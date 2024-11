TZB-info / Ceny energií a paliv / ČEZ Prodej zlevnil a má pro nové zákazníky nejlevnější nabídku na trhu

ČEZ Prodej zlevnil a má pro nové zákazníky nejlevnější nabídku na trhu

Přehled nabídek dodavatelů energií, kteří v uplynulém týdnu zlevňovali. Sjednejte si nové nejlevnější nabídky elektřiny a plynu a získejte k tomu výhodné bonusy. Ceny energií na burzách v ČR rostou, zejména ceny plynu. O kolik by zdražil plyn podle návrhu regulovaných cen pro rok 2025 Energetického regulačního úřadu?

ČEZ Prodej, Pražská plynárenská i EPET si připravili nové výhodné nabídky energií

Obchodník ČEZ Prodej snížil cenu zemního plynu a elektřiny určené pro nové zákazníky. Jako alternativní dodavatel může na rozdíl od elektřiny, kde je dominantní, nabízet excelentní ceny a konkurovat tak nejlevnějším dodavatelům na trhu s plynem. Proto jsme se také dočkali výraznějšího snížení cen plynu.

ČEZ Prodej dříve kvůli ne příliš konkurenčním cenám začátkem roku ztrácel u plynu odběrná místa. Poslední měsíce se však trend ve vývoji počtu odběrných míst plynu dodavatele otočil, a to bylo zásluhou zejména zatraktivněním akčních nabídek pro nové zákazníky. Velmi populární byla především produktová řada Extra.

Nyní obchodník zcela překopal nabídku pro nové zákazníky. Zajímavé je, ale ne překvapivé s ohledem na ceny na burze, že většina nových nabídek je pouze s fixní cenou a se závazkem na jeden rok. Pouze produkt Plyn akce je na delší dobu, obchodník garantuje cenu a závazek až do konce roku 2026. Navíc tato nabídka obsahuje ještě bonus ve výši tisíc korun za sjednání smlouvy novým zákazníkem. Přeci jenom jeden nedostatek tento produkt má, a tím je výše stálého platu 165 Kč/měsíc, který je neobvykle vysoký. Nepozorný zájemce, kterého zaujme cena a má malou spotřebou, nemusí na tomto produktu zase tolik vydělat.

„Letošní rok je rekordní v počtu zlevňování. Dvakrát jsme snížili ceny našich produktů na dobu neurčitou, a dokonce čtyřikrát našich fixovaných produktů. Rádi bychom zákazníky motivovali k tomu, aby si nové produkty přednostně sjednávali on-line, proto jsme tento způsob vyladili tak, aby byl co nejjednodušší a uživatelsky příjemný. Stačí vložit elektronickou fakturu od současného dodavatele a aplikace většinu potřebných údajů předvyplní. Celé to pak zabere cca 10 minut. Navíc jsme pro klienty připravili za on-line sjednání zajímavé finanční bonusy. Naše produkty patří k nejvýhodnějším nabídkám dostupným na trhu, v elektřině i v plynu, a tuto strategii chceme držet i do budoucna,“ uvedl generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.

Ani konkurence nespí. Pražská plynárenská v pátek zveřejnila novou nabídku VÁNOCE 24 s velmi levnou cenou elektřiny i plynu. Tuto novou nabídku obchodník nazývá na stránkách akce BLACK FRIDAY a uvádí, že nabídky budou trvat pouze do konce listopadu. Produkty jsou určeny pouze novým zákazníkům a za sjednání je bonus 1 500 Kč za každou komoditu. Výhody ještě nekončí. Na nové zákazníky u elektřiny čeká příspěvek 10 000 Kč na montáž FVE, kotle nebo tepelného čerpadla. Dalšími bonusy jsou příspěvek na opravu elektrických nebo plynových spotřebičů, či na úhradu pojistných událostí. Za tyto další výhody se musí jinde platit. Bonus je za sjednání každé jednotlivé komodity. Zdá se, že se jedná o reakci na nové ceny ČEZu, protože ceníky Pražské plynárenské jsou datovány od 1. 11., ale nabídky byly zveřejněny až uplynulý pátek, to je ale jenom spekulace.

