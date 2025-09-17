Vybíral jsem dodavatele plynu. Jak to dopadlo, kdo mě zklamal a koho jsem vybral?
Obchodník Electree zveřejnil rekordní množství nových ceníků. Armex zlevnil plyn u dvouletého produktu. Již známe první listopadové ceny fixů na měsíc: elektřina je výrazně dražší, plyn naopak mírně zlevňuje. Podívejte se, jak dopadl výběr dodavatele plynu pro dvě odběrná místa. Komentář Jana Palaščáka – čínské technologie představují riziko pro energetiku.
Electree má novou nabídku tarifů s rekordním počtem ceníků
Electree uplynulý týden pravděpodobně vytvořila rekord ve své historii tím, že zveřejnila asi nejvíce ceníků v každé komoditě. Celkový počet nových ceníků například pro odběr elektřiny je 15, a to počítám jen ty, které můžeme zapsat do Kalkulátoru cen energií TZB-info jako samostatnou položku. Ceny elektřiny i plynu patří k nejlevnějším nabídkám na trhu. Nabídka zahrnuje tarify s fixní cenou a se závazkem od dvanácti do třiceti šesti měsíců. Spotové produkty se liší částkou za zúčtování. V následující tabulce je u obou komodit uveden jeden nejlevnější, jeden cenově uprostřed a ten nejdražší tarif. Rozdíl mezi nejlevnějším a nejdražším ceníkem činí u elektřiny 710 Kč/MWh, v případě plynu 360 Kč/MWh. Ceny v cenících jsou shodné pro všechny distribuční tarify. Bohužel z přehledu na stránkách dodavatele nelze určit, zda se jedná o ceník pro nové nebo pro stávající zákazníky. Podle ceny a podle názvu jsem usoudil, že tarif obsahující slovo v názvu RETENCE bude znamenat novou nabídku pro stávající zákazníky, i když je v porovnání s ostatními ceníky nejdražší.
LAMA energy má nový ceník GARANT 09/2025/27 pro dodávku elektřiny i plynu pravděpodobně pro nové zákazníky. Nabízená cena však u mne budí pochybnosti, protože nedávno v médiích i na stránkách obchodník nabízel jedny z nejnižších cen na trhu pod heslem, přesně nevím, ale asi jako „Levnější již to nebude“ a nyní se s tím již nesetkávám. Dříve nabízená cena asi třeba u elektřiny o 500 Kč a u plynu o téměř 300 Kč nižší. Vysvětlení je jednoduché, v současné době obchodníci v nabídkách pro nové zákazníky neváhají jít hluboko pod cenu na velkoobchodním trhu, ale nechtějí si tímto snížit cenu u stávajících zákazníků.
Vždy krátce po desátém dni nového měsíce se objeví nové ceny měsíčních tarifů. Bohužel ceny elektřiny (FONERGY/ FÉROVKA NA MĚSÍC) jsou proti předcházejícímu měsíci o hodně vyšší, cena plynu nepatrně klesla. Asi není dobré zůstávat v současné době na těchto tarifech a je výhodnější si najít mnohem levnější fixní nabídku. Čtenář zde může vidět, jaký propad cen mezi velkoobchodní cenou a cenou pro domácnosti nyní je.
Tab. 1: Přehled nových ceníků za uplynulý týden (červeně – růst cen proti předchozí verzi ceníků, zeleně – pokles cen, * – měsíční fix). Přehled je řazen od nejnižších ročních nákladů.
Vybíral jsem dodavatele plynu pro má dvě odběrná místa. Jak to dopadlo?
V těchto článcích pravidelně doporučuji vhodné tarify pro lidi, kteří si chtějí zabezpečit levnější elektřinu a plyn pro následujících několik let. Je možnost se svěřit do rukou srovnávacích portálů, kde zájemci uzavřou smlouvu s vybraným dodavatelem na speciální, velmi výhodný tarif s nejnižšími cenami na trhu. To jsem udělal předtím, ale úplně jsem nebyl s touto volbou spokojen, hlavně s podmínkami ohledně výše záloh a vracení přeplatků. Cenu plynu mám ještě vysokou, protože mezitím o mnoho klesla. Nevadí mi, že se ne vždy jedná o obchodníka na trhu známého a dobře hodnoceného, věřím, že ochrana zákazníka se již značně zdokonalila a že to mi zaručí, že s určitou opatrností si mohu vybrat téměř jakoukoliv nabídku na trhu. Mojí preferencí byla především nejnižší cena plynu, bral jsem ohled na výši stálého platu, protože musím počítat s tím, že na jednom odběrném místě se může v průběhu doby velmi snížit spotřeba. Pak vysoký stálý plat by mi prodražil topné náklady.
