Historické odstavení hlavního ventilátoru na Dole ČSM-Jih ve Stonavě
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Historické odstavení hlavního ventilátoru na Dole ČSM-Jih ve Stonavě
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Ve čtvrtek 11. června 2026 ráno byl odstaven hlavní ventilátor na Dole ČSM-Jih ve Stonavě. Tato událost je považována za symbolický i faktický milník v útlumu hlubinné těžby černého uhlí v celém revíru.
Vypnutí takto masivního ventilátoru, který běžel v kuse 40 let, je skutečný konec jedné velké technologické éry
Po dlouhých 40 letech nepřetržitého provozu vydal vedoucí větrání OKD pokyn k trvalému vypnutí obřího hlavního ventilátoru na jižní lokalitě Dolu ČSM. Tento ventilátor fungoval jako doslova „plíce šachty“ a zajišťoval cirkulaci vzduchu v podzemních chodbách. Tato obří ventilační zařízení dodal legendární domácí výrobce ZVVZ Milevsko (Závody na výrobu vzduchotechnických zařízení). Konkrétně odstavený ventilátor na lokalitě ČSM-Jih byl v této konfiguraci vyroben a uveden do nepřetržitého provozu v roce 1986. Nástupnická společnost ZVVZ-Enven Engineering, a.s. (pobočka Ostrava) se o tyto ventilátory starala po celou dobu jejich životnosti. Ještě nedlouho před rozhodnutím o finálním útlumu těžby prováděli strojaři ze ZVVZ na ventilátorech na ČSM rozsáhlé generální opravy, vyvažování oběžných kol a instalace moderních tlumičů hluku, aby stroje bezpečně a spolehlivě dotáhly šachtu až do jejích posledních dnů.
- Důvod odstavení: Souvisí to s postupným a definitivním uzavíráním dolu. Podzemní prostory se připravují na konečné zasypání a již nebylo potřeba udržovat tak obrovský větrací výkon.
- Obrovská úspora: Tento krok má pro těžební společnost OKD okamžitý ekonomický dopad. Zastavením tohoto masivního zařízení ušetří na elektrické energii více než jeden milion korun denně.
Jak funguje větrání nyní?
Podzemí dolu nezůstalo bez vzduchu okamžitě. Větrání všech zbývajících důlních chodeb kompletně převzal ventilátor na sousední šachtě Důl ČSM-Sever.
V dole ČSM Sever v obci Stonava na Karvinsku jsem natáčeli před jeho uzavřením
Dokument jsme natáčeli v posledním funkčním českém černouhelném dole ČSM Sever v obci Stonava na Karvinsku. Tento důl bude v roce 2026 definitivně uzavřen.
Co bude následovat?Tento stav je však pouze dočasný a pro tamní doly znamená „odpočítávání konce“:
- Září 2026: V září je naplánováno úplné a definitivní zastavení i tohoto posledního ventilátoru na severní šachtě.
- Konec přístupu: Jakmile se v září vypne i poslední ventilátor, do podzemí dolů už nebude moci vstoupit vůbec nikdo (vzhledem k okamžitému hromadění plynů a nedostatku kyslíku).
- Zasypání: Následovat bude definitivní zasypání jam a uzavření této kapitoly hornictví na Karvinsku.