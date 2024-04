TZB-info / Ceny energií a paliv / Nejvýhodnější nabídky elektřiny a plynu na trhu, volit fixní cenu, či ne?

Nejvýhodnější nabídky elektřiny a plynu na trhu, volit fixní cenu, či ne?

Novinky od dodavatelů energií za poslední březnový týden. Jarní doporučení nejvýhodnějších nabídek elektřiny a plynu pro sjednání. Ceny na burzách v ČR. Zafixovat si cenu energií, nebo ne?

Novinky od dodavatelů energií za poslední březnový týden

Již více jak měsíc ceny elektřiny a plynu na burze neklesají a tento vývoj ovlivňuje cenové nabídky pro zákazníky z řad domácností. Dodavatelé již nejsou tolik aktivní ve snižování cen, když už někdo vydá nové ceníky, jedná se spíše o dorovnání rozdílu v cenách mezi konkurencí než o snahu přilákat nové zákazníky na nízkou cenu.

Jedinou výjimkou je z dřívějška známý a nově oživený dodavatel Right Power Energy CZ, který hned vydal celou řadu nových produktů. Bohužel úmyslem obchodníka asi není nabídnout trochu atraktivní ceny zákazníkům, protože jejich nové ceníky jsou výrazně cenově horší i než jsou mnohé ceníky ostatních dodavatelů pro stávající zákazníky, kterým se prodloužila smlouva a které jsou většinou znatelně dražší než ceníky pro nové zákazníky. Celkové náklady ještě zvyšuje vysoký stálý plat, který se pohybuje kolem 200 Kč/měsíc bez DPH.

Nejvýraznější novinkou jsou nové ceníky společnosti VEMEX, která stejně jako nedávno E.ON snižuje ceny pro zákazníky se smlouvou na dobu neurčitou. Jedná se o skupinu tří ceníků pro stálé zákazníky s výjimkou produktu Flexi, který je určený pro zájemce, kteří dávají přednost smlouvě na dobu neurčitou.

Opět s atraktivní novinkou přišla velmi úspěšná společnost TEDOM, která nově nabízí elektřinu i plyn s fixní cenou na 24 měsíců. Tímto dodavatel rozšiřuje portfolio produktů, protože dříve nabízel pouze smlouvu na 12 měsíců s fixní cenou. Tarif je určený jak pro elektřinu, tak i pro plyn.

V souvislosti s koncem měsíce byly zveřejněny nové ceny na další měsíc u produktů s měsíční fixní cenou podle výsledků obchodování měsíčních kontraktů na burze PXE. Tyto ceníky odráží mírný nárůst cen energií na burze a jsou dražší než březnové ceníky.



Tab. 1: Některé nové ceníky za uplynulý týden (* nabídky s fixní cenou na měsíc podle měsíčních kontraktů na burze) Tab. 1: Některé nové ceníky za uplynulý týden (* nabídky s fixní cenou na měsíc podle měsíčních kontraktů na burze)

Zafixovat si cenu, nebo ne?

V současné době je situace na energetickém trhu stabilní, nemělo by nás nyní čekat nějaké nepříjemné překvapení. Ovšem ceny elektřiny i plynu nejsou tak stabilní, jako byly před energetickou krizí, protože je menší rozdíl mezi spotřebou a možnostmi výroby či těžby a dodávky elektřiny nebo plynu. Tím každá změna v dodávkách, či ve spotřebě, se více projeví v cenách, i když zatím se nejspíše bude jednat jen o přechodný jev a ceny se po odeznění problému dostanou do rovnovážného stavu.

S přicházejícím létem mohou dodávky a následně cenu ohrozit odstávky jaderných elektráren ve Francii, například v létě následkem horka a nedostatečného chlazení. Také bude záležet na tom, zda bude v následujícím období foukat vítr v Německu a svítit slunce.

V případě plynu hlavní roli bude v následujících měsících hrát stav zásob v zásobnících v Evropě, kde ale plynu je dost. Pro delší období bude rozhodující spotřeba plynu a jeho nákupy v Číně, jako v nejvýznamnějším spotřebiteli. Problém by mohl nastat v případě chladnější zimy v Číně, možná že i v Evropě. Rozhodně tyto cenové výkyvy by neměly dosahovat hodnot podobných těm během energetické krize.

Je sice možné, že cena energetických komodit ještě klesne díky nižší spotřebě v průmyslu, ale je málo pravděpodobné, že ceny budou srovnatelné s úrovní před krizí.

Dobrou nápovědou je následující tabulka, respektive její horní dvě části, kde obchodníci na burze cenově vyjadřují názor na vývoj cen v budoucnu, na tři roky nebo na měsíce dopředu. Sice ceny na burzách a cenový výhled se s časem mění, ale zatím nikdo nepředpokládá, že by cenová úroveň měla výrazně růst. Samozřejmě s přihlédnutím na fakt, že čím delší bude vzdálenější období, na které se na burze obchoduje, tím větší nejistota a také vyšší cena.

Pro trh s energiemi pro domácnosti je v současné době ideální si cenu zafixovat, a to do maximálně dvou let závazku. Pro ty, kteří chtějí mít jistotu na určitou dobu dopředu, a hlavně pro ty, kteří díky vytápění mají vysokou spotřebu a chtějí mít výdaje pod kontrolou.

Ceny elektřiny a plynu na burzách v ČR za uplynulý týden

Ceny elektřiny i plynu se hýbaly jen minimálně, jen nyní během Velikonoc začaly výrazněji klesat, ale uvidíme po svátcích, zda se ceny vrátí do úrovně před Velikonocemi.



Tab. 2: Ceny na burzách v ČR, stav k 28. 3. 2024 včetně změny ve srovnání s předešlým týdnem Tab. 2: Ceny na burzách v ČR, stav k 28. 3. 2024 včetně změny ve srovnání s předešlým týdnem

Nejvýhodnější nabídky dodávek elektřiny a plynu za uplynulý týden

Nejvýhodnější nabídky ve srovnání s předcházejícím týdnem se vůbec nezměnily, to vyplývá ze situace, kterou jsem výše popsal. Zákazník si může z těchto nabídek vybrat nebo tento přehled může sloužit jako cenové vodítko pro vyjednávání s dodavatelem nebo při využití nabídek zveřejněných zprostředkovateli dodávek.