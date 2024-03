TZB-info / Ceny energií a paliv / E.ON opět snižoval ceny plynu, tentokrát 150 tisícům zákazníků bez závazku

Přinášíme přehled nových ceníků na trhu s elektřinou a plynem pro domácnosti. Ceny energií na burzách sice neklesají, ale i tak je z čeho vybírat. Podívejte se na nejvýhodnější nabídky na trhu. Lidovou energii potrestal Energetický regulační úřad pokutou jeden milion korun. Operátor trhu v roce 2024 pokračuje v odběru elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Nové ceníky na trhu s elektřinou a plynem pro domácnosti

Uplynulý týden ohlásil E.ON zlevnění plynu pro zákazníky, kteří nemají zafixovanou cenu. Jedná se především o základní produkt Standard plyn a pak o několik dalších produktů i se závazkem, ale bez fixace ceny. Známý je především prolongační ceník Variant, se závazkem na 12 měsíců, což umožňuje dodavateli reagovat na pokles cen na trhu. Podle tiskové zprávy obchodníka se snížení cen dotkne asi 150 000 většinou věrných zákazníků.

„Dlouhodobě dokazujeme, že se pozitivní vývoj cen na velkoobchodních trzích snažíme našim klientům do koncových cen promítat, jakmile to situace dovoluje. I proto jsme v loňském roce ceny plošně snižovali hned dvakrát u plynu i elektřiny. Ceny pro nové klienty pak upravujeme průběžně, naposledy to bylo na začátku března pro plyn a na začátku tohoto týdne pro elektřinu,“ vysvětluje Jan Zápotočný, místopředseda představenstva společnosti E.ON Energie, jednoho z největších dodavatelů energií na trhu v Česku. „Situace na trhu s plynem se aktuálně vyvíjí pozitivně, pomáhá nám i teplá zima a cena komodity na burzách klesá. I proto můžeme všem našim klientům, kteří u nás mají produkty bez fixace ceny, jejich ceníky znovu zlevnit,“ doplňuje Jan Zápotočný.

„Dobrou zprávou pro naše klienty je i snižování záloh. Tam, kde to bude možné, budeme zákazníkům snižovat zálohy na plyn plošně. Ostatní si mohou své zálohy upravit směrem dolů sami v portále nebo aplikaci Energie24,“ vysvětluje Radek Fišer, vedoucí prodeje energií domácnostem ve společnosti E.ON Energie.

Ceny plynu E.ON snížil u základního produktu na 1 644 Kč/MWh, stejné ceny komodity mají nově i ostatní zlevňované ceníky. Výjimkou je prolongační ceník Variant se závazkem na rok s cenou 1 595 Kč/MWh, vše bez DPH. Poslední zlevnění těchto produktů bylo v loňském září, cena plynu byla tenkrát 1 890 Kč/MWh. Obchodník si účtuje za stálý plat 130 Kč/měsíc bez DPH.

Brněnský obchodník Eneka má nový produkt s fixní cenou na měsíc, tentokrát s názvem FIX na měsíc – postupný nákup. Původně obchodník vydal ceník již na březen, který ale ze seznamu zveřejněných ceníků stáhl a nyní má ceníky na duben.

Produkty s fixní cenou na měsíc dodavatel již má, tato novinka se liší od něj tím, že je pevně stanovena cena za zobchodování (u elektřiny na 325 Kč/MWh + (burzovní cena * koeficient 1,19)) a u plynu (295 Kč/MWh + (burzovní cena * koeficient 1,19)). Dříve byla stanovena maximální cena pomocí koeficientu, kterým se násobila cena na 1,35. Takto stanovená maximální cena umožňuje dodavateli snížit výslednou cenu podle okamžité konkurence na trhu.

V uplynulém týdnu kvůli růstu cen energií na burzách dodavatelé přestali nabízet stále levnější produkty, proto mezi novinkami jsou pouze nové fixní ceny na měsíc, které musí být aktualizovány podle předem daných pravidel.

Aktualizované standardní produkty zůstávají s cenami mnohem výš než alternativní ceníky.



Tab. 1: Přehled několika novinek na trhu s energiemi za předcházející týden (* produkty s fixní cenou na měsíc podle burzy) Tab. 1: Přehled několika novinek na trhu s energiemi za předcházející týden (* produkty s fixní cenou na měsíc podle burzy)

Energetický regulační úřad potrestal Lidovou energii pokutou jeden milion korun

Úřad udělil Lidové energii pokutu za neprovádění řádného vyúčtování ve stanovených lhůtách a za zadržování přeplatků zákazníků. Prodejce v 79 případech nevrátil přeplatky zákazníků v celkové výši 1,2 milionů korun, rekord v nevrácené částce činil 97 101 korun.

Regulátor uznal Lidovou energii vinnou ze spáchání přestupku loni v srpnu, ale ta podala odpor proti rozhodnutí. Zprávu přinesl Ekonomický deník.

Nejvýhodnější nabídky na trhu s elektřinou a plynem

Ceny na burzách sice neklesají, ale i tak je z čeho vybírat. Doplnil jsem některé nové nabídky, které jsou v následující tabulce označeny zeleně. Tabulka s doporučovanými produkty má pouze omezenou platnost, a to do vydání nového článku. Je to z důvodu častých změn ceníků vlivem konkurence na trhu.



Tab. 2: Přehled nejvýhodnějších nabídek na trhu s elektřinou a plynem pro domácnosti, stav k 14. 3. 2024 (zeleně – novinky, * fixní cena na měsíc, ** cena s bonusem za sjednání online, *** spotové ceny (cenová hladina za posledních 12 měsíců), **** cena při dodržení závazku) Tab. 2: Přehled nejvýhodnějších nabídek na trhu s elektřinou a plynem pro domácnosti, stav k 14. 3. 2024 (zeleně – novinky, * fixní cena na měsíc, ** cena s bonusem za sjednání online, *** spotové ceny (cenová hladina za posledních 12 měsíců), **** cena při dodržení závazku)

Ceny na burzách stagnovaly

Ceny elektřiny i plynu v porovnání s předcházejícím týdnem se téměř nepohnuly a jsou mírně vyšší, než byly rekordně nízké ceny před několika týdny.



Tab. 3: Přehled cen na burzách v ČR k 14. 3. 2024 spolu s pohybem cen Tab. 3: Přehled cen na burzách v ČR k 14. 3. 2024 spolu s pohybem cen

Operátor trhu v roce 2024 pokračuje v odběru elektřiny z obnovitelných zdrojů

OTE pokračuje v naplňování své strategie odpovědného chování ke společnosti a životnímu prostředí, a to pokrytím vlastní spotřeby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Toto je doloženo Prohlášením o uplatněných zárukách původu, kterým dodavatel elektřiny potvrzuje, že elektřina, kterou v roce 2023 dodal, pocházela výhradně z obnovitelných zdrojů. Zároveň OTE zavázal svého dodavatele dodávat elektřinu z obnovitelných zdrojů i v roce 2024.

„Oblast společenské odpovědnosti a ekologické udržitelnosti je jedno z klíčových témat naší společnosti. Nejen proto podporujeme takovou výrobu elektřiny, která přispívá ke snižování emisí skleníkových plynů a ochraně klimatu. Nákup zelené elektřiny je jednou z cest, jak k tomuto cíli naše společnost může přispět,“ říká předseda představenstva OTE Ing. Michal Puchel.