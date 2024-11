TZB-info / Ceny energií a paliv / Jak by se promítl cenový návrh regulovaných cen Energetickým regulačním úřadem do plateb zákazníků

Jak by se promítl cenový návrh regulovaných cen Energetickým regulačním úřadem do plateb zákazníků

Dodavatelé elektřiny a plynu čekají na oficiální cenové rozhodnutí, pak budou zveřejňovat nové ceníky. Nejvýhodnější tarify ke sjednání – více jak polovina nabídek i s bonusy pro nové zákazníky. Ceny elektřiny a plynu na burzách v ČR začaly opět růst. Jak by se promítl cenový návrh regulovaných cen Energetickým regulačním úřadem.

Čeká se na cenové rozhodnutí, pak budou obchodníci vydávat ceníky elektřiny a plynu na další rok

Dodavatelé krátce před termínem oficiálního cenového rozhodnutí Energetického úřadu již nemění ceníky nebo jen zákazníkům zasílají informaci s obchodními cenami na rok 2025 s tím, že ceníky budou vydány na přelomu listopadu a prosince, po zveřejnění rozhodnutí.

Jedinou novinkou za uplynulý týden tak jsou nové ceníky společnosti SPP CZ, která je dceřinou společností Slovenského plynárenského podniku. Obchodník již delší dobu nabízí tři produkty se stejnými cenami, ty se liší podle toho, v jakém roce dodávek se zákazník nachází. Ceny na první rok jsou u všech tří produktů stejné, stejně i na druhý rok odběru.

Proti poslední aktualizaci v květnu zůstaly ceny elektřiny stejné, jedinou změnou je mírné snížení ceny u tříletých a dvouletých produktů (o 10 Kč/MWh bez DPH). U plynu je zvýšení ceny vyšší a pohybuje se v rozmezí 40 až 100 Kč/MWh, nejvíce dodavatel zdražil u posledního roku dodávek u tříletého produktu s klesající cenou. I tak jsou tyto ceny levnější než ceníky konkurence s postupně klesající cenou.



Nejvýhodnější tarify ke sjednání, nabídky i s bonusy pro nové zákazníky

Další významný dodavatel nabízí zajímavé bonusy pro ty zákazníky, kteří se rozhodnou k němu přejít. Mimo těchto bonusů má obchodník i zajímavou odměnu za doporučení nového zákazníka. Jedná se tentokrát o nabídky s bonusy od společnosti E.ON. Zájemci o bonus by si měli pospíšit, protože akce trvá do konce listopadu. Sjednat novou smlouvu noví zákazníci mohou již teď, i když k dodávkám dojde třeba až za několik měsíců. Obchodník rád počká.

Bohužel srovnání s bonusem mohu udělat pouze ručně v tabulce, protože co dodavatel, to jiná kritéria pro výpočet bonusů, což není možné obecně zadat tak, aby se s bonusem počítalo automaticky v Kalkulátoru cen energií TZB-info. U nabídek E.ON jsou bonusy rozděleny na ty, které jsou určeny pro nabídku se závazkem na tři roky s postupně klesající cenou a pak na tarify s fixní cenou na rok nebo na dva, bonus u nich je stejný. Právě stejný bonus pro jednoleté a dvouleté smlouvy a přepočet bonusu vždy na jeden rok způsobil to, že cenově nejvýhodnějším je nyní jednoletý produkt, který dříve v tabulce nebyl často uváděn.

Bonusy jsou v současné době hitem, když se podíváme na tabulku pod textem, vidíme, že více jak polovina nabídek je s bonusem.

V tabulce také vidíme, že vzrostla průměrná spotová cena za posledních 12 měsíců.

Seznam s nabídkami má omezenou platnost vždy do dalšího vydání článku, ceny i bonusy se s dobou mohou měnit.



