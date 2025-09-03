Od 1. září platíme za energie všichni více
ARMEX dál zlevňuje elektřinu a plyn pro nové zákazníky. Zároveň ale od 1. září 2025 energie zdražily pro všechny. Podívejte se na nejvýhodnější oficiální nabídky pro domácnosti určené novým zákazníkům. Přečtěte si komentář Jana Palaščáka k Státní energetické koncepci. Zjistěte, jak se vyvíjejí ceny na burzách: elektřina na leden a únor zlevňuje, plyn klesá napříč obdobími.
Poslední týden přinesl jen málo změn v cenících elektřiny a plynu pro domácnosti, pro nové a pro stávající zákazníky. Tento stav odráží současnou situaci na trhu, kde burzovní ceny jsou vyšší než některé nabídky pro nové zákazníky. Ceny pro stávající zákazníky zůstávají dlouhodobě bez změny. Při snižování cen pro nové zákazníky obchodníci občas sáhnou ke zvýšení stálého platu.
ARMEX pokračuje ve zlevňování cen pro nové zákazníky
Jedinou nabídkou stojící za zmínku je nový ceník společnosti ARMEX ENERGY zveřejněný pod názvem PRODUKT PREMIUM 503 FIX. Jak název napovídá, jedná se o nabídku na 36 měsíců s fixní cenou, to vyjadřuje název PREMIUM. Dodavatel zveřejnil nové ceny jak pro elektřinu, tak pro plyn. Ceny obchodník má jednotné pro všechny distribuční tarify elektřiny i pro všechny pásma spotřeby plynu. Proti minulé verzi podobné nabídky platné jen od 12. srpna obchodník ještě více snížil cenu z 2 490 na 2 335 Kč/MWh. Stálý plat zůstal zachován. Nabídka plynu díky výše jmenovanému produktu je oproti poslednímu ceníku z února nižší o 100 Kč/MWh, stálý plat zůstal rovněž beze změny, 159 Kč/MWh.
Tab. 1: Přehled novinek za uplynulý týden (zeleně – snížení ceny proti předchozímu srovnatelnému ceníku)
Od 1. září platíme za energie všichni více
Od začátku září vstupuje v platnost nařízení vlády č. 248/2025, které mění původní nařízení z roku 2015. Vláda zvyšuje sazbu poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu na 4 koruny za odběrné místo elektřiny a na 2,20 Kč za megawatthodinu plynu. Důvodem zvýšení poplatku je pokrytí zvýšených nákladů na provoz ERÚ a zajištění jeho finanční nezávislosti. Poslední zvýšení tohoto poplatku proběhlo v roce 2016 a financování bylo ohroženo kvůli inflaci i kvůli nižší spotřebě plynu v posledních letech. Vláda chtěla tímto krokem předejít nutnosti dofinancování regulátora ze státního rozpočtu.
S těmito změnami již od 1. září počítá Kalkulátor cen energií TZB-info. Na domácnosti bude mít tato změna jen minimální dopad ve výši maximálně několika desetikorun za rok. Mnozí dodavatelé nyní kvůli tomuto nařízení zveřejňují nové ceníky. Regulovaná cena se mění, neregulované ceny většinou zůstávají stejné. Změna regulované ceny není důvodem k odstoupení od smlouvy z důvodu zvýšení ceny.
Nejvýhodnější oficiální nabídky energií pro domácnosti určené novým zákazníkům
Následující nabídky elektřiny a plynu jsou určeny pouze pro nové zákazníky uvedených dodavatelů. To pro zákazníky znamená, že si musí z těchto nabídek některou vybrat a pak uzavřít s novým dodavatelem smlouvu. Stávajícím zákazníkům většinou tito dodavatelé obvykle stejné podmínky nenabízejí, s výjimkou situace, kdy dodavatel obdrží výpověď smlouvy. A pak je dokonce možné, že původní dodavatel nabídne ještě lepší cenu, než které jsou v následující tabulce uvedeny. Jedná se ale o dobrou informaci o nejlepších cenách na trhu, která pak může informovanému zákazníkovi sloužit jako podklad pro jednání se stávajícím dodavatelem. Mimo tuto tabulku jsou i jiné nabídky na trhu, které z určitých důvodů neuvádím. To ale neznamená, že se nejedná o výhodné a o dobré nabídky.
Tab. 2: Přehled nejvýhodnějších cen pro nové zákazníky (zeleně – novinka na trhu, * – určeno pro spotřebu do 3 MWh za rok)
Komentář Jana Palaščáka, zakladatele skupiny AMPER, k Státní energetické koncepci:
Na uplynulém zasedání vlády se ministr průmyslu Lukáš Vlček (STAN) pokusil předložit aktualizaci Státní energetické koncepce (SEK), jejíž současné znění z roku 2015 již dávno neodpovídá realitě rychle se měnící energetiky. Koncepce tak mimo jiného nepočítá se stoupající důležitostí akumulace či agregace flexibility, přičemž obojí ale již bylo legislativně ukotveno prostřednictvím letošní novely energetického zákona známé jako Lex OZE III. To proto, že se k tomu Česko zavázalo v Bruselu, ale investoři v Česku museli čekat na klopotné „překlopení“ do české legislativy a tyto prvky české energetice chyběly a chybí. Přechod na nízkouhlíkovou energetiku pak v Česku beztak řídí Národní akční plán adaptace na změnu klimatu.
Znamená to tedy, že SEK nepotřebujeme, že je zbytečné dokument vůbec aktualizovat? Ne tak docela, energetika je natolik regulované prostředí, že jeden centrální popis vize na dlouho let dopředu je užitečný. Chceme energie hlavně levné, nebo dekarbonizovat, seč nám síly stačí? Má naše energetika stát a padat s několika velkými zdroji, nebo být co nejvíce decentrální? Jak důležitá je pro nás energetická bezpečnost, ať už ve smyslu soběstačnosti ve výrobě nebo robustnosti přenosové sítě? Všechno naráz a v maximální možné míře mít nelze, je třeba dělat kompromisy. A ideálně ne „česky“, tedy nahodile na základě toho, co se komu zrovna hodí. Energetická koncepce je v principu „funkcí“ tří parametrů: i) bezpečnost, ii) cena, iii) uhlíková náročnost (budoucí bezpečnost). Na tomto pořadí priorit v Česku panuje patrně v zásadě široká shoda napříč společností a politickým spektrem, takže problém bude asi jen v naznačeném „předbíhání ve frontě“, kde i každý cíl lze plnit více či méně ve prospěch různých podnikatelských skupin.
Potřebujeme tedy jasnou prioritizaci výše zmíněných cílů, a to takovou, na které najdeme shodu nad rámec jednoho volebního období. Je škoda, že současná vláda aktualizaci SEK nakonec neprojednala a prý se k tomu do konce mandátu ani nechystá. Nezbývá než doufat, že se k tomu odhodlá nějaká příští, třeba za dalších deset let nebo alespoň do konce tohoto století. Mezitím snad nezažijeme další blackouty.
Ceny na českých energetických burzách – ceny elektřiny na leden a únor klesají, cena plynu klesá na všechna období
Díky následující tabulce si čtenář může udělat představu o tom, s jakou pravděpodobností se budou ceny na burzách v blízké budoucnosti vyvíjet, pokud se nic překvapujícího nestane. Tyto informace jsou v současnosti nejvíce využitelné u měsíčních fixů a u domácností se spotovými cenami bez řízení odběrů a dodávek.
Tab. 3: Přehled cen energií na českých burzách za uplynulý týden s trendem ve srovnání s předchozím týdnem