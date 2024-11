TZB-info / Ceny energií a paliv / Velký přehled: Který dodavatel energií získal v říjnu 2024 nejvíce zákazníků

Centropol bude opět od Nového roku zlevňovat elektřinu a plyn svým klientům. EPET začal nabízet svým zákazníkům z řad seniorů skvělé ceny. Dobrá energie zveřejnila nabídku měsíčního fixu. Co bylo v roce 2024 levnější, byl to měsíční fix, fixace na dva roky nebo základní produkt? Ceny na burzách v ČR stouply hlavně na spotovém trhu.

Další velký obchodník ohlásil zlevnění elektřiny a plynu

Český dodavatel energií CENTROPOL ENERGY, a.s., v cenících účinných od 1. ledna 2025 snižuje ceny elektřiny i zemního plynu pro své klienty. U hlavního produktu na dobu neurčitou v komoditě elektřina je to o více než 13 procent, u zemního plynu přes 22 procent. Nižší bude i cena u hlavních fixovaných produktů, jejichž cena meziročně klesne bezmála o 16 procent u elektřiny a 17 procent u zemního plynu. Početnou řadu klientů s končícím obdobím fixace ceny zemního plynu čeká její snížení až o 39 procent.

„Ceny našich produktů jsme snižovali v průběhu celého roku 2024 a budeme v tom pokračovat,“ říká marketingový ředitel společnosti a člen představenstva Jiří Matoušek a dodává: „U našeho stěžejního produktu na dobu neurčitou s názvem Bez závazku nejen snižujeme cenu o více než 13 procent, ale nadále zachováváme stálý měsíční plat na úrovni 97 Kč bez DPH měsíčně. Je tak nejnižší v porovnání s velkými stabilními dodavateli i většinou trhu, kde jsou běžně fixní platy i 130 korun bez DPH. Vliv fixních platů je významný zejména proto, že ceny za spotřebovanou MWh klesají, což se u fixních platů neděje. Klient Centropolu tak na fixních platech u elektřiny ve srovnání s dodavatelem, jehož fixní plat činí 128 Kč měsíčně bez DPH, ušetří ročně 450 Kč (372 Kč bez DPH).“

„Nově příchozím zákazníkům nabízíme kompletní portfolio produktů v komoditě elektřina i zemní plyn. Největší oblibě u elektřiny se těší produkt Fixně online pro začátek na 1,5 roku s cenou v nejběžnější sazbě D02d 2 738 Kč bez DPH za MWh. U zemního plynu je nejžádanějším produktem Fixně online pro začátek na 1 rok s cenou 1 181 Kč bez DPH v pásmu spotřeby 7,56–15 MWh ročně. V roce 2024 byla dále velmi žádaná měsíční fixace ceny elektřiny s produktem Měsíčně se změnou,“ uzavírá J. Matoušek.

Po zveřejnění tiskové zprávy obchodník vystavil na svých stránkách čtyři nové ceníky určené klientům v případě prodloužení smlouvy v roce 2025. Zákazníci se zlevnění nedočkají ihned od 1. ledna, protože to nastane až po vypršení původního závazku v průběhu příštího roku. Od Nového roku se dočkají levnějších energií jen ti se smlouvou na dobu neurčitou.

EPET snižuje ceny svým zákazníkům, kterým je nad 90 let

Dodavatel EP ENERGY TRADING (EPET) aktualizoval tarif 90+ ELEKTŘINA (PLYN), který nabízí od října 2022 a jak název napovídá, je určený pro starší zákazníky nad devadesát let. Nynější ceny jsou však nejnižší v celé historii produktu, jak v elektřině, tak v plynu. Tato nabídka je rovněž nejlevnější na trhu. Protože tarify jsou určeny pouze pro klienty dodavatele, není tento produkt u nás v Kalkulátoru cen energií TZB-info (Kalkulátor) viditelný pro čtenáře.

Překvapující novinkou, alespoň pro mne, je měsíční fix od dceřiné společnosti EPET, dodavatele Dobrá energie. Obchodník nově nabízí produkt s měsíční fixací ceny podle kontraktů na burze PXE. Protože algoritmus výpočtu ceny počítá pro aktuální cenu s odečtem ceny před dvěma měsíci, cena na listopad vypadá mírně, horší je to pak s cenami na další měsíce. Překvapující pro mne je fakt, že ostatní prodejci se nyní s měsíčním produktem moc nechlubí kvůli současným relativně vysokým cenám. Kvůli tomu již dlouho nevznikl tento druh produktu na trhu.

