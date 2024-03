TZB-info / Ceny energií a paliv / Žebříček 40 dodavatelů elektřiny a plynu – kdo získal nejvíce zákazníků v únoru 2024

Žebříček 40 dodavatelů elektřiny a plynu – kdo získal nejvíce zákazníků v únoru 2024

Jak se vyvíjí ceny energií na jaře 2024? Podívejte se na aktuální doporučení nejvýhodnějších nabídek elektřiny a plynu pro sjednání. Dvacet úspěšných a dvacet nejméně úspěšných dodavatelů – koho se v únoru nejvíce dotkly změny počtu odběrných míst. Ceny energií se na burzách v ČR příliš nehýbou. Z měsíční zprávy o trhu s elektřinou a plynem Operátora trhu.

Novinky v nabídkách elektřiny a plynu za uplynulý týden

Uplynulý týden byl ve znamení změny ceníků především společnosti Centropol, která překvapivě docela výrazně snížila především cenu elektřiny. Obchodník aktualizoval online nabídky se závazkem a fixní cenou na rok, rok a půl a na dva roky. Cenu komodity snížil, ale výši stálého platu naopak hlavně u elektřiny zvýšil z 95 na 110 Kč/ měsíc bez DPH.

V případě plynu obchodník aktualizoval dvouletý produkt, který zákazník musí sjednat online a získá tím cenu 1 236 Kč/MWh (spotřeba 20 MWh) při mírně zvýšeném měsíčním platu 120 Kč/měsíc.

V minulém týdnu Centropol začal nabízet produkty SPOTOVĚ BEZ ZÁVAZKU, jak u elektřiny, tak u plynu pro domácnosti. Tyto produkty jsou dostupné pro zájemce s průběhovým měřením. Platba za zobchodování ve výši 455 Kč/měsíc je však vyšší, než má většina konkurence. Obchodník zřejmě cílí na zákazníky s fotovoltaikou nebo s vyšší spotřebou, kteří začnou dostávat chytré měření elektřiny v následujících měsících.

Druhou významnou změnu v uplynulém týdnu znamenaly nové ceníky děčínského dodavatele ARMEX ENERGY. Obchodník aktualizoval kompletní nabídkovou řadu ceníků počínající ceníky bez závazku, se závazkem na jeden, dva a tři roky a i produkt s každým kalendářním rokem klesající cenou. Ke změnám došlo jak u elektřiny, tak u plynu.

Obchodník byl ve snižování cen docela opatrný, například průměrná cena u produktu s klesající cenou v distribuční sazbě D02 činí 3 315 Kč/MWh bez DPH. U plynu dodavatel snížil nově průměrnou cenu na 1 410 Kč/MWh bez DPH, ale s gigantickým stálým platem 230 Kč/měsíc. Cena plynu je také uváděna bez DPH a při roční spotřebě 12 MWh.

Teplárny Brno již několik let a to i v době mírnějšího průběhu energetické krize dává nabídky, které mají omezenou dobu pro sjednání. Poslední dobou obchodník často prodlužuje platnost dříve zveřejněné nabídky. Tentokrát v tomto případě vydal nový ceník elektřiny s jednotnou cenou pro všechny distribuční tarify 2 999 Kč/MWh bez DPH a se závazkem a s fixací do konce roku 2025.

A konečně ve výčtu nových nabídek bych chtěl zmínit aktualizovaný ceník s fixní cenou již na měsíc květen od společnosti BIDLI. Ceníky s fixní cenou na měsíc podle měsíčních cen na burze jsou určeny domácnostem, které v době klesajících cen nemají zájem o fixaci, ale chtějí ušetřit za dodávku elektřiny i plynu. Ceníky jsou vydávány oproti minulosti více dopředu, protože to souvisí s novelou energetického zákona a novou možností pro zákazníky spočívající v možnosti odstoupit od smlouvy v případě, že by zákazník nesouhlasil s novou cenou na následující měsíc.



Tab. 1: Přehled nových ceníků elektřiny a plynu za uplynulý týden (* fixní cena na měsíc) Tab. 1: Přehled nových ceníků elektřiny a plynu za uplynulý týden (* fixní cena na měsíc)

Aktuální doporučení nejvýhodnějších nabídek elektřiny a plynu pro sjednání

Následující tabulka obsahuje téměř všechny varianty nabídek, je zde vždy jeden produkt s fixní cenou na měsíc, jeden spotový ceník, klasické ceníky na dobu neurčitou a pak ceníky se závazkem a většinou s fixní cenou až na dva roky. V určitých případech je k nabídce připočten bonus, většinou za online sjednání. Bohužel není možno uvést všechny možné bonusy, protože ty u nás zadáváme pevnou částkou. Někdy dodavatelé nabízí výši bonusu podle spotřeby zákazníka. Takovou variantu zadávaní bonusu bohužel neumíme.