Konečně ještě před těmito dvěma dodavateli zveřejnil nové akční nabídky EP ENERGY TRADING u dodavatelů EPET a Dobré energii. Tyto nabídky jsou vždy stejné. Nový název produktů je Kometa a je nabízen pro domácnosti jak v elektřině, tak v plynu. Délka závazku a fixace je na 12 nebo na 24 měsíců u elektřiny a smlouvu s fixací a závazkem pro plyn pouze na 12 měsíců. Sice dodavatelé nabízí skvělé ceny elektřiny, u plynu je cena mírněji snížena, navíc konečná cena komodity nemusí být konečná. Dodavatel může připočíst poplatek za Bezpečnostní standard dodávek. Dodavatel také nenabízí žádné bonusy navíc, řekl bych, že si vybíraví zákazníci začínají na bonusy zvykat a využívat je.

Významní obchodníci stále snižují ceny svých standardních produktů, ceny měsíčních tarifů sice na leden mírně klesly, ale přesto jsou proti celému roku 2024 vyšší. V této době tyto produkty pro změnu dodavatele nejsou příliš atraktivní. Jako první zveřejnili lednové měsíční ceníky společnosti LAMA ENERGY a FONERGY. Tyto dvě společnosti mají stejný postup výpočtu, tak i ceny jsou stejné.



Tab. 1: Přehled nejdůležitějších novinek za uplynulý týden, pořadí novinek je podle výhodnosti i se započítáním bonusu, když je uvedený a pro nás započitatelný. Tab. 1: Přehled nejdůležitějších novinek za uplynulý týden, pořadí novinek je podle výhodnosti i se započítáním bonusu, když je uvedený a pro nás započitatelný.

Novinky pozměnily přehled nejvíce atraktivních nabídek elektřiny a plynu

Blíží se konec roku a s tím je spojeno období největší počet změn dodavatelů zákazníky. Zdá se, že právě na toto období si naši velcí dodavatelé připravili nové, skvělé nabídky. Tyto nabídky jsou někdy tak cenově nízké, že jejich vydáním odstraňují z pozice nejlevnějších menší dodavatele, u kterých si nejsem jistý, zda budou moci na tyto nové ceny reagovat. Chtěl bych připomenout, že již před touto vlnou zlevňování zlevnili i další významní dodavatelé jako E.ON či Pražská energetika, kteří snížili své ceny.



Tab. 2: Přehled nejvýhodnějších nabídek za uplynulý týden, které jsou vhodné ke sjednání (zeleně novinky, ** cena s bonusem, *** spotový tarif) Tab. 2: Přehled nejvýhodnějších nabídek za uplynulý týden, které jsou vhodné ke sjednání (zeleně novinky, ** cena s bonusem, *** spotový tarif)

Ceny elektřiny a plynu na burzách v ČR v uplynulém týdnu

Ceny obou komodit v uplynulém týdnu se opět zvyšovaly. Rostly zejména ceny plynu, hlavně asi z obav po zastavení dodávek plynu do Rakouska Gazpromem.



Tab. 3: Přehled cen na burzách v ČR a s procentuální změnou za týden Tab. 3: Přehled cen na burzách v ČR a s procentuální změnou za týden

Kolik budou zákazníci platit více za regulované ceny plynu v příštím roce

Regulované platby za distribuci zemního plynu od ledna 2025 v Česku podraží. Platí to hlavně v Praze, kde tyto sazby v případě domácností vzrostou o zhruba 15 procent. V mimopražských lokalitách se růst pohybuje okolo osmi procent. Vyplývá to z návrhu cenového rozhodnutí k oblasti plynárenství, které na svém webu zveřejnil Energetický regulační úřad.

Jedná se o snahu státu podpořit NET4GAS, který během roku 2022, po ukončení ruského exportu plynu přes české území přišel o zisky za přepravu plynu.