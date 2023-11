TZB-info / Ceny energií a paliv / Výhra pro zákazníky: objednejte levnou elektřinu a plyn s bonusem 5 000 Kč

Nový silný hráč na trhu s energiemi osloví domácnosti. Obecní plynárna končí. Eneka zveřejnila nové ceníky na prosinec. Objednejte si levnou elektřinu a plyn a získejte rekordní bonus. Jaké jsou nejvýhodnější nabídky na trhu. Co ukazuje přehled cen FIX na měsíc za celý rok 2023. Kdo získává a kdo ztrácí zákazníky. Deset největších dodavatelů elektřiny a plynu.

Nový, silný hráč na trhu s elektřinou a plynem, zvýší se konkurence

Veolia zveřejnila aktualizované ceníky, které jsou platné od 1. 1. 2024. Tento termín je již aktuální pro zákazníky, kterým končí fixace ceny na konci tohoto roku. Nově vydané ceníky jsou výrazně levnější než ceníky dosud platné. U elektřiny tento dodavatel zlevnil až o 400 Kč/MWh (cena je jednotná pro všechny distribuční tarify). Obchodník rovněž zlevňoval plyn, i zde se jedná o výrazné zlevnění o 341 Kč/MWh pro smlouvy na 24 měsíců. Nové ceníky na rozdíl od současných se cenově liší podle délky závazku.

Uvedené zlevnění koresponduje se začátkem kampaně, kdy obchodník chce také oslovit zákazníky z řad domácností. „Společnost v posledních měsících posílila personální kapacity a technické zázemí, aby zvládla obsloužit tisíce nových odběratelů. Zřídila novou zákaznickou linku a speciální webové stránky energiespolehlive.cz, kde je možné si předběžně spočítat cenu za dodávky elektřiny a plynu,“ uvádí dodavatel na stránkách Ekonomického deníku.

Veolia je největším dodavatelem tepla v ČR a elektřinu i plyn zatím spíš dodávala velkým zákazníkům. V současné době má 13 835 odběrných míst elektřiny a 2 160 odběrný míst plynu.

Dodavatel elektrické energie a zemního plynu končí

Naopak konec prodeje ohlásil dodavatel Obecní plynárna, která přestává dodávat elektřinu a plyn s koncem roku. Jedná se malého dodavatele, který ale na trhu působil již od roku 2012. Ke konci října měl 132 odběratelů elektřiny a méně než 100 přípojek plynu. Na stránkách obchodníka se uvádí: „Současná situace na trhu s energiemi nám nedává možnost nabídnout lepší ceny a uspět v konkurenčním boji.“

Eneka má nové ceníky na prosinec

Společnost Eneka má poslední dobu smůlu při stanovení ceny elektřiny a plynu u produktu FIX na měsíc. Opět 15. den v měsíci znamenal vyšší cenu, než asi budou mít konkurenti, kteří počítají cenu až ke konci měsíce.

Jak je na tom spotový trh

Pro představu o aktuálních cenách na spotovém trhu uvádím průměrné ceny (vážený průměr) za aktuální měsíc, protože pravděpodobně bude po Novém roce i nabídka spotového produktu dostupná pro širokou veřejnost.

Odebírat elektřinu a plyn od Pražské plynárenské je výhra

Sice se nejedná o nový ceník, ale o bonus 2 500 Kč za komoditu při sjednání online u obchodníka Pražská plynárenská. To znamená, že zákazník může mimo skvělé ceny získat bonus 5 000 Kč, což může přispět k dočasné eliminaci zvýšených regulovaných cen pro domácnosti. Bonus je i pro podnikatele.

E.ON odměňuje věrné zákazníky. Rozdělí mezi ně více než 200 milionů korun

Společnost E.ON Energie rozdělí mezi své zákazníky více než 200 milionů korun a odmění je tak za jejich věrnost. Více než 400 tisícům klientů zašle ve druhé polovině listopadu jednorázový finanční příspěvek za jejich loajalitu. Bonus ve výši 500 Kč se bude týkat těch, kteří odebírají energie od E.ON nepřetržitě nejméně pět let a ročně odeberou více než 1 MWh. E.ON v letošním roce také pro své stávající klienty dvakrát snížil ceny energií a připravil i výhodné akviziční nabídky pro nové zákazníky, kterých během letošního roku získal už více než 90 000.

