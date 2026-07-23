Letní home office na chalupě se může prodražit o tisíce korun
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Letní home office na chalupě se může prodražit o tisíce korun
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Právě v těchto týdnech zažívají chaty a chalupy největší nápor z celého roku. Zatímco si lidé užívají letní pohodu, grilování a koupání v bazénu nebo odtud jako digitální nomádi pracují, jejich peněženky mohou kvůli nepozornosti zbytečně přicházet o tisíce korun ročně. Mnozí totiž mimo město uplatňují stejné energetické návyky jako v bytech, případně se spoléhají na historická nastavení elektroinstalace. Klíčem k úspoře je správná volba distribuční sazby a jističe a zapojení moderních technologií.
Jedním z nejčastějších nešvarů je využívání standardní jednotarifové sazby na objektech, které slouží výhradně k odpočinku od pátku do neděle. „Pro tyto případy přitom existuje snadno dostupná distribuční sazba D61d, navržená přímo pro chataře,“ vyzdvihuje Viktor Procházka, zástupce ředitele společnosti Yello v České republice.
Víkendový tarif funguje tak, že od pátečních 12:00 do nedělních 22:00 lze využívat nízký tarif. Po tuto dobu je jak silová elektřina, tak poplatek za její distribuci výrazně levnější. Pokud se na chalupě soustředí hlavní spotřeba – jako je víkendové vaření, pečení, praní nebo vyhřívání bazénu a vířivky – do tohoto časového okna, změna sazby se okamžitě a výrazně projeví na celkovém vyúčtování.
Letní home office mění pravidla hry
Stále populárnější trend digitálního nomádství a dlouhodobých letních pobytů na chalupách však zažité chatařské vzorce mění. Tráví-li někdo na chalupě celé prázdniny nebo i čas po nich a pracuje z ní, víkendový tarif ztrácí smysl.
„Když se z chalupy stane letní kancelář, největší spotřeba energie se odehrává od pondělí do pátku během pracovního dne. I v takovém případě je vhodné využívat klasické dvoutarifové sazby, ideálně spojené s ohřevem vody,“ vysvětluje Viktor Procházka. Pro běžné chalupy s bojlerem je optimální sazba D25d, která poskytuje nízký tarif po dobu 8 hodin denně. U energeticky náročnějších objektů s akumulačními spotřebiči dává smysl sazba D26d, neboť je vhodná pro odběr většího množství energie v krátkém čase. Pokud je chalupa vybavena tepelným čerpadlem nebo elektrokotlem, ideální volbou je sazba D57d, která nabízí nízký tarif 20 hodin denně. Samozřejmě je nutné splnit podmínky přidělení daných sazeb a bezpečnost elektroinstalace.
Specifika dlouhodobých fixací u prázdných nemovitostí
V době kolísání cen na energetických trzích mají spotřebitelé tendenci fixovat ceny. U chalup s minimální nebo nulovou zimní spotřebou se však dlouhodobá fixace může paradoxně prodražit.
U objektů, kde se roční spotřeba pohybuje v nižších stovkách kilowatthodin, totiž cena za samotnou megawatthodinu nehraje hlavní roli. Mnohem podstatnější jsou fixní měsíční poplatky za odběrné místo. „Pro chaty, které přes zimu zejí prázdnotou a jsou malé, jsou často výhodnější tarify na dobu neurčitou. Ty majitelům umožňují flexibilněji reagovat na cenu a nevázat se třeba k placení vysokých paušálů v měsících, kdy na chatě ani nerozsvítí,“ konkretizuje Viktor Procházka.
Cirkulárky vystřídaly notebooky, jističe ale zůstaly
Největší skrytý finanční odtok na českých venkovských sídlech představují naddimenzované jističe. Lidé v mnoha případech dědí nemovitosti s historickým nastavením z dob, kdy se na zahradě řezalo dřevo na cirkulárkách s energeticky náročnými motory.
Dnes se však na stejné chalupě či chatě svítí LED žárovkami, nabíjí elektronika a případně nanejvýš používá elektrická sekačka. Přesto každý měsíc odchází z účtu platba za vysoké fixní distribuční poplatky podle velikosti hlavního jističe. Pouhé posouzení a následná výměna starého silného trojfázového jističe za slabší a třeba i jen jednofázový dokáže ušetřit tisíce korun ročně, aniž by došlo k jakémukoliv omezování v běžném komfortu.
Inteligentní odjezdové scénáře šetří peníze na dálku
Moderní chataření už dávno není spojené jen s manuálním vypínáním spotřebičů při každém odjezdu. Stále větší roli hrají chytré zásuvky a vzdálená správa nemovitosti, které dokážou eliminovat zbytečnou spotřebu v době nepřítomnosti majitelů.
Často se totiž zapomíná na skryté žrouty energie – zařízení, která běží nepřetržitě. „Máme zkušenost, že moderní chatař nechce po příjezdu čekat, až se ohřeje voda, a při odjezdu obcházet spotřebiče a vytahovat je ze zásuvky,“ říká Viktor Procházka. Přitom nastavením jednoduchých automatizací prostřednictvím chytrých zásuvek lze na jedno kliknutí v telefonu uvést celou chalupu do spícího režimu a před příjezdem ji naopak bezpečně probudit.
Prvním krokem k úspoře je pohled do faktury
Cesta k úspornějšímu provozu chalupy přitom nezačíná složitým papírováním, ale rychlou inventurou. „Nejjednodušší je vzít do ruky poslední fakturu a podívat se, kolik platíte na fixních poplatcích a jakou sazbu a tarif využíváte. Pokud zjistíte, že na chalupě trávíte jen víkendy, ale platíte standardní sazbu a jistič dimenzovaný na truhlářskou dílnu, je nejvyšší čas zavolat svému dodavateli elektřiny. Férový partner by vám měl poradit, co a jak změnit, abyste platili jen za to, co skutečně spotřebujete,“ uzavírá Viktor Procházka.