Tab. 2: Přehled nejvýhodnějších oficiálních nabídek na trhu s energiemi v uplynulém týdnu (** – pořadí se započítaným bonusem pro nové zákazníky, *** – spotové ceny) Tab. 2: Přehled nejvýhodnějších oficiálních nabídek na trhu s energiemi v uplynulém týdnu (** – pořadí se započítaným bonusem pro nové zákazníky, *** – spotové ceny)

Ceny elektřiny a plynu na burzách v ČR začaly opět růst

V minulém článku jsem uvedl tabulku s cenami na burzách za předminulý týden, ceny v ní byly většinou o deset procent nižší než před tím. Nyní jsou spekulativní ceny zase o deset procent vyšší, ale přesto zatím nedosahují závratných hodnot a dá se říci, že dosahují průměrných hodnot za několik posledních týdnů.

Výrazně vyšší jsou spotové ceny elektřiny, které jsou v tabulce vyjádřeny průměrnou cenou za uplynulých 30 dní s tím, že se jedná o vážený průměr podle přepočítaného diagramu TDD. I když se jedná o velký počet údajů (30×24), tak přesto během týdne se cena spotové elektřiny zvýšila o 400 Kč/MWh. Důvodem je nepříznivé počasí pro obnovitelné zdroje u našich severních sousedů. Hlavně to, že nefouká. Nicméně si myslím, že se jedná jen o krátkou epizodu, která na průměrné roční ceny na našem trhu, jak je my máme v Kalkulátoru cen energií TZB-info, nebude mít zásadní vliv. Rozhodně lidé kvůli těmto současným cenám nebo kvůli negativním zprávám v tisku, nemusí rychle měnit produkt. Potěšující zprávou je naopak to, že spotová cena plynu se změnila jen podobně jako ostatní burzovní produkty. Další dobrou zprávou pro naši energetiku je to, že teď vyvážíme drahou elektřinu.

Kdo chce sledovat vývoj cen na spotovém trhu Operátora trhu, má možnost navštívit naše stránky s cenami energií nebo kalkulačku spotových cen.

Ceny na Českomoravské komoditní burze Kladno jsou poplatné konkurenční situaci na trhu a jejich vývoj nemusí vždy odpovídat situaci na burzách, kde se spekuluje. U těchto cen většinou nemohu porovnat trend vývoje, protože v jednotlivých aukcích se soutěží o jiný produkt, o který se před týdnem nesoutěžilo.

U zákazníků s měsíčním fixem (ceny podle měsíčních kontraktů na burze) je dobré se podívat na ceny pro příští měsíce, jak asi budou vypadat. Čtenář si ale musí uvědomit, že i tyto ceny mohou s časem kolísat.



Tab. 3: Vývoj cen na burzách v ČR v uplynulém týdnu s trendem Tab. 3: Vývoj cen na burzách v ČR v uplynulém týdnu s trendem

Jak by se promítl cenový návrh regulovaných cen Energetickým regulačním úřadem

Sice cenový návrh ještě neznamená, že oficiální regulované ceny budou v konečné podobě stejné jako v návrhu, ale pro zajímavost se podívejme na to, jak se ceny mohou změnit.

Použiji stejné využití, které uvádím ve srovnávacích tabulkách zde v článcích.

První využití je pro běžné nejčastější využití elektřiny pouze ke svícení a k provozu běžných domácích spotřebičů, distribuční tarif D02d se spotřebou 2 000 kWh za rok. Pro srovnání vybírám jistič nad 3×20 A do 3×25 A včetně a distribuci ČEZ pro oba způsoby využití.

Druhé využití je pro topení (D57d) se spotřebou 1 000 kWh za rok ve vysokém tarifu a 7 000 kWh v nízkém tarifu. Hodnota jističe je stejná.

Ceny za jistič a cena za distribuci se zvyšují, jen cena za distribuci pro D57d je nižší. V našem případě i tak regulované ceny u topného proudu D57d stoupnou podobně jako u proudu pro svícení. Zákazníci by platili méně než v roce 2024, kdyby měli vyšší spotřebu než v našem případě.