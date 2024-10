TZB-info / Ceny energií a paliv / Deset největších dodavatelů elektřiny a plynu

Deset největších dodavatelů elektřiny a plynu

Nové ceníky za uplynulý týden – dodavatelé energií měnili pouze ceníky s měsíční fixací. Který obchodník získal nejvíce odběrných míst v září? Přinášíme přehled deseti největších prodejců elektřiny a plynu. Kalkulátor cen energií TZB-info, jaké informace nabízí srovnávač v detailu nabídek. Blíží se konec roku a s tím nejvíce frekventovaný datum pro změnu dodavatele energií. Pokud nejste spokojeni, je právě čas si vybrat produkt na další období. Podívejte se na tabulku nejvýhodnějších nabídek.

Dodavatelé elektřiny a plynu měnili pouze ceníky s měsíční fixací

Teplárny Brno prodloužily platnost nabídek do konce října. Zákazníci si mohou vybrat z fixace buď do konce roku 2025, nebo levnější ceníky s fixací až do roku 2026. Výhodou je, že nabídky jsou vhodné i pro zákazníky s nízkou spotřebou, protože obchodník si účtuje stálý plat ve výši na dnešní dobu pouhých 75 Kč/měsíc pro elektřinu a 80 Kč/měsíc pro plyn (vše bez DPH).

Známe první fixní ceny na měsíc prosinec. Měsíční ceny na prosinec vychází z ceny měsíčních kontraktů na burze PXE k 10. kalendářnímu dni. Celková cena jednotlivých obchodníků se pak liší podle toho, jak kdo má vysokou cenu za zobchodování, kterou k burzovní ceně připočítává. I když nové ceny jsou nižší než ceny na listopad, stále nejsou konkurenceschopné ve srovnání s nabídkami klasických produktů s fixní cenou a se závazkem.



Tab.1: Přehled nových tarifů za uplynulý týden (zeleně – zlevněno a červeně zdraženo proti předchozí verzi ceníku, pořadí podle celkové ceny) Tab.1: Přehled nových tarifů za uplynulý týden (zeleně – zlevněno a červeně zdraženo proti předchozí verzi ceníku, pořadí podle celkové ceny)

Který obchodník získal nejvíce odběrných míst v září

Velké skupiny obchodníků se změny v počtu zákazníků z měsíce na měsíc vůbec netýkají, protože počty přípojek se téměř nemění nebo počty změn lze u nich počítat na jednotky. Jenom přibližně prvních a posledních dvacet dodavatelů má ve statistice Operátora trhu jiný počet, než měl před měsícem.

Porovnáním vývoje počtu od začátku roku (konec prosince 23) do konce září vidíme dlouhodobější trend a naopak rozdíl mezi posledními dvěma měsíci ukazuje, zda se vývoj mění. Takové změny jsou patrny u elektřiny v případě EP ENERGY TRADING (EPET), innogy Energie, a mírně u E.Onu Energie. V případě plynu je to opět EPET nebo třeba ELIMON.

Ve spodní části tabulky nejsou dodavatelé, u kterých by se měnil trend v počtu přípojek. Tito obchodníci ztrácí od začátku roku a ztrácí také z měsíce na měsíc. Výjimkou potvrzující pravidlo je u elektřiny pouze CENTROPOL ENERGY a u plynu MND Energie a Pražská plynárenská. Tito dodavatelé zažili již lepší měsíce.

Největší nárůst počtu odběrných míst opět získávají tradiční dodavatelé, kteří sází na dobrou obchodní politiku a atraktivní nabídku, nebo na zprostředkovatele, kteří prodávají podpultové produkty. Ze setrvačnosti s ohledem na prodlevy mezi podepsáním smlouvy a začátkem dodávek se snižuje růst počtu odběrných míst u nabídek s měsíční fixací a stále viditelnější jsou obchodníci s výkupem elektřiny a s napojením na spotový trh.

U plynu, hlavně u dominantních dodavatelů může stát za poklesem naopak přechod na jiný způsob vytápění, třeba na tepelná čerpadla, nemusí se jednat vždy jen o výsledek konkurenčního boje.



Tab. 2 Přehled dvaceti nejvíce úspěšných a dvaceti nejméně úspěšných dodavatelů elektřiny a plynu za září 2024 Tab. 2 Přehled dvaceti nejvíce úspěšných a dvaceti nejméně úspěšných dodavatelů elektřiny a plynu za září 2024

Pro zákazníky, kteří chtějí mít dodavatele, který má nejvíce zákazníků (odběrných míst) a pak dostane nabídku od jiného obchodníka, kterého nezná, uvádím přehled deseti nejvýznamnějších obchodníků s elektřinou a plynem. I ostatní obchodníci mohou být také finančně silní, jen třeba v jiném oboru podnikání nebo podnikají v jiné zemi.



Tab. 3: Deset největších dodavatelů elektřiny a plynu Tab. 3: Deset největších dodavatelů elektřiny a plynu

Co naleznete v detailu nabídky srovnání v Kalkulátoru cen energií TZB-info?

Při pohledu na srovnání jednotlivých nabídek po zadání potřebných údajů se čtenář může v Kalkulátoru cen energií TZB-info seznámit se základními údaji, které doplňují cenu dodávky. Těmi jsou délka závazku, fixace ceny, začátek dodávek atd. Když se pak někdo zajímá o další detailní informace, musí otevřít nabídku kliknutím na detail.

V detailu je několik skupin informací. Nejvíce nahoře jsou údaje o celkové platbě, navrhovaných měsíčních platbách, slovní popis výhod zvolené nabídky a také z jakých částí se dodaná komodita skládá. Zajímavý je hlavně podíl obchodní a regulované složky.

Pod těmito informacemi je část nazvaná Jak vypadá faktura. Po zobrazení zde vidíme údaje shodné s údaji na vyúčtování, čtenář zde nalezne hlavně cenu komodity bez DPH.

Další složka zobrazuje průběh spotřeby, která je zejména důležitá u dodávek elektřiny a plynu pro topení.

Nakonec jsou informace doplněny údaji o obchodníkovi, o počtu odběrných míst, jsou zde kontakty.

Nejvýhodnější nabídky elektřiny a plynu na trhu

Pokud se rozhodnete změnit dodavatele a smlouva s dodavatelem končí koncem tohoto roku, pak máte nejvyšší čas se rozhodnout. V následující tabulce jsou oficiální nejvýhodnější nabídky na trhu, které bych rád doporučil.



Tab. 4: Přehled nejvýhodnějších nabídek elektřiny a plynu na trhu ke sjednání Tab. 4: Přehled nejvýhodnějších nabídek elektřiny a plynu na trhu ke sjednání

Přehled cen energií na burzách v ČR