Původně jsem moje pátrání po nejvýhodnějším plynu nechtěl zveřejňovat. Až když jsem uspěl až u čtvrtého osloveného dodavatele energií, řekl jsem si, že by to mohla být dobrá motivace pro obchodníky, kteří si myslí, že není potřeba pro získání zákazníků dělat maximum, že stačí zveřejnit výborné ceny, zaplatit si reklamu v médiích a je to všechno. Získané zkušenosti zveřejňuji jen proto, že věřím, že se najde obchodník, který se nad tím zamyslí a něco ve vnitřních procesech změní.
Starám se o dvě odběrná místa plynu s roční spotřebou 10 a 16 MWh. Hledání bylo jednoduché, cena plynu, nízký stálý plat a také smlouva nejlépe na 36 měsíců, abych si tím částečně zabezpečil nižší platby v době plateb za emisní povolenky.
Podle údajů Kalkulátoru cen energií TZB-info mi vyšel dodavatel RIGHT POWER s nabídkou na plyn za 850 Kč/MWh a se stálým platem 119 Kč/měsíc a ještě se smlouvou a fixní cenou na 36 měsíců. No nádhera, vyplnil jsem formulář nazvaný Nezáväzné nacenenie a čekal 5 pracovních dní, jak se psalo v potvrzení vyplnění a odeslání formuláře, a nikdo se neozval.
Druhým osloveným byl SPP (Slovenský plynárenský podnik), který se v současné době snaží získat nové zákazníky rozsáhlou reklamní kampaní v médiích. Reklamy jsem si všiml na facebooku. Zamlouval se mi produkt Plyn online srpen 2025 s cenou 929 Kč/MWh a se stálým platem 99 Kč/měsíc. Na stránkách dodavatele se objeví dotaz „Plyn nebo elektřina“, odkliknul jsem jej. Zadal jsem telefonní číslo a pak jsem marně čekal týden, 5 dní, zda se něco stane, zda se někdo ozve. Opět se nikdo neozval.
Dobrá tedy, trošku ustoupím ze svých požadavků a vyberu si sice mírně dražšího dodavatele, ale zato podle mých i mnohých zákazníků dodavatele s velmi dobrým servisem. Oslovil jsem FONERGY, chtěl jsem tarif Fixovka 09/25/F27. Při listování stránkou dodavatele se objevil malý formulář s textem „Pomůžeme vám s výběrem tarifu, zanechte nám váš telefon. To jsem udělal. Během pěti dní se nikdo neozval. Tak jsem opět navštívil stránky FONERGY a pokusil jsem se zadat svůj požadavek pomocí formuláře kliknutím na odkaz „Chci férové energie“. To ale také nedopadlo. Potíž byla v tom, že jsem byl kdysi zákazníkem dodavatele a ještě dnes odebírám od nich elektřinu na jednom odběrném místě. Vyplňování zpočátku proběhlo bez problému, potíž nastala po vyplnění adresy, která již byla v jejich databázi. Přišlo upozornění, že jsem již registrován a že musím zavolat na určité telefonní číslo. Této možnosti jsem nevyužil, protože jsem nevolal ani předcházejícím dodavatelům.
Posledním dodavatelem, kterého jsem oslovil, byla společnost E.ON Energie. Sice jejich tarif nepatří mezi tři nejlevnější na trhu, ale díky nabízenému bonusu se mezi tři nejvýhodnější nabídky dostanu. Vyplnil jsem celkem bez potíží formulář, celkem bez problému, a to i přes to, že jsem u dodavatele registrován a současně od něho odebírám elektřinu. Vybral jsem si tarif s fixní cenou na dva roky a s bonusem za sjednání online. Dostal jsem potvrzení a následující den mi zavolala příjemná paní, která mne ubezpečila, že udělají vše, abych byl spokojen.
