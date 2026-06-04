Nový úřední benchmark slouží jako filtr na drahé energie
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Nový úřední benchmark slouží jako filtr na drahé energie
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Zorientovat se v nepřehledném světě nabídek elektřiny a plynu představuje pro běžného spotřebitele často nadlidský úkol. Právě proto Energetický regulační úřad (ERÚ) začal pravidelně zveřejňovat takzvané indikativní ceny energií. Ty mají sloužit jako kompas v nabídkách dodavatelů. Představují vodítko při zjišťování, kolik by měly energie v daném období stát, a ukazují, zda je nabízená cena od dodavatele výhodná, nebo se pohybuje mimo realitu trhu.
Vztah mezi dodavatelem a zákazníkem by měl být postaven na důvěře, nikoliv na snaze využít momentální neznalosti druhé strany. „V Yello jsme vůči zákazníkům maximálně otevření. Ať už se jedná o optimistické zprávy, nebo ty méně příznivé. Chceme být pro naše zákazníky především partnerem, na kterého se mohou kdykoliv obrátit. Indikativní ceny energií vnímáme jako praktický edukační nástroj s potenciálem přiblížit lidem svět energetiky,“ vysvětluje Viktor Procházka, zástupce ředitele společnosti Yello v České republice.
Srovnávání cen vyžaduje obezřetnost
Většina lidí při hledání úspor za energie automaticky míří na internet, kde v různých formátech vyhledává přehledy tarifů, z nichž mnohé slibují nejvýhodnější ceny, i když realita může být jiná.
Skutečnost je však složitější a je vhodné vědět, kdo a jakou metodikou tato srovnání zpracovává. Indikativní ceny vydávané ERÚ mají naštěstí metodiku výpočtu zcela transparentně zveřejněnou.
Sledování vývoje cen šetří výdaje
Jestliže se tržní nabídky výrazně liší od indikativních cen, je to signál k detailnějšímu prozkoumání, proč tomu tak je. Může se totiž stát, že trh zrovna prochází výkyvem a zafixovat si cenu na několik let dopředu by znamenalo zbytečnou finanční zátěž do budoucna. „Někdy je tou nejlepší radou, kterou zákazníkům dáváme, aby se změnou produktu nebo dlouhou fixací ještě chvíli počkali. Férový hráč na trhu by neměl zákazníky tlačit do dlouhodobých úvazků, pokud preferují smlouvu na dobu neurčitou. Měl by spíše srozumitelně vysvětlit výhody a nevýhody daných typů smluv,“ poukazuje Viktor Procházka.
Sledování indikativních cen a porozumění jejich tvorbě se vyplatí každému, kdo chce mít hlubší vhled do energetické problematiky. Velmi přínosné bude sledovat tyto statistiky dlouhodobě, což ukáže, jak přesně dokázaly kopírovat reálný vývoj trhu.
ERÚ nastavuje zrcadlo trhu
Samotný mechanismus stanovení indikativních cen vychází z transparentních dat. Úřad vychází ze spotřeby zákazníků, aktuálních velkoobchodních cen energií a z prognóz budoucího nákupního chování firem. K těmto hodnotám a výhledům se připočítávají nezbytné náklady na odchylku, strukturu spotřeby a předpokládaná marže obchodníka. Ukazatel sice nabízí ucelený pohled založený na přesné metodice, ale ze své podstaty pracuje s průměrnými daty a mírným časovým zpožděním. Rozhodně to nesnižuje jeho hodnotu, zákazníci by však měli tyto limity znát.
Pro odběratele energií představuje benchmark, ke kterému může indikativně vztáhnout aktuální nabídky na trhu. Pokud je nabízený produkt dražší než tento úředně vypočtený průměr, měl by zákazník zpozornět a zjišťovat si detailnější informace k nabídkám. „Cena energie není jen náhodné číslo v ceníku, ale výsledek konkrétního vývoje na trhu, se kterým se dá díky správným informacím aktivně pracovat a plánovat. Indikativní ceny vnímáme jako užitečný nástroj, který zákazníkům v tomto ohledu může pomoci,“ vyzdvihuje Viktor Procházka.
Odpovědní zákazníci vybírají odpovědné dodavatele
Rozhodnutí o tom, kterého dodavatele energií odběratel zvolí, by mělo být postaveno na zkušenostech a odborném doporučení. Obojí totiž bere v úvahu individuální potřeby i dlouhodobé chování dodavatelů a jejich práci s cenami.
„Komerční ceníky nereagují na burzovní výkyvy ze dne na den, protože odpovědní dodavatelé nakupují energie pro své zákazníky s velkým předstihem. Tato obezřetná strategie chrání zákazníky před rizikem pádu dodavatele a zajišťuje stabilitu i v turbulentních časech,“ připomíná Viktor Procházka. Indikativní ceny však mohou fungovat jako aktuální barometr tržního potenciálu.
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