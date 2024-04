TZB-info / Ceny energií a paliv / Nepropásněte výhodnou nabídku elektřiny a hlavně plynu od ČEZu

Novinky na energetickém trhu pro domácnosti ukazují začátkem dubna 2024 silný konkurenční cenový boj několika velkých obchodníků s elektřinou a plynem. Jak se liší Kalkulátor cen energí TZB-info od srovnávače ERÚ. Jaká cena energií vstupuje do porovnávače nákladů na topení. Nejlepší nabídky dodávek elektřiny a plynu ke sjednání za uplynulý týden. Ceny energií na burzách v ČR stagnují.

Šest velkých dodavatelů elektřiny a plynu vydalo nové levnější ceníky, zákazníci si mají z čeho vybírat

Lavinu nových ceníků rozpoutala společnost ČEZ Prodej cenou nového produktů Elektřina Extra a Plyn Extra se závazkem do 30. září 2025. Nabídky jsou vhodné pro ty, kterým končí závazek a již myslí, jak si vybrat produkt na příští zimu. Nejvíce se projeví výhodnost zejména u lidí, kteří elektřinou a plynem topí. Cenou plynu je nabídka plně srovnatelná i s produkty s fixní cenou na měsíc, dokonce většinu překoná. Oceňuji také to, že domácnosti nyní nepotřebují služby zprostředkovatelů se stěží legálními podpultovými nabídkami.

Ostatní změny u našeho největšího dodavatele nebyly významné. Obchodník změnil názvy produktů s postupně klesající cenou. Nově místo slova „klesající“ se v názvech objevuje „FIX“ s údajem o délce závazku 12, 24, 36 měsíců. Ceny v cenících ale zůstaly stejné, a dokonce zůstala u fixního produktu na 3 roky stejná cena na druhý a na třetí rok závazku. Možná proto zmizelo slůvko „klesající“ z názvu.

ARMEX ENERGY aktualizoval prakticky všechny své nabízené produkty. Cenově nejpřijatelnější je nabídka na 36 měsíců s postupně klesající cenou. V případě elektřiny se jedná o solidní nabídku. U plynu (PREMIUM KLESAJÍCÍ) poslední dvě ceny jsou stejné, ale problémem od minule zůstává obrovský stálý plat, a to i přes jeho mírné snížení. Nový plat dosahuje částky 199 Kč/měsíc. Chyták pro zákazníka spočítá v tom, že cena komodity se může jevit jako přijatelná, avšak vysoký stálý plat způsobí zvýšené celkové náklady na energie a zákazník to nemusí napoprvé poznat, když nevidí srovnání s ostatními nabídkami na trhu pomocí kalkulátoru.

Moravské naftové doly (MND Energie) již po několikáté za krátké období snížily ceny svých produktů. Nově nabízené produkty jsou spojeny s kratší dobou fixace ceny než u předcházejících nabídek. Obchodník nově ručí za cenu do konce příštího roku. Sice nabídka je obchodníkem deklarována jako produkt bez závazku, ale při nedodržení smlouvy do konce platnosti nabídky hrozí zákazníkovi pokuta. Sympatické je to, že produkt je dostupný i pro stávající zákazníky, kteří již nevyužívají některé předcházející nabídky se závazkem. Díky ceně komodity mohou nabídku využít domácnosti, které elektřinou nebo plynem topí a také lidé s nízkou spotřebou díky lidovému stálému platu u tarifu se sjednáním online.

K aktivním dodavatelům, co se týče nových výhodných nabídek, patří rovněž společnost EPET s jejími produkty se závazkem na 12 nebo 24 měsíců a s fixní cenou. Oproti konkurenci obchodník má vysoký stálý plat (130 Kč/MWh), což je nevýhoda pro zákazníky s nižší spotřebou proti konkurenci.

Naprosto stejnou nabídku má sesterská společnost Dobrá energie. Její tarify mají stejné názvy i ceny. Jediné, v čem se tarify odlišují, je ve zveřejňování ceníků pro podnikatele, kdy Dobrá energie zveřejňuje tarify až po ukončení platnosti a také u ceníků pro spotové trhy obchodník zapomíná zveřejňovat ceny za zobchodování.

CENTROPOL ENERGY uplynulý týden navázal na předchozí zlevnění online nabídek pro nové zákazníky. Nyní se soustředil na zákazníky, kteří nechtějí využívat online komunikace nejen ke sjednání smlouvy. Produktové řady FIXNĚ PRO ZAČÁTEK jsou obchodníkem nabízeny s fixní cenou a délkou závazku rok, rok a půl a dva roky. Zejména nabídky na rok a půl se mi jeví být zajímavým kompromisem pro váhavé zákazníky.

