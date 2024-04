TZB-info / Ceny energií a paliv / Ceny plynu a elektřiny na burzách začaly silně růst

Ceny plynu a elektřiny na burzách začaly silně růst

Nové nabídky na energetickém trhu pro domácnosti obsahují možná poslední zlevněné ceníky pro nové zákazníky. Jaké jsou nyní nejlepší nabídky pro ty, kteří hledají levnější elektřinu nebo plyn. Ceny energií na burzách v ČR se měsíc téměř nehýbaly, před polovinou dubna však ceny plynu a elektřiny začaly prudce stoupat.

Poslední dodavatelé zveřejnili nové ceníky a tím uzavřeli další vlnu zlevňování elektřiny a plynu, která probíhala v předchozím dubnovém týdnu.

Slovenský plynárenský průmysl (SPP) aktualizoval všechny své produkty určené pro nové zákazníky. Zákazník si u tohoto významného dodavatele může vybrat z nabídek s roční, dvouletou a tříletou smlouvou s fixací ceny. Produkty na dva a na tři roky jsou s klesající cenou, každý rok se snižuje již tak nízká fixní cena.

S průměrnou cenou za všechny tři roky 2 890 Kč/MWh bez DPH se jedná o jednu z cenově nejvýhodnějších nabídek na trhu. Ani smlouva na dva roky není nevýhodná s průměrnou cenou za celý závazek ve výši 2 940 Kč/MWh.

Nabídku doplňuje produkt pro roční smlouvu. Podobné nové nabídky jsou i v případě plynu a elektřiny pro podnikatele. U plynu dodavatel nesnižoval cenu tak razantně jako u elektřiny (průměrná cena za závazek na tři roky 1 190 a za dva roky 1 210 Kč/MWh). Cena plynu ale na burzách tolik neklesala jako u elektřiny.

Poprvé po dlouhé době nezměnila společnost VEMEX Energie najednou všechny své akviziční ceníky se závazkem. Dodavatel obvykle vydává akviziční nové ceníky s fixní cenou na rok či na dva. Nabídky bez závazku nejsou často předmětem změny u tohoto obchodníka, ty se VEMEX rozhodl snížit již v předcházejícím týdnu, jedná se o ceníky pro nové zákazníky (FLEXI) a o ceníky pro stávající zákazníky. Tentokrát obchodník snižuje cenu jen produktu se závazkem na 12 měsíců u elektřiny a u plynu.

LAMA energy dle svých směrnic aktualizovala svoje ceny u produktu s fixní cenou, tentokrát na květen.

Podobně učinil obchodník FONERGY s tím, že najednou zveřejnil nové ceny fixního produktu na měsíc květen a i červen. V případě více nabídek u nás v Kalkulátoru cen energií TZB-info umožňujeme poptávání s tou nabídkou, která je nejnovější.

Stručný přehled některých novinek je uveden v následující tabulce, nabídky jsou chronologicky seřazeny podle data zveřejnění.



Tab. 1: Přehled některých novinek, které byly zveřejněny v uplynulém týdnu, stav k 12. 4. 2024

Nejvýhodnější nabídky na trhu s elektřinou a plynem

Ceny energií na burzách začaly růst, což lze při výběru dodávek interpretovat tak, že je dobré si cenu zafixovat. Fixaci bych rozhodně doporučil, ale s tím, že je třeba najít si cenově nejvýhodnější na trhu a zavázat se na období do maximálně dvou let.

Vždy při změně dodavatele je třeba počítat s tím, že změna je časově náročná. Proto je třeba si rezervovat asi dva měsíce před koncem závazku. Konec závazku naleznete na poslední straně ročního vyúčtování. Zprostředkovatelé nabízí, že se před ukončením s ním uzavřené smlouvy ozvou a nabídnou svým zákazníkům v tu dobu nejvýhodnější nabídky.

Když byste si svoji volbu rozmysleli a chtěli ještě změnit dodavatele, můžete tak učinit ještě do 15 dní od začátku dodávek. Jedinou podmínkou je uzavření smlouvy na dálku, což ale dělá většina zákazníků, málo lidí chodí do zákaznických center dodavatelů.

Když nestihnete včas změnit dodavatele, pak vás původní dodavatel převede na ceníky pro stávající zákazníky, které jsou vždy vyšší než ceníky pro nové zájemce a bude muset u dodavatele strávit minimálně další rok.

Právě nechtěná prolongace je jednou z hlavních nevýhod fixace cen proti fixní ceně podle měsíčních kontraktů na burze PXE, protože v tomto případě máte vždy aktuálně nejnižší cenu a nemusíte změnu dodavatele vůbec řešit.



Tab. 2: Přehled nejvýhodnějších nabídek na trhu s elektřinou a plynem, stav k 12. 4. 2024

Ceny energií na burzách v ČR uplynulý týden

Za více než měsíc, kdy ceny stagnovaly nebo jen mírně šly nahoru, se situace koncem uplynulého týdne obrátila a ceny energií začaly prudce stoupat. Tento trend je způsobený zejména hrozícím konfliktem mezi Izraelem a Iránem. Prvotní komoditou je plyn, jehož cena pak ovlivní i cenu elektřiny. Dalším faktorem jsou pravidelné odstávky elektráren.

Ceny měsíčních a ročních kontraktů, které odrážejí spekulace, stouply proti předcházejícímu pátku o více jak deset procent, někdy se přiblížily až k dvaceti procentům. Tento cenový vývoj ovlivní u nás fixní ceny na měsíc, zejména proto, že největší množství dodavatelů vypočítává cenu komodity až kolem a za polovinou měsíce.

Na druhou stranu si nemyslím, že růst cen by měl být nadále strmý a že by měl být podobný, než je v krizi. Také si nemyslím, že by dodavatelé s tradiční nabídkou měli zrychleně přeceňovat svoje nabídky, protože přece jenom probíhá dost silný konkurenční boj mezi nimi.

Ceny na spotovém trhu jsou za burzou zpožděné a reagují na skutečný rozdíl mezi nabídkou a poptávkou, spekulace na cenu zde není.

Ceny na spotovém trhu byly v uplynulém týdnu výrazně ovlivněny energetikou z obnovitelných zdrojů, z větru a i ze slunce. Několik dní ve špičce, v průběhu poledních a odpoledních hodin, hodinové ceny na denním trhu klesly pod nulu.