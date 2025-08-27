Nabídky energií v srpnu 2025: Rekordně levná elektřina a plyn s dlouhodobou fixací
Uplynulý týden přinesl nové nabídky elektřiny a plynu s nejnižší fixovanou cenou od konce energetické krize. RIGHT POWER spustil rekordně levné tarify, BIDLI mění obchodní taktiku a rozšiřuje portfolio s fixací i závazkem. Podívejte se, který dodavatel v červenci získává nejvíce zákazníků, kdo naopak ztrácí, a jaké jsou aktuálně nejvýhodnější nabídky na trhu.
RIGHT POWER zveřejnil nejlevnější nabídku od konce energetické krize
V uplynulých dvou týdnech došlo k celkem vzácnému jevu na trhu s elektřinou a plynem pro domácnosti. Došlo k výraznému snížení již tak nejnižších cen, a to navzdory mnohem vyšším cenám těchto komodit na burzách. Je vidět, že konkurence je příliš velká a ti menší dodavatelé nemají mnoho množností, jak zaujmout zákazníky a jak si zvýšit počet zákazníků.
I když nové nejlevnější nabídky vypadají výrazně levněji než ostatní nabídky, ve skutečnosti se zase nejedná o tak výrazný cenový skok před konkurencí. Protože konkurence k solidním cenám přidává ještě nejrůznější benefity, jako jsou odměny za podepsání nové smlouvy, za přivedení nového zákazníka a za další služby, které mohou zákazníci využít. A koneckonců i velmi levné podpultové nabídky srovnávačů taky něco obchodníka stojí navíc, a tak realizovaná cena je ještě nižší a bez záruky, že zákazník bude s dodavatelem delší dobu než jen jednu smlouvu.
V uplynulém týdnu zveřejnil slovenský dodavatel působící u nás již delší dobu RIGHT POWER novou řadu produktů Tarif EXTRA 2025 se zárukou ceny po celou dobu závazku na 12, 24, 36 měsíců. Cena elektřiny se liší podle délky závazku o 100 Kč/MWh a u plynu o 50 Kč/MWh, nejlevnější je tarif na 36 měsíců. RIGHT POWER uvádí, že se jedná výhradně o zelenou elektřinu z polských zdrojů, kde tato společnost také působí.
Sice v počátečních letech neměl dodavatel nejlepší pověst kvůli způsobu získávání nových klientů, ale takových dodavatelů je na našem trhu více, a dnes se jedná o přední dodavatele. Důležité je, že ochrana zákazníka je dnes mnohem dokonalejší a tím je minimální riziko nekalého jednání dodavatele. Skvělý je rovněž prodej zelené elektřiny, což zákazníkům, kteří nemají fotovoltaiku, dává možnost také udělat něco pro životní prostředí.
Plyn od RIGHT POWER bych rozhodně doporučoval v nejdelší smlouvě kvůli ceně komodity, protože od roku 27 bude k ceně připočítána cena emisních povolenek. Tak je lépe mít nejlevnější možnou cenu plynu.
BIDLI energie
BIDLI energie pokračuje ve vydávání nových produktů, které mají nalákat jak nové, tak stávající zákazníky na pevnou cenu se závazkem na 12 až na 36 měsíců. Tyto nové tarify jsou jiné než dříve, kdy většina nabídek byla na spotové ceny. Ovšem i v nabídkách moderní energetiky obchodník také nezaostává, nabízí chytré řešení pro dodávky podle spotových cen, nebo nyní aktivně inzeruje možnost si objednat pravidelný servis fotovoltaiky.
Nové produkty společnosti BIDLI BIDLI Stabilita STANDARD 2025 12 (24, 36) měsíců jsou – usuzuji podle vyšší ceny než u produktů BIDLI Stabilita TOP – určeny pro stávající zákazníky jako prolongační tarif. Tato nabídka je zatím určena pouze domácnostem odebírajícím plyn. Opět neušel mé pozornosti přehnaně vysoký stálý plat 199 Kč/měsíc, který může hrát roli u zákazníků s nízkou spotřebou proudu. Právě zákazníci s nízkou spotřebou jsou asi největší skupinou zákazníků.
Obchodníci též zveřejňovali nové ceny měsíčních tarifů, v přehledu máme již říjnové ceny dodavatelů BIDLI energie a CENTROPOL ENERGY.
Tab. 1: Přehled novinek na trhu s energiemi za uplynulý týden (zeleně – pokles ceny proti podobné předcházející nabídce, červeně – růst ceny, * – měsíční fix)
Který dodavatel byl v červenci nejúspěšnější v počtu získaných odběrných míst
ČEZ Prodej i v červenci potvrdil dlouhodobý trend a doba, kdy ztrácel zákazníky je dávno pryč. V horní části tabulky jsou i v porovnání s ostatními měsíci víceméně stejní dodavatelé, většinou dominantní a silní. Potom následující velcí alternativní nebo velmi aktivní obchodníci, kteří mají co nabídnout zákazníkům, i když samozřejmě se nemohou rovnat těm nejsilnějším na trhu. V této skupině jsou i dodavatelé, kteří rychle rostou a jsou svázáni se zákazníky využívajícími fotovoltaiku.
V dolní části tabulky jsou nejméně úspěšní za červenec, což i v porovnání s údaji od začátku roku signalizuje, že obchodník dělá něco špatně a jde o to, zda to napraví, nebo ne. Nejde jen o špatnou cenovou politiku, ale také o velmi agresivní konkurenci, která nyní na trhu panuje. V každém případě každá změna u dodavatele se projeví dlouhodobě až za několik měsíců, ale kdo hledá cestu, tak ten ji najde.
Potěšující je pozvolna snižující se počet odběrných míst u prodejců s ne příliš dobrou pověstí, kteří sice ne mnoho, ale zato soustavně ztrácejí odběratele.
Tab. 2: Přehled dvaceti nejvíce úspěšných a dvaceti nejméně úspěšných dodavatelů podle zisku odběrných míst za červenec 2025 (Zdroj: OTE a.s.)
Nejvýhodnější nabídky elektřiny a plynu pro sjednání novými zákazníky
Poslední dva týdny přinesly novinky v nabídkách, které výrazně snižují náklady domácnostem a tlačí ceny směrem dolů, ale i ostatní nabídky jsou nyní výhodné. Připomeňme si tarif ELEKTROMOBILITA od ARMEXU ENERGY, u které obchodník nabízí nejen skvělou cenu, ale i velmi výhodné bonusy. Levné energie, nízký stálý plat a štědré bonusy jsou i vlastnostmi akčních nabídek FONERGY. A je tu silný a levný dodavatel pro nové zákazníky – E.ON Energie s nejvyššími bonusy na trhu. Zákazník má zkrátka z čeho si vybírat. A nyní je tu nabídka RIGHT POWER sice bez bonusu, ale s nízkou cenou komodity a slušným stálým platem. Pro mne by byla lákající nabídka především plynu s pevnou cenou na 36 měsíců.
Ceny energií na burzách v ČR za poslední týden
Tab. 4: Ceny na burzách v ČR za poslední týden s trendem vývoje