Nebojte se topné sezony, zkuste si zafixovat cenu elektřiny nebo plynu jen na tuto zimu

Máte obavy, kolik peněz protopíte za zimu 2023/2024? Řešením může být zafixování ceny za energie. Centropol zveřejnil ceníky pro své zákazníky s cenou nad stropem. Spotové ceny zase v nabídce, u elektřiny jsou již nyní velmi atraktivní. Jak zvýšit cenu energií bez změny ceníku. Pražská plynárenská je obchodník, o kterého mají zákazníci největší zájem. Podívejte se na porovnání cen elektřiny a plynu v Praze a u našich sousedů.

Centropol zveřejnil ceníky pro své zákazníky s cenou nad stropem

V uplynulém týdnu nebylo mnoho změn. Ceny energií na velkoobchodním trhu mírně klesaly, ale pokles nebyl příliš veliký a ani nebyl dlouhodobý na to, aby významně ovlivnil nabídky pro domácnosti. Když už došlo na změnu, tak se jednalo o nový ceník pro stávající zákazníky.

Docela významnou zprávou pro mne bylo zveřejnění nových ceníků společnosti CENTROPOL ENERGY, ve kterých firma svým stávajícím zákazníkům nabízí levnější produkty, až skončí zastropování cen. Tito zákazníci byli nuceni v době energetické krize uzavřít smlouvu na dodávku elektřiny nebo plynu s cenou vysoko nad současnou zastropovanou cenou a ta by se jim od Nového roku zase vrátila a trvala by až do konce jejich závazku.

U elektřiny obchodník zveřejnil produkt SESTUPNĚ NANOVO 2025 s postupně klesající cenou na rok 2024 a ještě nižší cenou na rok 2025. Centropol má jeden základní ceník a od tohoto ceníku se odvozuje sleva od 3 až po 15 %. V tabulce uvádím u obou komodit základní ceník a pak ceník, který je nejlevnější z množiny vydaných ceníků. V případě plynu se nejedná o klesající fixní cenu.

Spotové ceny zase v nabídce, u elektřiny jsou již nyní velmi atraktivní

Protože se blíží konec roku a tím možnost opětovného schválení přístupu ke spotovým cenám pro domácnosti bez průběhového měření a také proto, že mohutně přibývá instalací fotovoltaiky, je vhodné uvádět v přehledu i spotové ceny, aby čtenáři viděli aktuální rozdíl mezi klasickými cenami a spotem. V Kalkulátoru cen energií TZB-info sice spotové ceny uvádíme, ale vždy se jedná o vážený průměr cen za posledních 12 měsíců, což neukazuje právě aktuální cenu komodity. Proto jsem doplnil v přehledu spotovou cenu za aktuální měsíc vybraného dodavatele.

Nebojte se topné sezony, zkuste si zafixovat cenu elektřiny nebo plynu na zimu

Pokud čtenáři mají obavu z vývoje cen plynu v zimě a chtějí si své rozhodnutí ještě rozmyslet, tak jednou z možností je uzavřít smlouvu na produkt s krátkodobým závazkem, jen do konce zimy. Databázi ceníků jsme doplnili o produkt společnosti bezDodavatele nazvaný NAŠE ENERGIE NA ZIMU 2023, s fixní cenou jen do konce března 2024. Zákazník uzavírá smlouvu na dobu neurčitou, ale na rozdíl od produktů s dynamickými cenami s tříměsíční výpovědní lhůtou. Závazek je ale natolik krátký, že zákazník může kdykoliv uzavřít novou smlouvu s platností od 1. 4. 2024 pro případ, že ceny energií začnou prudce stoupat. Od dubna 2024 přechází smlouva na produkt s měsíční fixní cenou podle burzy (NAŠE ENERGIE na měsíc). Nejedná se o naprostou novinku, již dříve zveřejnili obdobné ceníky dodavatelé Eneka nebo TEDOM.

Jak zvýšit cenu bez změny ceníku

Jak dodavatel zvýší cenu, aniž by měnil ceníky? Princip je jednoduchý: Dodavatel někdy v minulosti zveřejní dva ceníky pro jeden produkt se stejným datem platnosti s tím, že ten levnější je hned zveřejněn. A když je později potřeba zdražit, tak se začne nabízet druhý ceník s vyššími cenami. Podobně to udělala společnost TEDOM, kde u spotového produktu dříve nabízela produkt T-Spot B23, který nyní byl nahrazen produktem T-Spot A23 s cenou za služby obchodu o 100 Kč/MWh vyšší (celková cena 550 Kč/MWh). Taková cena za služby obchodu je výrazně nad průměrem. Zájemce by našel i nabídky s více než poloviční cenou.



