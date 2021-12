TZB-info / Facility management / EPC (Energy Performance Contracting) / Desítky žadatelů se hlásí do programu ELENA od NRB. Šanci na příspěvek mají stále další města, kraje i podnikatelé

Národní rozvojová banka prostřednictvím programu ELENA nabízí pomoc při přípravě investic do energeticky náročných budov, a to uhrazením 90 procent vynaložených nákladů. Banka má k dispozici k přerozdělení 63 milionů korun. Někteří zájemci se už o příspěvek přihlásili, ostatní budou mít šanci i během roku 2022.

Do programu ELENA se zapojilo již více než deset zájemců z veřejného sektoru. Mezi prvními byly např. města Kladno a Děčín. „Každým dnem počet žadatelů o poradenství při přípravě EPC projektů narůstá. Pro města, kraje a instituce je k přerozdělení k dispozici 55 milionů korun,” říká za Národní rozvojovou banku EPC specialista Vladimír Sochor.

„ELENA myslí také na sektor podnikatelský a přerozdělí mezi ně osm milionů korun. Už nyní se o podporu hlásí desítky klientů. Podnikatelům nabízíme zajištění energetického posudku. Dále nabízíme pomoc při přípravě projektu a kompletaci žádosti o bezúročné financování z programů ENERG a Úspory energie od Národní rozvojové banky,” říká Sochor.

ELENA pokračuje i v roce 2022

Národní rozvojová banka nabízí uhrazení 90 procent nákladů vynaložených na přípravu revitalizace nehospodárných budov. Snížením energetické náročnosti se náklady na provoz sníží až o polovinu. Investici pak splácí ušetřené peníze za energie, a to s návratností vložených prostředků maximálně do 12 let.

„Žádosti o poradenství budou moci zájemci podávat i v nadcházejícím roce. Nutné je ovšem říci, že prostředky, které NRB získala, jsou omezené. Tedy, čím dříve zájemci o podporu požádají, tím je větší šance na čerpání příspěvku z programu ELENA,” doplňuje k podmínkám podpory koordinátor programu ELENA Čestmír Hrdinka.

Realizace prvních projektů pro podnikatele začne již během roku 2022. Ve veřejném sektoru je to o něco náročnější. Celý proces přípravy trvá až několik měsíců. To znamená, že k realizaci těchto projektů dojde začátkem roku 2023.