Clever Energies také snižuje ceny obou komodit od Nového roku

Člověk by se divil, když se podívá na ceny v nových cenících dodavatele Clever Energies, který je s cenami podle zveřejněných ceníků na chvostu srovnání, že mu ve statistikách rostl počet odběrných míst, sice ne o moc, ale rozhodně mu zákazníci neutíkají. Čím to asi je, když i nové ceníky jsou cenově výš než základní produkty dominantních dodavatelů na rok 2025?



Tab. 1: Přehled některých nových ceníků za uplynulý týden Tab. 1: Přehled některých nových ceníků za uplynulý týden

Dlouhodobější fixace a základní tarif nebo měsíční fixace, co bylo v roce 2024 levnější?

Protože jsou již známy všechny měsíční ceny roku 2024, tak můžeme porovnat, co bylo pro zákazníky levnější. Jsem si vědom, že pouhou cenou se spokojenost s vybraným produktem nedá vyjádřit. U měsíčních fixů jsou ještě další věci, jako je strach z vývoje na trhu, pravidelná kontrola cen, což u dlouhodobějších fixací nebo u základních tarifů člověk nemusí dělat. Přesto hlavně u domácností s vyšší spotřebou je to možný způsob, jak ušetřit, hlavně jak dlouhodobě ušetřit.

Měsíční fixace není spotový trh. Měsíční fixace vychází ze spekulativních cen na měsíce dopředu na burze PXE. Spotový trh naopak stanovuje ceny podle okamžité rovnováhy nabídky s poptávkou prakticky v okamžiku obchodu. Jediná souvislost pro domácnosti mezi oběma trhy je v tom, že napřed byly v nabídkách dodavatelů produkty ze spotového trhu a po zákazu jejich nabízení pro domácnosti bez průběhového měření vznikl měsíční fix. Regulace trhu dopadla i na měsíční fix tím, že zákazníci mají možnost ukončit smlouvu s lhůtou jeden měsíc.

Cena měsíční fixace vzniká u dodavatele podle předem nastaveného algoritmu, ve kterém se určí den či dny odečtu ceny s tím, že jsou měsíc nebo dva měsíce dopředu. Někdo odečítá cenu nyní na prosinec, jiný již na leden příštího roku. Cena se obvykle násobí koeficientem, který je od 1,07 do 1,2 a pak se ještě přičte částka za zobchodování (300 až 500 Kč bez DPH). Tímto způsobem se dodavatelé jistí, aby za každých okolností měli dostatečný výdělek, koeficient má význam u vysokých cen a pevná částka u nízkých cen na burze. Někteří dodavatelé postup výpočtu nezveřejňují a zdá se, že jednotlivé ceny si přizpůsobují trhu.

Pro výpočet výhodnosti pro rok 2024 jsem použil jeden z nejvýhodnějších fixních produktů na trhu nabízený koncem roku 2023 a mnou doporučovaný, u elektřiny VEMEX ENERGIE/FIX 24M 11/2023 a u plynu Pražská plynárenská/Plyn 24 a také v případě konzervativních zákazníků jsem srovnával se základními produkty na trhu ČEZ Prodej/Elektřina na dobu neurčitou a innogy Energie/plyn Standard. Z nabídky měsíčních fixů jsem vybral ten od Eneky, protože tento dodavatel přišel na trhu jako první s tímto produktem.

Cena za rok je váženým průměrem cen v jednotlivých měsících roku 2024, podíl spotřeby jsem odečetl v Kalkulátoru, v detailu nabídek. Spotřeba za rok je stejná, jakou mám v ostatních tabulkách zde uváděných, D02d 2 000 kWh, D57d VT 1 000 kWh/NT 7 000 kWh, plyn 12 MWh v režimu topení, ohřívání vody a vaření.