Tab. 1: Přehled nových nabídek na trhu k 10. 11. 2023 Tab. 1: Přehled nových nabídek na trhu k 10. 11. 2023

Pražská plynárenská je obchodník, o kterého mají zákazníci největší zájem

Stále nejvíce poptávaným dodavatelem zůstává Pražská plynárenská a to i přes to, že zákazníci již nemají možnost si zprostředkovat smlouvu na produkty Plyn 24 a Elektřina 24, o které je největší zájem. Produkt od nás již nelze poptat, protože obchodník nabízí za sjednání dodávky dle těchto ceníků prostřednictvím svých stránek odměnu 2 500 Kč/MWh za každou komoditu.

V našem srovnání hraje nejvyšší prioritu cena a tak jsou zde nejvíce zastoupeny nejlevnější produkty na trhu a také produkty s fixní cenou dle burzy u elektřiny, které jsou nyní velmi levné.



Tab. 2: Nejvíce poptávané nabídky v Kalkulátoru cen energií TZB-info, stav k 10. 11. 2023 Tab. 2: Nejvíce poptávané nabídky v Kalkulátoru cen energií TZB-info, stav k 10. 11. 2023

Porovnání cen elektřiny a plynu v Praze a u našich sousedů

Ani u našich sousedů ve Vídni a v Drážďanech nemají ceny energií ve srovnání s námi příliš rozdílné, jak dokazují následující srovnání. Zajímavější bude, až se po Novém roce zvýší u nás regulované ceny.



Tab. 3: Srovnání cen elektřiny a plynu v Praze, Drážďanech a ve Vídni (zdroj cen Check24 a e-Kontrol) Tab. 3: Srovnání cen elektřiny a plynu v Praze, Drážďanech a ve Vídni (zdroj cen Check24 a e-Kontrol)

Nabídky elektřiny a plynu, o které byste se měli zajímat

Dodavatelé ceníky v uplynulém týdnu neměnili, a tak se neměnily ani doporučované produkty. S koncem roku a s uvolněním možnosti poptávání spotových produktů jsem doplnil jednu takovou nabídku u elektřiny. Vzhledem k tomu, že ceny na spotovém trhu jsou nyní mírně vyšší a také k tomu, že za služby obchodu si dodavatelé účtují značně vyšší částky než před krizí, tak spotový trh s plynem ještě v doporučovaných produktech zatím chybí. Nabídka spotového trhu je také volena podle výše výkupních cen za přetoky z fotovoltaických elektráren.



Tab. 4: Doporučované nabídky dodavatelů pro domácnosti, stav k 10. 11. 2023. (* produkt s fixní cenou na měsíc podle burzy). Tab. 4: Doporučované nabídky dodavatelů pro domácnosti, stav k 10. 11. 2023. (* produkt s fixní cenou na měsíc podle burzy).

Rekordní rok obnovitelných zdrojů. EG.D do sítě připojilo už více než 26 tisíc solárních elektráren

Obrovský zájem o instalace obnovitelných zdrojů, který se vzedmul v minulém roce, přetrvává i v distribuční síti společnosti EG.D, která elektrickou energií zásobuje jih Čech a Moravy, Vysočinu a části Olomouckého a Zlínského kraje. EG.D jen v tomto roce připojila do sítě úspěšně více než 26 000 fotovoltaických elektráren o výkonu více než 211 MW. Oproti minulému roku, který byl v mnoha ohledech rekordní, se jedná o více než dvojnásobek v počtu připojených zdrojů i jejich výkonu.

„V loňském roce jsme zažili obrovský boom obnovitelných zdrojů, který vyvolala energetická krize, zvyšující se ceny energií i válka na Ukrajině. Lidé chtěli optimalizovat své náklady na energie a zároveň chtěli zvýšit svoji energetickou soběstačnost. Abychom zvládli takový nápor, který byl v té době těžko predikovatelný, museli jsme zavést řadu opatření. Jsem opravdu rád, že se nám povedlo zlepšit to, co jsme na jaře slibovali a mohli napřímo ovlivnit,“ vysvětluje Pavel Čada, místopředseda představenstva EG.D.

Společnost EG.D se na začátku tohoto roku potýkala zejména s delšími časy připojování fotovoltaických elektráren do distribuční sítě i vzhledem k tomu, že její území leží v jižní části České republiky a zájem o připojení zdroje je zde enormní. Pracovníci EG.D aktuálně zrychlili procesy vyřízení žádosti o připojení obnovitelného zdroje do distribuční sítě, které je na začátku procesu, i uvedení do trvalého provozu, které je naopak na jeho konci a kterým fyzicky elektrárnu připojují. V prvním případě zvládají žádost vyřídit za 7 dní a ve druhém elektrárnu připojí od přijetí žádosti za 15 dní. V obou případech se doba zkrátila v průměru na polovinu té ze začátku roku.

Ceny energií na burzách pokračovaly v mírném poklesu

Důvodem poklesu cen je především nižší spotřeba průmyslu a domácností a jasnější výhled na lokální řešení konfliktu na Blízkém východě.