měsíce, následujícího po doručení oznámení.
Index zajištění obchodníka je jedním z legislativních opatření, které ERÚ navrhoval po pádu dodavatelů spadajících zejména do skupiny BOHEMIA ENERGY. Důvodem ukončení jejich činnosti tehdy byla právě kombinace nedostatečného zajištění a skokového nárůstu cen energetických komodit.
Povinnost dodavatelů určit a oznámit hodnotu indexu zajištění zavádí energetický zákon (novela Lex OZE III). Obchodníci musí příslušný údaj stanovit dvakrát ročně – k 31. březnu a 30. září a jednak ho zveřejnit na svých internetových stránkách, jednak poskytnout ERÚ. V případě, že je hodnota indexu vyšší než 70 %, nemusí dodavatel zveřejňovat konkrétní procento, stačí pouze informace, že je zajištěn na zákonné minimum.
„Už s předstihem jsme dodavatele informovali o tom, jakým způsobem nám mají data reportovat. Budeme je tak moci rychle zpracovat a poskytnout spotřebitelům souhrnnou informaci o tom, jaká situace na trhu v oblasti zajištění dodavatelů panuje,“ říká Martin Šik, ředitel odboru a analytik ERÚ.
Přehled nejvýhodnějších nabídek na trhu s energiemi pro sjednání novými zákazníky
V souvislosti s platností novely energetického zákona (LEX OZE III) mají všichni ve zde uvedené tabulce zajištěn nákup nejméně 70 % elektřiny nebo plynu. Jedinou výjimkou je SPP (Slovenský plynárenský podnik), který zatím na svých stránkách žádné prohlášení nezveřejnil. Ale vzhledem k dominantnímu postavení na Slovensku by problémy s ním byly pro mne těžko představitelné. V každém případě od příště budou v tabulce pouze ti dodavatelé, kteří prohlášení zveřejnili.
Ceny energií na burzách v ČR
Tab. 3: Přehled cen energií na burzách v ČR s trendem proti předchozímu týdnu