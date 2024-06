Zdravotnické organizace mají schválené projekty z EU za téměř 16 miliard

Evropské fondy představují pro Českou republiku významný zdroj financí na realizaci rozvojových projektů včetně těch v oblasti zdravotnictví. Čerpání prostředků z Evropské unie významně přispívá mimo jiné k modernizaci přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví, mezi které patří zejména fakultní nemocnice, psychiatrické nemocnice nebo například organizace jako je Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a Ústav zdravotnických informací a statistiky. Tyto organizace dohromady realizovaly v minulém programovém období kohezní politiky Evropské unie 2014–2020, které bylo ukončeno k 31. 12. 2023, celkem 293 projektů v celkové hodnotě 25,6 miliard Kč. Prostředky byly využity především na stavby, rekonstrukce a pořízení zdravotnických přístrojů v rámci modernizovaných oddělení.

Mezi největší akce patří například výstavby nových psychiatrických pavilonů ve Fakultní nemocnici Ostrava, Fakultní nemocnici Plzeň a Fakultní nemocnici Brno v celkové hodnotě 1,57 miliard Kč.

Ministerstvo zdravotnictví také úspěšně využilo prostředky z finančního nástroje REACT-EU vytvořeného Evropskou unií v reakci na pandemii covid-19. Nemocnice s urgentními příjmy typu I. (tj. většina fakultních nemocnic včetně těch pražských) získala dotace až ve výši 0,5 miliard Kč. Celkově do příspěvkových organizací z tohoto nástroje putovalo 8,4 miliard Kč.

Podpořeny byly také projekty zaměřené na oblast energeticky úsporných opatření zdravotnických budov, čímž se zdravotnictví stalo nejvíce dotovaným resortem v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020.

Zde dominují svým rozsahem projekty Fakultní nemocnice v Motole, Nemocnice Na Homolce, Psychiatrické nemocnice Bohnice a několika pavilónů Fakultní Thomayerovy nemocnice.

Z operačních programů pro období 2021–2027 a nového nástroje – Národního plánu obnovy – už jsou nyní v resortu zdravotnictví primárně ze strany přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví schváleny a realizovány projekty za cca 15,87 miliard Kč.

Za zhruba polovinu peněz vyčleněných v NPO na zdravotnictví, 6,3 miliardy korun, vzniknou 4 nové budovy – Národní onkologické centrum a simulační centrum v pražské Fakultní nemocnici Motol, ve fakultní nemocnici Brně-Bohunicích objekt pro Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie a Masarykově onkologickém ústavu centrum onkologické prevence. Stát bude muset najít v rozpočtu dvě miliardy korun na spolufinancování těchto evropských projektů.

Zajímavá inspirace: KOMA postavila v Karviné první modulární nemocnici v ČR

Rychlost, mobilita, šetrnost k prostředí. To jsou společné znaky modulární výstavby. A právě rychlost byla rozhodující faktor pro volbu přístavby nového pavilonu Karvinské hornické nemocnice.

Od prvního jednání s klientem po provoz nemocnice neuběhl ani rok. Třípatrovou budovu tvoří 77 modulů. V přízemí se nachází ordinace a ambulance lékařů, první patro slouží jako lůžková část s kapacitou 30 lůžek pro poskytnutí následné ošetřovatelské péče a v nejvyšším podlaží najdete JIP. Přístavbou se kapacita nemocnice navýšila o 30 lůžek následné péče, 18 ortopedických lůžek a 4 lůžka na jednotce intenzivní péče.

Aktuálně se staví další pavilon

„Budova je připravená v případě, že by nedostačovala kapacitou, na přístavbu 4. podlaží,“ říká Karel Kolínský, obchodník KOMA Modular. To ukazuje, jak je modularita flexibilní.

Právě v tuto dobu realizuje KOMA druhý pavilon, tentokrát chirurgie i s operačními sály. Plánovaný provoz bude zahájen v červenci 2024.

„Po zkušenosti s modulární výstavbou my už do klasické výstavby nepůjdeme,“ řekl Tomáš Canibal, ředitel Karvinské hornické nemocnice.