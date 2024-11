TZB-info / Ceny energií a paliv / Obchodník innogy Energie výrazně zlevňuje a připravil si pro zákazníky štědré bonusy

Obchodník innogy Energie výrazně zlevňuje a připravil si pro zákazníky štědré bonusy

Zlevnění a bonusy, společnost innogy Energie výrazně zlevňuje zákazníkům nabídky se závazkem. Má nově i štědrý bonusový program s cílem udržet si nové zákazníky. Nové nabídky od Veolia Komodity a od SUAS Komodities – Veolia zlevňuje, SUAZ zase už před tím dobrou nabídku mírně zdražuje. Do přehledu doporučených nabídek energií jsem započítal další tarify s bonusy. Ceny elektřiny i plynu na burzách v ČR výrazně klesly.

Innogy Energie v listopadové aktualizaci zlevňuje elektřinu a plyn pro nové zákazníky, tentokrát výrazně

Strategie našeho nejvýznamnějšího dodavatele plynu a velkého alternativního obchodníka s elektřinou doposud byla v přizpůsobení ceny vývoji na hlavně velkoobchodním trhu. Obchodník relativně často aktualizuje svoji nabídku s tím, že změny cen byly relativně malé. Tentokrát je to však jiné.

Obchodník snížil cenu u většiny svých nabídek jak pro nové, tak i pro stávající zákazníky o celé dvě stovky Kč (vždy bez DPH) u elektřiny, navíc cena je doprovázena aktualizací ceníku obchodních služeb, kde jsou uvedeny bonusy za sjednání a za dodržení závazku. U plynu je snížení ceny nižší, ale tomuto zlevnění předcházelo více aktualizací, prakticky každý měsíc se mírně snižovaly ceny plynu.

Obchodník též podstatně vylepšil nabídku produktu s postupně klesající cenou. Dříve totiž ceny v poslední části byly sice lákavé, ale v prvních časových úsecích nabízel obchodník značně vyšší ceny, které pak dohromady za celou nabídku ve srovnání produktů obchodníka vycházely hůře než jiné tarify. To obchodník změnil. Nově závazek s postupně klesající cenou má nižší průměrnou cenu než produkty s kratší dobou závazku. Stejně ale v rámci poctivého informování zákazníka bych uvítal uvádět průměrnou cenu za dobu celého závazku. V tabulce s přehledem nových nabídek jsou průměrné ceny vypočítány od Nového roku 2025, protože počítat cenu od 1. 11. je pouhá teorie kvůli tomu, že málo zákazníků začne od 1. 11. energie odebírat. Na druhou stranu, čím déle začnou dodávky, tím zákazník bude mít levnější průměrnou cenu.

Obchodník se v posledních měsících potýká s odlivem zákazníků, kteří odcházejí kvůli vyšším cenám, než nabízí konkurence na trhu. Reakcí na tuto situaci je jednak snížení cen produktů s fixní cenou pro všechny zákazníky a pak také nový systém odměn zákazníkům, kteří ke společnosti přicházejí. Zákazníky čeká odměna postupně po splnění podmínek. Například pro smlouvy na 36 měsíců čekají postupně tři odměny, každých 12 měsíců. U kratších nabídek se toto postupné odměňování neuplatňuje. V tomto systému vidím snahu o motivaci pro zákazníky dodržet smluvní podmínky. Odměny u innogy se pak liší v jednom ceníku u elektřiny podle distribučního tarifu, jsou dvě skupiny cen, jedna pro jednotarif a druhá pro dvoutarif. U plynu je závislá výše odměny na spotřebě zákazníka.

Společnost Veolia Komodity po roce aktualizovala své ceníky. Na stránkách jsou uvedeny ceníky pro smlouvy s dvouletým a jednoletým závazkem a také ceník pro smlouvy bez závazku. Cenu elektřiny dodavatel snížil v rozmezí 500 až 750 Kč/MWh, cena plynu klesla v rozmezí 200 až 250 Kč/MWh. Ale nutno podotknout, že předcházející ceny dodavatele nebyly příliš atraktivní.

V současné době je společnost Veolia Komodity jedním z největších alternativních obchodníků s elektrickou energií a plynem v České republice. Veolia Komodity ČR vznikla v roce 1999. Od roku 2001 je společnost držitelem licence na obchod s elektrickou energií a od roku 2012 i licence na obchod s plynem. Zákazníkům obchodník dodává ročně přibližně 1,7 TWh elektrické energie, a to na všech napěťových hladinách, a 1,6 TWh zemního plynu.

Dodavatel elektřiny SUAS Commodities mírně zvýšil cenu komodity o 50 Kč/MWh oproti poslední nabídce z konce května. Smlouva ne se závazkem do konce roku 2026 s fixní cenou.