Tab. 2: Porovnání výhodnosti měsíčních fixních cen s klasickými produkty Tab. 2: Porovnání výhodnosti měsíčních fixních cen s klasickými produkty

Tab. 3: Porovnání výhodnosti měsíčních fixních cen s klasickými produkty Tab. 3: Porovnání výhodnosti měsíčních fixních cen s klasickými produkty

Tab. 4: Porovnání výhodnosti měsíčních fixních cen s klasickými produkty Tab. 4: Porovnání výhodnosti měsíčních fixních cen s klasickými produkty



Nejlevnější volbou z hlediska ceny pro rok 2024 byla volba produktů s měsíční fixací, nejvíce ušetřili zákazníci s vysokou spotřebou. Pro následující rok bych ale měsíční fix novým zákazníkům nedoporučoval, protože ceny na burzách jsou relativně vysoké a vyhlídky na zlevňování zatím jsou v nedohlednu. Vybral bych si nyní výhodnou nabídku s fixací ceny, možná i na tři roky.

Srovnání počtu odběrných míst dodavatelů energií za říjen 2024

Operátor trhu pravidelně jednou za měsíc zveřejňuje statistiku počtu odběrných míst (OM) jednotlivých dodavatelů. Porovnáním počtu odběrných míst za poslední a za předposlední měsíc a s přihlédnutím na počet odběrných míst na konci prosince 2023 si můžeme udělat úsudek a tom, jak komu se zvyšuje počet zákazníků, nebo kdo zákazníky ztrácí, jak se u něj vyvíjí trend počtu odběrných míst.

Nejúspěšnějším dodavatelem za říjen dle srovnání v elektřině byla Pražská energetika, zřejmě díky speciálním tarifům, které nabízí zprostředkovatelé. Pražské energetice se daří lépe v elektřině než v plynu. MND se opět dostávají tam, kde dříve byly. Tedom je rovněž úspěšnější v elektřině, to souvisí asi s tím, že u plynu klesá zájem o měsíční fix a u elektřiny obchodník nabízí spotové produkty pro fotovoltaiku.

Shodně na druhém místě u elektřiny a u plynu je společnost, která získala významný počet zákazníku díky převodu z jiného dodavatele. To kritizoval regulátor v tiskové zprávě ohledně neplacení závazků dodavateli a jejich převodu na jiný subjekt.

Marně hledám mezi prvními v elektřině dodavatele innogy, který léta tuto statistiku vedl.

U plynu vzhledem k velkým nákladům vyhrává dlouhodobě pro zákazníka příznivá politika společností ČEZ, MND a E.ONu.



Tab. 5: Počty odběrných míst podle změny mezi zářím a říjnem 2024, 20 dodavatelů s nejvyšším přírůstkem a 20 dodavatelů s nejvyšším úbytkem OM, * převod zákazníků od jiného dodavatele (Zdroj: Operátor trhu) Tab. 5: Počty odběrných míst podle změny mezi zářím a říjnem 2024, 20 dodavatelů s nejvyšším přírůstkem a 20 dodavatelů s nejvyšším úbytkem OM, * převod zákazníků od jiného dodavatele (Zdroj: Operátor trhu)

Nejlepší oficiální tarify elektřiny a plynu ke sjednání

V uplynulém týdnu se na trhu neobjevily nové ceníky, které by byly vhodné ke sjednání novými zákazníky. Noví zákazníci jsou ti, kteří opustí svého původního dodavatele a sjednají si smlouvu s jiným obchodníkem. Důvodem změny dodavatele jsou většinou vyšší ceny, které stávající dodavatel nabídne svému klientovi, se kterými zákazník není spokojen. Neočekávám, že by za současné situace mohly tyto ceny ještě klesat a také připomínám, že Pražská plynárenská nabízí akční nabídku Vánoce 2024 pouze do konce listopadu. Sjednat dodávku může spotřebitel s tím, že účinnost smlouvy začne mnoho měsíců dopředu, většinou se bere do šesti měsíců.



Tab. 6: Nejvýhodnější oficiální nabídky elektřiny a plynu na trhu pro domácnosti za uplynulý týden (** pořadí se započítaným bonusem, *** spotový produkt) Tab. 6: Nejvýhodnější oficiální nabídky elektřiny a plynu na trhu pro domácnosti za uplynulý týden (** pořadí se započítaným bonusem, *** spotový produkt)

Na burzách v ČR nic nového, ceny stále rostou, hlavní příčina nejistota do budoucna

Za pozornost stojí relativně vysoká cena elektřiny na spotovém trhu za posledních 30 dní.