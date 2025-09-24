Pražská energetika zlevní domácnostem elektřinu až o 10 % a plyn až o 8 %
Teplárny Brno představily nové akční ceny elektřiny s fixací až do konce roku 2028. Pražská energetika zlevňuje elektřinu i plyn. Přinášíme aktuální statistiku změn odběrných míst – kdo získává nejvíce zákazníků a od koho lidé utíkají, srovnání i od začátku roku. Nejnovější oficiální přehled nejvýhodnějších nabídek na trhu s energiemi pro nové zákazníky.
Nová, skvělá akční nabídka elektřiny Tepláren Brno
Teplárny Brno uplynulý týden zveřejnily nové tarify pro dodávku elektřiny domácnostem. Obchodník v nich garantuje fixní cenu elektřiny podle délky závazku od konce roku 2026 až do konce roku 2028. Čím delší závazek, tím levnější cena. Například ceník s platností až do konce roku 2028 má cenu silové elektřiny jen 2 339 Kč/MWh pro všechny distribuční tarify. Obchodník sice zvýšil stálý plat ze 75 na 99 Kč/měsíc, ale i tak patří mezi nejlevnější na trhu.
Teplárny Brno jsou jedním z největších dodavatelů energií na trhu, jedná se o podnik ve správě Brna. Na dodávky různých energií je napojeno 105 tisíc domácností. Teplárny dodávají elektřinu, plyn a teplo. Jsou jedním z největších odběratelů plynu v republice. Ke konci srpna měl dodavatel 4 727 odběrných míst elektřiny a 1 478 odběratelů plynu.
Pražská energetika zlevní domácnostem elektřinu až o 10 % a plyn až o 8 %
Pražská energetika připravuje k 1. listopadu snížení cen za dodávku elektřiny a plynu pro nové zákazníky i pro většinu těch stávajících. Snížení cen společnost naplánovala na začátek blížící se topné sezony.
Na levnější energie se mohou těšit stávající zákazníci z řad domácností a menších firem, kteří nemají fixovanou cenu. Všichni tito zákazníci navíc dostanou od PRE jednorázový bonus ve výši 600 Kč včetně DPH. Tato sleva se jim odečte z nejbližšího vyúčtování elektřiny či plynu.
Chystané zlevnění se dotkne i nových smluv s fixací ceny
Zákazníci tak mohou dosáhnout ještě výhodnějších podmínek. Například u nejběžnější distribuční sazby D02d vyjde cena silové elektřiny při fixaci ceny na tři roky na 2 690 Kč za megawatthodinu. Fixaci si mohou sjednat zákazníci, kteří v současnosti nemají fixované ceny nebo kterým končí předchozí smlouva s fixací ceny. Získat fixaci samozřejmě mohou i noví zákazníci.
Jak se změní ceny plynu
Od 1. listopadu zlevní také dodávky plynu. PRE nově nabídne většině zákazníků plyn za 1 320 Kč za MWh, což představuje v závislosti na charakteru spotřeby pokles nákladů až o 8 %.
Nové ceny měsíčních fixů, snad jen pro porovnání
Společnost Eneka pravidelně kolem 15. dne měsíce zveřejňuje nové ceny elektřiny a plynu na následující měsíc. Jedná se o tarify s fixní cenou na měsíc (měsíční fix), kde ceny energií se mění podle měsíčních cen na burze PXE. Sice současné ceny nepatří k nejlevnějším na trhu, zato si člověk uvědomí, jak velký rozdíl ve velkoobchodních cenách v současné době na trhu pro domácnosti panuje.
Tab. 1: Přehled novinek za uplynulý týden (* – měsíční fix, zeleně – pokles ceny, červeně – růst ceny)
Který z obchodníků byl v srpnu nejúspěšnější a naopak, kdo ztratil zákazníky
Počet odběrných míst podle jednotlivých dodavatelů vydává každý měsíc Operátor trhu energií (OTE). V článku jsou porovnány poslední dva měsíce, pro zjištění, zda počet odběrných míst jednotlivým obchodníkům roste nebo klesá. Tabulka je ještě doplněna počtem přípojek ke konci minulého roku, pro přehled, zda se u každého dodavatele jedná o krátkodobou náhodu nebo o dlouhodobý trend.
Proti minulým srovnáním jsem červeně zvýraznil úbytek přípojek od konce minulého roku, abych u jednotlivých dodavatelů upozornil, zda úbytek přípojek je jen ojedinělou odchylkou od dlouhodobého trendu, nebo spíš propad zákazníků je již dlouhodobým trendem. Čtenář na první pohled díky tomu vidí, jak jsou na tom dodavatelé na trhu jako celek.
U elektřiny je trend celkem jednoznačný. V srpnu úspěšní obchodníci jsou většinou úspěšní od začátku roku, s asi ojedinělou srpnovou výjimkou společnosti ČEZ. Je to zřejmě dáno nástupem moderní energetiky a neustálým růstem celkového počtu přípojek elektřiny. U plynu se jedná o pravý opak, zákazníků ubývá a také se jedná o mnohem nižší počty přípojek. Nízký počet změn umožňuje větší výkyvy.
V srpnu tak, jako v předchozích měsících, se ukazuje, že zákazníci přechází k nejsilnějším dodavatelům, kteří mají mnohokrát větší počet nových odběrných míst, zatímco počty získaných nebo ztracených odběrných míst ostatních dodavatelů se pohybují jenom v několika desítkách.
Tab. 2: Přehled dvaceti nejvíce a dvaceti nejméně úspěšných dodavatelů za srpen v počtu odběrných míst
Přehled nejvýhodnější tarifů elektřiny a plynu ke sjednání novými zákazníky
V následující tabulce jsou nejvýhodnější oficiální tarify ke sjednání většinou novými zákazníky. Proti předchozímu článku je zde novinkou nabídka Tepláren Brno, se kterou si zafixujete dnes výhodnou cenu elektřiny až do konce roku 2028.
Ale i nabídky doplněné bonusem stojí za pozornost. Díky bonusu zákazník většinou dosáhne na celkovou cenu nižší než u nabídek, které se bez bonusu jeví jako výhodnější. Srovnat cenu s bonusem může zájemce v Kalkulátoru cen energií TZB-info díky funkci Individuální cenová nabídka, kterou zákazník najde ve formuláři pro zadání srovnání, konkrétně v políčku pro výběr dodavatele.
Ceny elektřiny a plynu na burzách v ČR
Tab. 4: Přehled cen na burzách v ČR s trendem vývoje proti minulému srovnání