Yello k vývoji na energetickém trhu v souvislosti s napětím na Blízkém východě
Geopolitická situace opět rozvlnila ceny ropy Brent, což se s mírným odstupem promítá i do cenových nabídek pro zákazníky v Česku.
Energetický trh sleduje napětí na Blízkém východě
"Cena ropy Brent během posledního měsíce vzrostla z dubnových 98 USD na současných 104 USD za barel a nadále osciluje kolem psychologické hranice sta dolarů. I když konflikt na Blízkém východě přetrvává, trhy prozatím reagují s patrnou dávkou optimismu a vývoj víceméně odpovídá odborným predikcím. Aktuální dění se již promítlo do mírného navýšení akvizičních cen u mnoha dodavatelů, což reflektuje situaci zejména pro druhou polovinu roku 2026 a rok 2027," říká Viktor Procházka, zástupce ředitele společnosti Yello v České republice.Dlouhodobé predikce slibují stabilizaci
"Analytické modely pro rok 2028 nadále vypadají příznivě a naznačují, že trh počítá s postupným uklidněním. V Yello registrujeme, že největší vlna dotazů na okamžité dlouhodobé fixace již částečně opadla. Naši zákazníci však nadále využívají možnosti zajistit si nové nabídky s předstihem, některým však dává smysl v době zvýšené volatility vyčkávat," komentuje reakce zákazníků Viktor Procházka.
Zákazníci preferují energetickou soběstačnost
Výrazný posun v posledních týdnech zaznamenal objem poptávek po fotovoltaických řešeních. Tento trend potvrzuje i zvýšený zájem o instalace u značky SolidSun, která patří stejně jako Yello do Skupiny PRE. Rostoucí poptávka po vlastních zdrojích energie jasně ukazuje, že spotřebitelé hledají cestu k dlouhodobé nezávislosti na vnějších geopolitických vlivech.
