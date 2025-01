Hodnocení energetické náročnosti budov v kontextu revidované EPBD IV a změn vyhlášky 264/2020 Sb.

Osmý ročník konference TZB-info Energetická náročnost budov v roce 2024 se nesl v duchu tématu novely 222/2024 Sb. vyhlášky 264/2020 Sb. s platností od 1. 9. 2024. Nechybělo ale také představení revize směrnice o energetické náročnosti budov EPBD IV a diskuse o renovačních pasech.

On-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení Více zajímavých videí na estav.tv Navštívit

Nové hodnoty faktorů primární energie

Novela 222/2024 Sb. výrazně mění některé faktory primární energie z neobnovitelných zdrojů. Podle Ing. Jiřího Cihláře z firmy CEVRE Consultants číhá potenciální problém především u faktoru pro účinné soustavy zásobování tepelnou energií s 80 % a nižším podílem obnovitelných zdrojů energie. V Praze a v Brně se jednotliví poskytovatelé SZTE zásadně liší v používaném procentu obnovitelných zdrojů energie a momentálně neexistuje jednoznačná databáze, kde by bylo možné jednotlivé SZTE dohledat. Do budoucna je v plánu stanovit faktor pro každou teplárnu zvlášť.

Ke změnám faktorů primární energie se vyjádřil i Ing. Miroslav Urban, Ph.D. z Fakulty stavební ČVUT v Praze. „Díky změně faktoru primární energie pro elektřinu budou nyní lépe vycházet kombinace tepelného čerpadla s přirozeným větráním. Příznivější výsledky bude mít také použití plynového kotle, který bude možné kompenzovat využitím vzduchotechnického systému se zpětným získáváním tepla. V tomto případě je vliv změny faktorů primární energie pozitivní,“ říká Ing. Urban.

Novinky v hodnocení energetické náročnosti

Mezi další změny vyvolané novelou 222/2024 Sb. patří povinnost vytvořit pro jiné než obytné zóny individuální profil užívání. Profil musí zohledňovat návrhovou obsazenost budovy, technické zařízení v budově a případné další okrajové podmínky. Může být vytvořen upravením typického profilu užívání podle ČSN 730331.

Kromě změn ve vyhlášce jsou v programu Energie 2025 zapracovány rovněž další novinky, například možnost počítat s dohřevem nebo dochlazováním větracího vzduchu při zadávání vzduchotechnického systému. Dále je rozšířeno zadání zvlhčování a odvlhčování vzduchu, zadání volného chlazení nebo podrobné zadání účinnosti ZZT u nuceného větrání. Kromě změn ohledně vzduchotechniky je nově možné zadat rezervovaný výkon pro export elektřiny a minimální spotřebu, při které se aktivuje vybíjení akumulátoru, a další. Program Energie Basic je rovněž upraven podle novely 222/2024 Sb., ale neobsahuje ostatní novinky nevyvolané vyhláškou.

Směrnice o energetické náročnosti budov EPBD IV

Prof. Ing. Karel Kabele, CSc. představil ukazatel připravenosti budovy na chytrá řešení (Smart Readiness Indicator – SRI), který vychází z evropské směrnice o energetické náročnosti budovy (EPBD). Ukazatel popisuje schopnost budovy řídit svůj provoz podle potřeb uživatelů, především z hlediska snížení energetické náročnosti a zvýšení komfortu. Pro každou budovu se hodnotí jednotlivé technické oblasti, například vytápění, příprava teplé vody nebo větrání. Výsledkem je skóre SRI uváděné v procentech.

Od roku 2028 budou muset být nové veřejné budovy stavěny ve standardu ZEB, od roku 2030 se bude tato povinnosti vztahovat na všechny budovy. „Definici ZEB je nutné metodicky vyjasnit, nebude se ale jednat o absolutní nulu. Chceme evoluci, ne revoluci,“ říká Ing. Michal Čejka z Centra pasivního domu. Důležité je jít cestou snižování potřeby primární energie a využívat OZE.

EPBD IV zavedla hodnocení uhlíkové stopy budovy (GWP), od roku 2030 by mělo být součástí PENB pro všechny budovy. Je nutné, aby toto hodnocení bylo jednoduché a mělo definovaný jednotný metodický postup. Problémem je nedostatek dat environmentálních vlastností různých stavebních materiálů. Generická data existují často jen pro jeden druh materiálu z velké skupiny, například jen jeden druh betonu. Ve spolupráci Centra pasivního domu s UCEEB ČVUT bude vypracována strategie postupu implementace GWP do praxe a národní databáze LCA.

Přednášky odborných firem byly zaměřeny na snižování energetické náročnosti. Ing. Kaštánek z EBM-papst se věnoval vlivu volby ventilátoru na snížení energetické náročnosti. Rekuperace šedé vody pomocí rekuperačních výměníků Akire může mít zásadní vliv na snížení potřeby energie pro přípravu teplé vody. Finanční analýzu a návratnost investice do tepelného čerpadla nám představili zástupci TEP Jablonec.

Energetické poradenství a renovační pasy

Podle Ing. Čejky je nutné vytvořit jednoduchý nástroj, který by popsal srozumitelný koncept pro renovaci budovy, který bude jednoduše dostupný, tzv. renovační pas. Měl by obsahovat představu o nákladech na renovaci, ale i informaci o návratnosti navrhovaných řešení. Cílem je rozšířit povědomí široké veřejnosti o tom, jak by měla vypadat kvalitní rekonstrukce. Renovační pasy by měly být zpracovávány autorizovanými osobami. Státní fond životního prostředí České republiky má v plánu představit webový portál pro první vlnu renovačních pasů mezi prvním a druhým kvartálem roku 2025.

Výpočetní nástroj pro stanovení tloušťky tepelné izolace

Pro jednodušší stanovení tloušťky tepelné izolace pro obvodovou stěnu v závislosti na součiniteli prostupu tepla byl redakcí TZB-info vytvořen výpočetní nástroj. Momentálně se jedná o tabulku různých zdicích materiálů pro obvodové stěny v kombinaci s bílým a šedým expandovaným polystyrenem, minerální vatou nebo deskami PIR. Výstupem jsou hodnoty součinitelů prostupu tepla a jejich porovnání s požadavky ČSN 73 0540-2. Tyto tabulky jsou k dispozici exkluzivně účastníkům konference. Plánujeme ale zveřejnit tento výpočetní nástroj na webových stránkách TZB-info s možností zadání vlastních návrhových součinitelů tepelné vodivosti materiálu.

Hlavní partneři

Na konferenci se dále prezentovaly firmy: TESTO a Devi (Danfoss)