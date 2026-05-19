Jak přeměnit energetická data na skutečné úspory
Na letošním veletrhu Aquatherm Praha vystoupil Jan Denemark, obchodní ředitel české společnosti FLOWBOX, s přednáškou o tom, jak mohou správci a provozovatelé budov přejít od pasivního sledování spotřeby k aktivnímu energetickému managementu – a dosáhnout okamžitých úspor bez nákladných stavebních zásahů.
Veletrh Aquatherm Praha 2026 hostil 5. března v rámci Aquatherm Business Fóra přednášku Jana Denemarka ze společnosti FLOWBOX. Její téma – Snižte své energetické náklady: Jak přeměnit energetická a provozní data na úspory – rezonovalo s jednou z nejpalčivějších výzev dnešních facility manažerů a energetiků. Většina organizací sice sbírá data o spotřebě energie, skutečně jich ale ke snižování nákladů využívá jen málokdo. Efektivní snižování nákladů za energie v roce 2026 spočívá v přechodu od pouhého sledování spotřeby k aktivnímu energetickému managementu, který využívá analytické nástroje k odhalení provozních anomálií a skrytých ztrát v reálném čase.
Jan Denemark ve svém vystoupení ukázal, jak nastavit přehledné měření a analýzu spotřeby v reálném čase, identifikovat zdroje plýtvání a ověřit dopad přijatých opatření. Propojením dat z inteligentních měřičů s optimalizací časových plánů technologií lze dosáhnout okamžitých úspor v řádu 10–20 % i bez nutnosti nákladných investic do stavebních úprav. Součástí přednášky bylo také srovnávání energetické výkonnosti napříč portfolii budov a návrh a vyhodnocení alternativních a obnovitelných zdrojů energie. Celý záznam přednášky je dostupný ve videu.