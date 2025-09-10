Kolik ušetříte? Nové nabídky elektřiny a plynu se slevou v rámci Dnů innogy
Začátek září přinesl nové nabídky předních dodavatelů: innogy, E.ON, EPET, VEMEX nebo Fonergy. Češi se naučili sdílet elektřinu, počty sdílení rostou, dotazů ubývá. Jaké jsou nejlepší nabídky na trhu s energiemi pro nové zákazníky? Podívejte se na nové nabídky, které se propsaly do tabulky.
Obchodník Fonergy, který je znám svou v minulosti velmi vstřícnou obchodní politikou k zákazníkům, zveřejnil nové ceníky produktu Fixovka. Dodavatel nově nabízí tento tarif ve dvou verzích, které se od sebe liší délkou závazku a podle délky závazku i cenou. Kratší závazek s fixní cenou do konce roku 2026 je levnější a delší do konce roku 2027 je naopak dražší. U ceníku s platností do konce příštího roku obchodník předchozí cenu komodity nezměnil, ale výrazně zvýšil stálý plat z 50 na 90 Kč/měsíc. U závazku do konce roku 2027 se zvýšila cena komodity u topného proudu i stálý plat na 130 Kč/měsíc. Jen u proudu pro svícení došlo ke snížení ceny proti původnímu ceníku o 10 Kč/MWh. Podobně je nově nabízen i plyn, levnější je varianta s kratším závazkem a naopak, dražší je s delším závazkem.
Dodavatel od začátku svého působení na trhu uplatňoval příznivou politiku zejména pro zákazníky s malou spotřebou, využívanou zejména důchodci. Bohužel po energetické krizi se nemohl dostat tam, kde byl před krizí, a ztrácel zákazníky. V posledních měsících díky zcela změněné obchodní politice zákazníky zase získává. S tím jsou spojené i nové nabídky, kde proti minulosti je i závazek. I přes zvýšení ceny od prvního září jsou tyto nabídky mezi několika nejlevnějšími na trhu a jako bonus může být i perfektní lidský servis, co zaměstnanci Fonergy zákazníkům poskytují. Mimochodem, za doporučení nového zákazníka je odměna až 7 500 Kč.
Také EP ENERGY TRADING (EPET) přišel s novým produktem pro elektřinu i pro plyn. Jak název FIX 24 SPOLU20 napovídá, jde o závazek na dobu 24 měsíců s fixní cenou. Jednu z nejnižších cen na trhu trochu sráží vyšší stálý plat 130 Kč/měsíc, což tuto nabídku předurčuje pro domácnosti s vyšší spotřebou. Nabídka pro plyn FIX 24 + CO2 SPOLU 20 je navíc doplněna garancí maximální ceny emisní povolenky ve výši 689 Kč/MWh. Což by mohlo na zákazníky zapůsobit, protože v současné době jsou v médiích zprávy o příliš vysoké ceně povolenek na rok 2027.
No ale hlavní zprávou je výrazné snížení cen elektřiny a plynu jedním z našich největších dodavatelů, obchodníkem innogy Energie. Od začátku září je levnější především hlavní produkt pro nové zákazníky elektřina (plyn) Optimal 36. Cena plynu od innogy u tříletého produktu Optimal klesá od září o 150 Kč/MWh, u elektřiny o 160 Kč/MWh bez DPH. Ještě levnější elektřinu – o 360 Kč/MWh bez DPH – innogy nabízí od září pro zákazníky s tarify pro tepelná čerpadla nebo elektromobilitu.
Na září si dodavatel innogy připravil akční nabídku. V rámci Dnů innogy nabízí při podpisu nové tříleté smlouvy o 20 procent levnější energie na letošní topnou sezonu a k tomu další úsporu až do konce trvání smlouvy.
Pokud nový zákazník uzavře s innogy smlouvu na plyn či elektřinu, obdrží akční slevu platnou až do 30. června 2026, navíc až do konce fixace získá postupně klesající cenu a k ní slevu ve výši 10 procent.
V níže uvedené tabulce je tříletá nabídka Optimal 36 s cenou spočítanou podle tiskové zprávy, tedy do konce června 2026 dvacetiprocentní sleva, a pak desetiprocentní snížení ceny komodity. Díky výraznému snížení ceny elektřiny pro elektromobilitu a tepelná čerpadla jsou se započítáním slevy jednou z nejlevnějších nabídek na trhu. Ostatní nabídky elektřiny i plynu nepatří i se slevou k nejnižším cenám na trhu, ale u tak významného dodavatele nikdo nepočítá, že bude nejlevnější na trhu.
