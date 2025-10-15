Hledáte nejlevnější plyn na trhu? Zkuste novou nabídku ČEZ na tři roky
Společnosti ČEZ Prodej a LAMA energy zveřejnily nové ceníky elektřiny a plynu. Měsíční fix na prosinec opět mírně zdražuje. Hledáte nejvýhodnější nabídky na trhu s energiemi? Podívejte se na náš přehled. E.ON rozšiřuje své působení v oblasti fotovoltaiky – majetkově vstoupil do společnosti Hora Energy.
Nová, velmi výhodná nabídka na fixaci plynu od společnosti ČEZ
Uplynulý týden byl poměrně bohatý na zveřejňování nových ceníků našimi dodavateli elektřiny a plynu. Za zmínku ze všeho nejvíce stojí nové produkty společnosti ČEZ Prodej pro dodávku zemního plynu, které jsou určeny pro nové zákazníky. Spolu s novými ceníky obchodník nově zavádí u některých tarifů bohatý bonus za online sjednání, samozřejmě s brzkou výplatou přímo na účet zákazníkovi.
Bonus získá každý zákazník, který převede své odběrné místo od jiného dodavatele ke společnosti ČEZ Prodej a uzavře smlouvu na produkt Plyn (Elektřina) Online na 1 rok, Elektřina Eso nebo na Plyn Fix na 3 roky. Obchodník bonus převede na účet zákazníka do 30 dní od zahájení dodávky. Výše bonusu závisí na roční spotřebě domácnosti, což ukazuje následující tabulka.
Tab. 1: Přehled bonusů za online sjednání dodávky plynu dodavatelem ČEZ Prodej
Když započítám bonus k celkovým nákladům na spotřebu plynu, tak mi vychází Produkt Plyn FIX na 3 roky nejvýhodněji na celém trhu do spotřeby asi 14 MWh/rok. I při vyšší spotřebě je stále nejlevnější na trhu, když srovnávám nabídku renomovaných dodavatelů. Vyšší spotřeba než 63 MWh za rok není v této nabídce preferovaná, protože cena plynu je proti ostatním pásmům spotřeby o téměř 200 Kč/MWh vyšší, i když zákazník již neplatí stálý plat, který ale na cenu nemá při tak vysokém odběru výrazný vliv.
I když má tarif Plyn Online nesrovnatelně vyšší bonus, kvůli relativně vysoké ceně plynu není výhodnější než Plyn Fix na 3 roky, i když také patří k úplně nejlevnějším nabídkám na trhu. Cílem této nabídky je nalákat zákazníky s tím, že po uplynutí 12 měsíců mnozí z nich zůstanou u obchodníka na prolongačním ceníku. Bonus je také dobrou metodou pro to, aby obchodník ochránil zákazníky od nápadu uzavření ještě další smlouvy s jiným dodavatelem, když už podepsal smlouvu s ČEZem.
V popisu změn ceníků dodavatele za uplynulý týden jsem úmyslně začal plynem, protože nabídka plynu je velmi atraktivní a cenově přínosná pro zákazníky. Nové produkty elektřiny nejsou tak cenově výrazné a atraktivní. Dodavatel uplynulý týden změnil nebo vytvořil nové tarify. Premiérou je produkt Elektřina Eso se závazkem do konce roku 2027 s cenou, která je průměrná v kategorii atraktivních cen pro nové zákazníky, ale s vysokým stálým platem. Tarif Elektřina On-line na 1 rok má průměrné ceny elektřiny a průměrný bonus, tak je výhodný díky bonusu pro zákazníky s nízkou spotřebou. Nabídka není pro mne až tolik zajímavá, protože je se závazkem pouze na rok, což je velmi krátké období. Kdybych si vybíral, tak bych zvolil starší tarif Elektřina na 3 roky.
Tab. 2: Přehled nových ceníků za uplynulý týden (zeleně – nižší cena než u předchozího srovnatelného ceníku, červeně – vyšší cena, * – produkt v zimě s fixní cenou, v létě s měsíčním fixem, ** – měsíční fix)
Lama kompletně změnila nabídku
Lama energy výrazně pozměnila nabídku pro nové zákazníky, která by měla být obsáhlejší, než co nabízela doposud. Možným důvodem takto radikální změny je stálý pokles počtu odběrných míst dodavatele v obou komoditách, který trvá již od energetické krize. V nabídce jsou nové fixní produkty se závazkem do konce roku až do roku 2028. GARANT ONLINE 08/2025/G26-R-O s online sjednáním do konce roku 2026, ten je nejvýhodnější. Produkt se závazkem do konce roku 2028 s klesající fixní cenou GARANT klesající 09/2025/G28 je zase úplnou novinkou dodavatele. Tyto nabídky sice mohou na někoho působit zajímavě, ale jedná se o nejdražší produkt pro nové zákazníky dodavatele, nepočítám-li měsíční fix.