Doporučené nabídky jsou sice sestavovány podle pořadí v Kalkulátoru cen energií TZB-info, ale neznamená to, že bych automaticky uváděl všechny nabídky jen podle ceny. Sice níže uvedená tabulka je srovnaná podle cen od nejnižších, ale do úvahy při sestavování beru pověst, stížnosti v minulosti atd. Naopak nezohledňuji velikost dodavatele. Připouštím ale, že se jedná o velmi subjektivní hodnocení, s kterým nemusí všichni souhlasit.

Tabulka má pouze omezenou platnost a to do vydání dalšího článku, protože v době změn cen na trhu a v době vysoké konkurence obchodníci nabídkové ceny mění.

Nabídky se zeleným názvem společnosti a produktu znamenají, že se jedná o novinku na trhu.



Tab. 2: Nejvýhodnější nabídky na trhu s energiemi, stav k 22. 3. 2024 (zelené – nové nabídky, * fixní cena na měsíc, ** nabídka s bonusem, *** spotový ceník) Tab. 2: Nejvýhodnější nabídky na trhu s energiemi, stav k 22. 3. 2024 (zelené – nové nabídky, * fixní cena na měsíc, ** nabídka s bonusem, *** spotový ceník)

Ceny energií na burzách v ČR

Ceny na burzách se za poslední týden příliš nehýbaly, většinou velmi mírně stoupaly. Tento stav trvá již třetí týden. Zdá se, že bez nového impulsu nepůjdou zatím ceny na burze dolů.

Ceny na Českomoravské komoditní burze Kladno, kde aukčním způsobem prodávají dodavatelé svým zákazníků, hlavně z řad státní správy vyjadřují zpožděný cenový vývoj u dodavatelů než aktuální situaci na burze.



Tab. 3: Přehled cen na burzách v ČR i s vývojem ve srovnání s předcházejícím týdnem Tab. 3: Přehled cen na burzách v ČR i s vývojem ve srovnání s předcházejícím týdnem

Dvacet úspěšných a dvacet nejméně úspěšných dodavatelů energií v únoru 2024

V níže uvedené tabulce je seznam čtyřiceti dodavatelů, kteří jsou uvedeni v přehledu počtu odběrných míst Operátora trhu. Jedná se o rozdíl mezi stavem koncem února a stavem koncem ledna 2024.

Tyto tabulky jsou si každý měsíc podobné, protože je velmi těžké pro dodavatele změnit trend a také zde uvedená čísla. Určitou roli hraje také časový posun mezi ukončením smlouvy zákazníkem a ukončením odběru stávajícího dodavatele.

Mezi nejlepšími dodavateli jsou dodavatelé, kteří mají dobré ceníky pro všechny, pro stávající zákazníky, kteří se o smlouvu moc nestarají a i pro nové zákazníky. Smutným faktem zůstává, že mezi úspěšnými jsou obchodníci, kteří na portále zprostředkovatele nabízí stěží legální podpultové ceny. Dokonce někteří se za to stydí a v přehledu zprostředkovatele není uveden ani název obchodníka. Na druhé straně tato pochybná činnost umožňuje dodavateli držet pro své zákazníky vysoké ceny, dokonce i vyšší, než byly státem určené zastropované ceny.

Do pořadí stále více vstupují dodavatelé nabízející fotovoltaiku a s ní spjaté spotové ceny nebo fixní ceny na měsíc podle burzy.



Tab 4: Přehled dodavatelů podle změny počtu odběrných míst za únor Tab 4: Přehled dodavatelů podle změny počtu odběrných míst za únor

Z měsíční zprávy o trhu s elektřinou a plynem Operátora trhu

V únoru změnilo 37 885 odběrných míst dodavatele z celkového počtu přípojek 6 332 500, což je o 2 977 více než v lednu. Stejně jako v minulých měsících ubylo odběrných míst o 2 520 na 2 747 477. Elektřina se v průměru obchodovala na spotovém vnitrodenním trhu za 69,13 EUR/MWh a plyn na vnitrodenním trhu byl v průměru za 28,14 EUR/MWh.