„Do koncových cen tak promítáme i meziročně postupně klesající velkoobchodní cenu, takže naši zákazníci z této situace mají benefit už nyní – jistotu, že jim cena bude klesat. U innogy tedy zákazníci nemusejí čekat na případný pokles cen, nebo se naopak obávat jejich růstu. Výhodu garantované klesající ceny dostávají u tříletých produktů od nás automaticky,“ dodává David Konvalina, ředitel maloobchodu a marketingu innogy.
Od 1. září snížila společnost E.ON cenu za dodávku 1 kWh elektřiny i plynu o 10 %. E.ON přistoupil k plošnému snížení cen všech nefixovaných produktů. Sleva na energie bude platit do konce tohoto roku a z nižších cen bude benefitovat zhruba 800 tisíc klientů. Mimo toto již námi oznámené snížení ceny elektřiny obchodník také zlevnil nabídku fixních produktů pro stávající zákazníky. Nová cena pro stávající zákazníky je tak nízká, že je schopná konkurovat ceníkům pro nové zákazníky společnosti innogy. Je dobré být u společnosti, u které své věrné zákazníky netrápí vysokými cenami, ale nabízí i jim velmi konkurenční ceny energií.
Tab. 1: Přehled novinek v cenících za uplynulý týden (zeleně – pokles cen proti předchozímu srovnatelnému ceníku, červeně – růst)
Češi se naučili sdílet elektřinu
Uplynul rok od spuštění registrací u Elektroenergetického datového centra (EDC) ke sdílení elektřiny a třináct měsíců od zprovoznění poradenské linky – call centra EDC. Aktuálně v České republice sdílí 25 029 odběrných a 16 861 výrobních míst. Ty si spolu vyměnily elektřinu v celkovém objemu více než 33 GWh. Zatímco počty sdílejících strmě stoupají, vytížení call centra klesá.
„V prvních měsících fungování jsme museli vyřizovat v průměru dva dotazy na jednoho registrovaného. Aktuálně je situace zcela jiná a o naši radu žádá zhruba každý pátý registrovaný,“ řekl Petr Kusý, předseda představenstva EDC, a dodal: „Systém EDC se ukázal jako funkční nástroj, se kterým se Češi naučili zacházet. Pro všechny další zájemce jsou kolegové na lince 800 720 204 samozřejmě stále k dispozici.“
Počet dotazů na call centrum EDC se v posledních měsících ustálil zhruba na 6500 za měsíc, čímž klesl oproti situaci před rokem o více než tisíc kontaktů. Zároveň se výrazně zvýšil počet registrovaných z necelých 8 000 v srpnu 2024 na 29 690 ke konci července 2025. V prvním prázdninovém měsíci pak Češi sdíleli zatím nejvíce elektřiny od spuštění EDC – 8 242 MWh. Celkový objem sdílené elektřiny dosáhnul 33,5 GWh.
Dotazy nových zájemců se podle EDC stále týkají zejména základního založení skupin sdílení a registrací výrobních a odběrných EAN. Aktivní účastníci sdílení se pak nejčastěji ptají na detaily ve vyhodnocení sdílení nebo na nastavení tzv. alokačního klíče. „Kromě call centra můžeme zájemcům doporučit i naše webové stránky, kde jsou zveřejněny všechny nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelé rovněž oceňují náš YouTube kanál, který obsahuje podrobné videonávody veškerých nastavení a vysvětlení různých příkladů sdílení,“ informoval P. Kusý.
V rámci skupin sdílení pak EDC k 31. červenci eviduje nejvíce takzvaných aktivních zákazníků (15 625) následovaných 685 bytovými domy. Potvrzuje se rovněž zájem o sdílení elektřiny ze strany obcí, firem a větších skupin zájemců. Ty se sdružují do tzv. energetických společenství, jejichž registrace je administrativně náročnější. „Zatímco první společenství jsme zaznamenali až po čtvrt roce fungování a v lednu tohoto roku jich sdílelo dosud jen sedm, v současné době evidujeme již přes čtyři desítky energetických společenství a další jsou v procesu registrace u Energetického regulačního úřadu,“ uzavřel P. Kusý.
Nejvýhodnější nabídky na trhu s energiemi za uplynulý týden
Tab. 2: Přehled nejvýhodnějších nabídek pro sjednání nových zákazníků za uplynulý týden (zeleně – novinky na trhu, * – pro zákazníky se spotřebou do 3 MWh)
Ceny elektřiny a plynu na burzách v ČR za uplynulý týden
Tab. 3: Ceny na burzách v ČR v uplynulém týdnu s trendem