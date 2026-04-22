Konec úspor – s klesajícími cenami energií mění domácnosti návyky
Topná sezóna 2025/2026 ukázala návrat k běžnějším zimním podmínkám. S nižšími cenami energií domácnosti rychle opouštějí dřívější úsporné návyky a jejich spotřeba znovu roste.
Ve druhé polovině roku 2026 lze zároveň očekávat další tlak na růst cen energií, a to především kvůli situaci na Blízkém východě a nízkému stavu evropských zásobníků plynu. Současně se proměňuje i trh s fotovoltaikou (FVE), kde budou hrát stále větší roli dlouhodobý servis a nové modely financování.
Aktuální topná sezóna spěje ke svému závěru. Zatímco předchozí roky byly nadprůměrně teplé, letošní leden přinesl chladnější počasí a vyšší spotřebu energií. To se promítlo jak do spotřeby energií, tak do cen na velkoobchodních trzích.
„České domácnosti po sérii atypicky teplých let zažily první energeticky normální zimu a pod vlivem nižších nákladů přestaly drasticky šetřit, což u našich zákazníků vedlo k více než desetiprocentnímu nárůstu spotřeby,“ vypočítává Viktor Procházka, zástupce ředitele společnosti Yello v České republice.
Významnou roli sehrály také obnovitelné zdroje. Oproti minulé topné sezóně bylo v té letošní méně hodin se zápornými cenami elektřiny, protože tolik nefoukalo a nesvítilo slunce.
Blízký východ drží trhy v napětí
Aktuální cenovou hladinu energií pro druhou polovinu roku 2026 nejvíce ovlivňuje napjatá situace na Blízkém východě, konkrétně v Hormuzském průlivu. Přestože fyzický nedostatek komodit v Evropě nehrozí, globální trh reaguje na zablokované plavební koridory, kterými proudí přibližně 20 až 25 % světové produkce LNG a ropy.
Viktor Procházka vysvětluje, že hlavní problém vzniká v Asii, která má tendenci tankery s plynem přeplácet, což následně tlačí ceny vzhůru i na evropských burzách. „Cena primárně odráží očekávání trhu a světa, a pokud by ropa Brent překročila hranici 135 dolarů za barel, dá se očekávat, že výrobní firmy by mohly zásadně omezovat svou produkci,“ doplňuje k aktuálním rizikům.
Otázka, zda v současné situaci fixovat ceny energií a na jak dlouho, nemá podle odborníků jednoznačnou odpověď a závisí na individuálních potřebách stability každého odběratele. Viktor Procházka dodává, že ačkoliv v druhém kvartále očekává stabilitu cen, další vývoj bude přímo úměrný délce trvání konfliktů na Blízkém východě a na Ukrajině. Případné ukončení alespoň jednoho z těchto střetů by mohlo přinést trhu výrazný pozitivní impuls a opětovné zlevnění komodit pro koncové zákazníky.
Stav plynových zásobníků
Za největší výzvu považují energetici stav evropských zásobníků plynu. Po letošní zimě zůstaly naplněné na méně než 20 %, což je podobná úroveň jako v krizovém období let 2021 a 2022. Dodavatelé nyní váhají, zda nakupovat plyn za současné vyšší ceny a ukládat ho do zásobníků, nebo čekat na možný pokles cen.
„Zásobníky jsou aktuálně naplněny na méně než pětinu své kapacity. Je možné, že stát bude muset vytvořit určité garance nebo motivační mechanismy, aby se zásobníky začaly plnit včas,“ říká Jiří Gavor, výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií. Pokud se zásobníky nepodaří doplnit včas, mohou se ceny na podzim dostat pod nový tlak.
Budoucnost ETS2
Do budoucna bude situaci komplikovat i systém emisních povolenek ETS2, který začne dopadat na domácnosti od roku 2028. Přestože se Česko snaží prosadit změny, odborníci neočekávají, že by byl systém zcela zrušen. „Nedomnívám se, že by se ETS2 podařilo zastavit. Pravděpodobnější je, že dojde k určitému zmírnění či odložení dopadů, ale domácnosti by se měly připravit na to, že náklady na vytápění a energie budou v dalších letech ovlivňovány i emisními povolenkami,“ dodává Jiří Gavor. ETS2 tak může v budoucnu zdražit vytápění plynem a pohonné hmoty o stovky až tisíce korun ročně.
|Energetický ukazatel
|Stav a výhled na rok 2026
|Cena ropy Brent
|Aktuálně 94–98 USD za barel s rizikem nárůstu
|Stav plynových zásobníků
|Pod 20 %, žádoucí státní stimulace k doplnění
|Spotřeba domácností
|Meziroční nárůst o více než 10 % u obou komodit
|Dostupnost záporných cen
|Výrazný pokles hodin se zápornou cenou na spotovém trhu
|Změna dotací
|Podzim 2026
Fotovoltaika vstupuje do nové fáze
S rozvojem FVE se pozornost přesouvá ke kvalitnímu servisu, který zajišťuje maximální výtěžnost a dlouhou životnost elektrárny. Pravidelná údržba se stává standardem, díky kterému majitelé chrání svou investici a předcházejí zbytečným technickým komplikacím.
Fotovoltaická elektrárna je investice na dvacet let. Mnoho firem, které technologie instalovaly, už dnes na trhu neexistuje. Odborníci přitom doporučují provádět kompletní revizi systému každé dva roky, což zaručuje bezpečný chod a platnost všech záruk. „Bez pravidelných revizí může domácnost přijít o záruku, výkon zařízení a v krajním případě riskovat bezpečnostní problém,“ zdůrazňuje Adam Navrátil, člen rady jednatelů společnosti PREsolidsun.
Stát mění dotace na výhodné úvěry a zavádí renovační pasy
V oblasti státní podpory dochází k zásadnímu obratu, neboť program Nová zelená úsporám (NZÚ) se transformuje z přímých dotací na model bezúročného financování. „Nově se uvažuje o tom, že pro běžné spotřebitele by měly být k dispozici půjčky se splatností až 25 let, přičemž splátka úvěru by mohla být nižší než samotná úspora,“ vysvětluje Adam Navrátil.
Podmínkou získání podpory se stanou renovační pasy jako nástroj, kterým nezávislí poradci posoudí ekonomickou návratnost celého řešení ještě před schválením podpory. Tento krok má vést k vyšší kvalitě projektů a zajistit, aby instalované technologie skutečně přinášely domácnostem očekávané úspory po celou dobu jejich životnosti. Nové podmínky programu Nová zelená úsporám by měly být známé v průběhu června. Samotný příjem žádostí se očekává na podzim.