Trading společnosti SUAS Commodities se zaměřuje především na obchodování s elektřinou, plynem a emisními povolenkami na velkoobchodním trhu. Mimo jiné umisťuje na trh elektřinu vyrobenou ve zdrojích skupiny SUAS GROUP a zajišťuje pro tyto zdroje emisní povolenky, dále také zajišťuje elektřinu pro koncové zákazníky. Společnost obchoduje s řadou obchodních partnerů na trzích v České republice i ve Spolkové republice Německo v rámci obchodních podmínek typu EFET. Podílí se rovněž na krátkodobých trzích organizovaných Operátorem trhu, a.s. K nejvýznamnějším obchodním partnerům patřily od počátku společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., a Elektrárna Tisová, a.s. Mezi další významné obchodní partnery patří např. ČEZ a.s., E.ON Energie, a.s., innogy Energie, s.r.o., Alpiq Energy SE, Vattenfall Energy Trading GmbH nebo Slovenské elektrárne, a.s. SUAS Commodities je držitelem licence na obchodování s elektřinou a licence na obchodování s plynem.

Cena elektřiny v posledních dnech na burze pokračovala v růstu, což se odráží i na růstu cen u produktů s měsíční fixací. Pro ukázku uvádím novou prosincovou cenu společnosti Bidli energie.

V tabulce jsou uvedeny nové ceníky s pořadím podle nejlevnější nabídky za celého dodavatele, aby bylo lépe vidět, kdo a z jaké ceny zlevňuje (zeleně) nebo zdražuje (červeně).



Tab. 1: Přehled novinek, zeleně zlevnění proti minulé verzi ceníku a červeně naopak zdražení Tab. 1: Přehled novinek, zeleně zlevnění proti minulé verzi ceníku a červeně naopak zdražení

Doporučené nabídky elektřiny a plynu

V tabulce s produkty, které mohu doporučit, jsem jednu věc změnil. Dříve jsem uváděl ceníky Pražské plynárenské se závazkem s bonusem za sjednání online, na trhu podobnou věc nabízí i eYello, ale jeho základní ceníkové ceny jsou hodně vysoko, tak mezi doporučenými tarify jeho tarify chyběly. Ale vzhledem k tomu, že určité další snížení ceny je stále oblíbenější, rozhodl jsem se nabídky s bonusy ručně přepočítat na jeden rok závazku a v tabulce je uvádět. Prošel jsem všechny významné dodavatele a porovnal ceny na trhu. Sice ne všechny ceníky s bonusem se vešly do první osmi nabídek, jak je mám v tabulce, ale přeci jenom ke změnám došlo. Rozhodně v tabulce chybí produkty s postupně klesající cenou, protože i přes snížení ceny popsaném výše, stále se mi tento produkt kvůli informaci o ceně nezdá úplně nejférovější. Viditelně poskočil produkt společnosti ČEZ Extra, který jednak poskytuje bonus a pak ještě bonus za sjednání online. Přitom závazek je kratší než jeden rok, tím pádem to ještě více snižuje cenu díky přepočítání na dobu závazku.

Z novinek uvádím v tabulce aktualizovanou nabídku společnosti Veolia Komodity se závazkem a fixem na dva roky. Druhou novinkou je čerstvě aktualizovaný ceník innogy Energie Benefit + se závazkem a s fixací na 22 měsíců. Pořadí u něj je i s bonusem za dodržení závazku.

Pokud byste si vybrali určitý produkt, oslovte prosím přímo dodavatele, ne prostřednictvím našich poptávek, protože velmi málo obchodníků na tyto poptávky reaguje a pak zákazník zbytečně ztrácí čas. S oslovením dodavatele spěchejte, protože třeba akce pro bonus má časově omezené trvání. Například akce ČEZu a produktů Extra trvá do 14. listopadu.



Tab. 2: Nejvýhodnější nabídky na trhu s energiemi (zelené – novinky na trhu, ** – pořadí i se započítaným bonusem, *** spotový produkt) Tab. 2: Nejvýhodnější nabídky na trhu s energiemi (zelené – novinky na trhu, ** – pořadí i se započítaným bonusem, *** spotový produkt)

Ceny energií na burzách v ČR

Ceny na burze PXE vycházejí vždy z pátku uplynulého týdne, průměrné ceny na spotovém trhu se počítají k datu psaní článku a ceny na Českomoravské komoditní burze Kladno jsou vždy z poslední aukce v uplynulém týdnu a jsou srovnávány s předchozím týdnem.

Ceny na PXE výrazněji klesly ve srovnání s jejich růstem v předchozích dvou týdnech, asi jako reakce na mírné uvolnění napětí na Blízkém východě. Ceny na spotovém trhu a na komoditní burze jsou setrvačné, a když trend bude dlouhodobější, tak i tyto ceny změní trend.