Většina dobrých nabídek se s cenou pohybuje pod nebo mírně nad třemi tisíci bez DPH za jednu megawatthodinu, vyšší ceny by již neměli zákazníci sjednávat. V případě plynu bych považoval za rozumnou cenu pod 1 300 Kč/MWh bez DPH.



Tab 1: Přehled vybraných nabídek elektřiny za uplynulý týden, stav k 5. 4. 2024



Tab 2: Přehled vybraných nabídek plynu za uplynulý týden, stav k 5. 4. 2024

Jedním z dotazů v diskuzi bylo porovnání srovnávačů TZB-info a ERÚ

Základní odlišností je způsob získávání nových ceníků. Srovnávač TZB-info získává ceníky vlastním vyhledáváním a doplňováním do databáze, občas nám ceníky zasílají obchodníci, ale je to v minimální míře. Naproti tomu srovnávač ERÚ spoléhá na dobrovolném zasílání ceníků obchodníky. V současné době, kdy se ceny energií snižují, to není problém, protože většina obchodníků se ráda pochlubí nižšími cenami. Při růstu cen naopak zasílání nových ceníků vázne. Ale stejný problém máme i my na TZB-info, protože v době zvyšování cen ne všichni obchodníci včas aktualizují ceníky s vyššími cenami.

Obrovský rozdíl je v počtu ceníků, protože my evidujeme i ceníky prvotně určené pro stávající zákazníky, srovnávač ERÚ tyto údaje od obchodníků nepožaduje. Naše databáze sleduje ceníky od začátku až do konce platnosti, pracujeme i se staršími ceníky, ukončujeme jejich platnost.

Vedeme všechny alternativní nabídky, jako jsou fixní nabídky na měsíc podle burzy a také spotové produkty. Nevidíme v tom nic špatného, protože je na zákazníkovi, aby se sám rozhodl. K rozhodování zákazníků pomáhají přidružené články s informacemi o nabídkách dodavatelů.

Srovnávač ERÚ je pochopitelně propagován regulátorem, a i když jsme po dobu více jak deseti let byli uváděni na stránkách ERÚ jako alternativní srovnávač nabídek plynu, již dávno není na stránkách ERÚ o nás ani zmínka, naopak připadá mi to, že zmínit se o našem Kalkulátoru je něco zakázaného.

Kalkulátor cen energií TZB-info provozujeme sami bez cizí pomoci, srovnávač ERÚ obstarává společnost Saving Tech Lab s.r.o., kterou vlastní stejní vlastníci jako společnost Encall, jež také provozuje server PorovnejEnergie.cz známý svými s podpultovými nabídkami.

Ceny energií v porovnání nákladů na vytápění nejsou aktuální – z diskuze

Jak již jsem uvedl, evidujeme ceníky od začátku do konce platnosti. Máme jednak ceníky, které jsou určeny jako akviziční nabídky pro nové zákazníky, tak ceníky platné již několik let. Do cenového průměru energií v kalkulačce pro porovnání nákladů automaticky vstupuje průměrná cena (meridián) tvořený ze všech aktuálně platných ceníků, nikoliv ceníků nových. Zejména nyní může být průměrná cena energií výrazně jiná, než jsou aktuální cenové nabídky dodavatelů. Nejedná se neaktuálnost vstupních údajů.

Nejvýhodnější nabídky na trhu s energiemi za poslední týden

Do nabídek se výrazně promítly nové nabídky šesti významných dodavatelů v uplynulém týdnu. Nové nabídky v tabulce jsou označeny zelenou barvou, takže zelená barva v tabulce hraje docela významnou roli, hlavně v části tabulky s produkty pro vytápění.



Tab. 3: Přehled produktů vhodných ke sjednání zákazníkem, aktuální stav k 5. 4. 2024 (zelená – nové nabídky, * fix na měsíc podle burzy, ** – produkty se započítaným bonusem při sjednání online, *** spotový produkt, **** produkty s deklarovanou smlouvou na dobu neurčitou s fixní cenou a se sankcí za porušení závazku obchodníkem)

Ceny na burzách s energiemi v ČR v uplynulém týdnu

Ceny na burzách v ČR stejně jako v uplynulých týdnech stagnují, nehýbají se ani jedním směrem. Jedinou výjimkou jsou ceny měsíčních kontraktů, které mírně klesají.