V této chvíli mé hledání končí, nemusím již dále hledat. Jen mne mrzí u těch třech dodavatelů, s kterými jsem smlouvu neuzavřel, nedomyšlenost jejich obchodní strategie. Kampaň je něco stojí a pak se vše zkazí na té pro ně nejlevnější položce. Následující tabulka pro volbu nejvýhodnějšího tarifu přes výše uvedený text zůstala bez změny, protože věřím, že oslovení dodavatelé se zlepší.
Komentář Jana Palaščáka – Čínské technologie ohrožují energetiku
„Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal před několika dny varování před předáváním dat a vzdálenou správou zařízení původem z Čínské lidové republiky. Hrozby plynoucí z přímého propojení naší kritické infrastruktury s čínskými informačními systémy dokument hodnotí na úrovni „Vysoká,“ NÚKIB tedy jejich naplnění považuje za „pravděpodobné až velmi pravděpodobné.“ Jak by mohlo vypadat v praxi?
Koncem loňského roku přestala majitelům tisíců malých FVE v USA, Velké Británii, Pákistánu či latinskoamerických zemích fungovat jejich fotovoltaika poté, co čínský výrobce Deye deaktivoval střídače údajně zakoupené od nelicencovaných prodejců. I kdyby byl Deye v právu, představa vypnutí velké části naší výroby energie zmáčknutím tlačítka v Pekingu je vskutku děsivá.
Z FVE střídačů lze navíc těžit data o vzorcích spotřeby a fungování naší přenosové sítě, která je možné zneužít jak obchodně ve prospěch čínských firem, tak bohužel také, a patrně účelněji, v případném geopolitickém konfliktu. Jak jsme viděli nedávno ve Španělsku i v Česku, vysoký podíl výroby z fotovoltaiky v daném okamžiku přinejmenším komplikuje aktuální topologii sítě a redispečink, takže se v případě kybernetického útoku může stát i samotnou příčinou blackoutu. Nehledě na to, že pokud je střídač připojen přes domácí Wi-Fi, může se soudruh vládní hacker dokonce nabourat do vašeho telefonu nebo počítače. Je přitom nutné si uvědomit, že podle NÚKIB je až 99 procent asymetrických střídačů pro malé FVE čínské výroby.
Nejde ovšem jen o fotovoltaiku na střechách rodinných domků. Střídače velkých FVE jsou sice vybaveny firewally, které přímou komunikaci do Číny znemožňují. Jenže ve Spojených státech letos došlo k několika případům, kdy provozovatel FVE nalezl v zařízení komponenty, které v něm podle dokumentace nemají co pohledávat, a mohou sloužit právě k přemostění těchto firewallů. Podle nepotvrzených zpráv byly nepřiznané součástky nalezeny také v bateriových úložištích.
Ta se přitom stávají čím dál důležitějším prvkem přenosové soustavy, zatímco mohou být řízena z Číny ještě mnohem větší měrou než střídače FVE. Například k obchodování s elektřinou prostřednictvím bateriových úložišť se používají vysoce komplexní algoritmy, které běží na serverech na Dálném východě. A tam nejenže neplatí přísná legislativa, jaká se vztahuje na cloudy v EU. Především se však v ČLR uplatňuje takzvaný Zákon o společnostech, který nutí firmy spolupracovat s bezpečnostními složkami státu nárazově i na dlouhodobé bázi.
Co s tím?
Provozovatelé malých FVE mohou leda připojit střídač přes datovou SIM místo Wi-Fi, což omezí potencionální útok jen na střídač samotný. Systémová opatření však mohou přijmout pouze česká vláda a EU. Například na zákazu podmiňování záruky připojením na čínské servery bychom se v Bruselu dohodnout mohli. Další důležitá opatření, například odpovídající úpravy dotačního programu Nová zelená úsporám, však je nutné zavést na národní úrovni. Skupina ČEZ se podle svých slov snaží popsaná rizika u svých projektů FVE a bateriových úložišť ošetřit. V případě dalších velkých projektů chystaných v Česku privátními investory s čínskými technologiemi však není taková obezřetnost zaručena a měla by jí být věnována pozornost na úrovni příslušných českých úřadů.“
Burzovní ceny v ČR poslední týden
Tab. 3: Přehled cen na burzách v ČR za poslední týden včetně procentuální změny