Nejsem si jistý, zda k těmto nabídkám dodavatel poskytuje bonus, protože ten není na stránkách prodejce zmíněn. Poslední zmínka o bonusu je na facebooku obchodníka začátkem června a nikde jsem nenašel platnost do kdy je bonus uplatňován. Tak se musím držet údajů na stránkách.
Tarif GARANT Duo zase nabízí fixaci ceny měsíčních fixů přes zimu, kdy by jednotlivé měsíční ceny měly být vyšší než přes léto. V tabulce uvádím cenu přes zimu (od 1. 10. 2025 do 31. 3. 2026). Výhodou by měla být měsíční výpovědní lhůta.
První ceny měsíčních fixů na prosinec jsou zase o něco vyšší
Máme zde první ceny měsíčních fixů na prosinec, které jsou zase o trochu vyšší než listopadové ceny v obou komoditách. Na těchto cenách je vidět, jak velká konkurence mezi dodavateli je a o kolik níže jsou ceny komodit pro nové zákazníky. Na druhou stranu u většiny dodavatelů jsou počty nově příchozích zákazníků tak malé, že si mohou dovolit jim nabízet takto výhodné ceny.
Nejvýhodnější nabídky na trhu s energiemi pro nové zákazníky
Nové tarify, které byly zveřejněny uplynulý týden, sice nabídky elektřiny nijak nezměnily, zato u plynu se po delší době objevila nová nejvýhodnější nabídka na trhu vůbec, zejména v případě nižší spotřeby, když k cenám plynu a stálému platu přičtu ještě bonus.
Všechny fixní nabídky v tabulce mají podle dodavatelů index zajištění vyšší než 70 %.
Tab. 3: Přehled nejvýhodnějších nabídek na trhu s energiemi pro domácnosti, nabídky pro nové zákazníky (zeleně – novinka na trhu)
E.ON posiluje svou pozici na trhu s fotovoltaikami. Majetkově vstoupil do společnosti Hora Energy
Společnost E.ON podnikla další strategický krok v oblasti decentralizované energetiky a fotovoltaických řešení. Nově získala 49% podíl ve společnosti Hora Energy, české technologické firmě zaměřené na návrh a realizaci fotovoltaických elektráren a vývoj softwaru pro vzdálené řízení energetických zdrojů. Touto akvizicí E.ON významně posiluje své kapacity v segmentu B2B, kde dlouhodobě roste poptávka po komplexních a inteligentních energetických systémech.
„Na trhu dnes nerozhoduje jen cena, ale také rychlost, kvalita a schopnost vyhovět všem specifickým požadavkům klienta. Partnerství s Hora Energy nám umožní lépe řídit kapacity a zefektivnit celý proces od návrhu až po dlouhodobý provoz elektrárny a také být výrazně flexibilnější a rychle reagovat na požadavky zákazníků,“ říká Jan Zápotočný, místopředseda představenstva společnosti E.ON Energie a jednatel společnosti E.ON Energy Solutions. Novým jednatelem společnosti Hora Energy se za E.ON stává Petr Ludvík. Obě strany se dohodly, že cenu transakce nebudou zveřejňovat.
Podíl v Hora Energy představuje pro E.ON nejen rozšíření projekčních schopností, ale také přístup k softwarovým systémům pro správu fotovoltaických elektráren a dalších technologií. Systémy umožňují efektivní monitoring, řízení a optimalizaci provozu decentralizovaných zdrojů energie.
„Propojení s E.ONem je pro nás příležitostí, jak naše technologie a zkušenosti uplatnit ve větším měřítku. Věříme, že společně dokážeme zákazníkům nabídnout řešení pro skutečně chytrou energetiku,“ říká Jan Čechovský, jednatel a zakladatel společnosti Hora Energy.
Přehled cen elektřiny a plynu na burzách v ČR
Tab. 4: Ceny energií na burzách v ČR za uplynulý týden s procentuálním srovnáním proti předešlému týdnu