„Pro naše klienty nastavujeme ceny férově, a když to situace dovolí, tak jim pozitivní vývoj promítáme do koncových cen. I proto jsme v letošním roce hned dvakrát snížili více než milionu našich stávajících klientů cenu za dodávku energií. To je pro naše zákazníky velký bonus, protože z nižších cen mohli těžit prakticky celý rok a ušetřili tisíce korun oproti tomu, kdyby platili ceny na úrovni vládních stropů. Jsme rádi, že nás naši klienti vnímají jako stabilního a spolehlivého partnera, což vidíme na počtu těch, kteří s námi zůstávají dlouhou dobu. Nebereme to jako samozřejmost a velmi si toho vážíme. I proto jsme se rozhodli, že naše věrné klienty odměníme i finančně,“ popisuje Jan Zápotočný, místopředseda představenstva společnosti E.ON Energie.



Tab. 1: Přehled nových ceníků elektřiny a plynu, stav k 17. 11. 2023

Nejvýhodnější nabídky na trhu s energiemi pro domácnosti

Společnost Veolia dokazuje, že to s cenovou konkurencí myslí vážně a všechny její ceníky elektřiny jsou v přehledu doporučovaných produktů. V případě plynu je na předních pozicích vše při starém, jen u Pražské plynárenské lze snížit cenu ještě objednáním online a získáním bonusu. V případě nabídek obchodníka bezDodavatele počítám s tím, že u spotového trhu je zatím velmi výhodný výkup elektřiny s minimální platbou za obchod, což je nyní cenově nejvýhodnější na trhu.



Tab. 2: Přehled nejvýhodnějších nabídek na trhu s energiemi pro domácnosti, stav k 17. 11. 2023

Přehled cen FIX na měsíc za celý rok 2023

Společnost Eneka přišla jako první na trh s produktem fixní ceny na měsíc podle měsíčních kontraktů na burze PXE. Bylo to ke konci minulého roku. Ostatní zveřejnili obdobné produkty až později v průběhu letoška. Protože známe i letošní prosincovou cenu, tak můžeme porovnat, jaké ceny nabízel obchodník v jednotlivých měsících. Vysoké ceny v lednu 2023 jsou způsobeny tím, že ještě v polovině prosince 22 byl druhý vrchol energetické krize a ten ovlivnil i lednové ceny. Potom ceny výrazně klesly.



Tab. 3: Přehled cen produktu FIX na měsíc společnosti Eneka

Dvacet nejúspěšnějších a dvacet nejméně úspěšných dodavatelů energií v říjnu 2023

Operátor trhu zveřejnil přehled počtu odběrných míst podle dodavatelů elektřiny a plynu za říjen. To pro nás znamená, že můžeme zjistit přírůstky nebo pokles odběrných míst ve srovnání se zářím nebo s koncem ledna a vybrat úspěšné nebo naopak neúspěšné dodavatele. Tyto údaje neukazují aktuální stav, nýbrž stav, který je ovlivněn aktivitou dodavatele minimálně měsíc dozadu.

Stálicí mezi zákazníky jsou společnosti E.ON, Centropol, Tedom, Pražská energetika, Dobrá energie v obou komoditách. Výrazně získávají obchodníci nabízející fixní ceny na měsíc podle burzy a také spotové produkty v kombinaci s fotovoltaikou (Tedom, bezDodavatele, Eneka, Elyn). Díky nejnižším cenám plynu získal relativně mnoho zákazníků Halimedes, ale ten již ukončil nabídku levného plynu, tak se podobný výsledek již nedá očekávat. Naopak ze slávy ustupují tradiční lídři, jako byla innogy u elektřiny a ČEZ u plynu.

Na druhé straně tabulky jsou dodavatelé, kteří se pravděpodobně připravili o zákazníky zcela nevhodnou obchodní strategií, nereagující na současné preference zákazníků. Výjimku tvoří dominantní dodavatelé mimo E.ONu, který dokáže oslovit i své stávající zákazníky.

Dlouhodobě ztrácející dodavatel Pražská plynárenská trend vývoje počtu zákazníků obrací, u elektřiny byla Pražská plynárenská již úspěšná, u plynu tempo poklesu počtu přípojek výrazně slábne.



Tab. 4: Přehled dvaceti dodavatelů, kteří v říjnu 23 získali nebo ztratili nejvíce přípojek.



Tab. 5: Deset největších dodavatelů elektřiny a plynu, stav v říjnu 23 (Zdroj: OTE a.s.)

Ceny energií na burzách v ČR

Ceny na burzách pokračovaly v poklesu s výjimkou dne 17. 11. na spotovém trhu. V médiích se stále častěji objevují zprávy, že by se měl postupně začít projevovat přebytek plynu v Evropě díky výrazně snížené spotřebě a možnostem dodávek. To by pro zákazníky znamenalo, že by lidé měli dávat přednost krátkodobým kontraktům před fixací cen na delší období.