České domácnosti stále tápou. Tohle by měl vědět každý odběratel energií
Český trh s energiemi se po několika bouřlivých letech pořádně proměnil. Zákazníci sledují ceny pečlivěji než kdy dříve, srovnávače zažívají rekordní návštěvnost a lidé jsou připraveni měnit dodavatele častěji. Jenže spolu s tím se vracejí i staré mýty – a nové vznikají.
Staré mýty se vracejí a vznikají nové
Mnoho z nich vede zákazníky k unáhleným rozhodnutím, která se později ukážou jako drahá chyba. Alternativní dodavatel energií, společnost Yello, proto upozorňuje na nejčastější omyly a vysvětluje, jak vypadá realita. „Na trhu se pořád opakuje několik stereotypů, které zákazníkům komplikují život. Když se ale člověk zorientuje v základních principech, může se rozhodovat mnohem klidněji a jistěji,“ uvádí Viktor Procházka, zástupce ředitele společnosti Yello v České republice.
Mýtus 1: Nejlevnější nabídka je nejlepší
Jedním z nejtrvalejších mýtů je přesvědčení, že nejlevnější nabídka je automaticky ta nejlepší. Jenže takové mají většinou háčky – krátkou dobu platnosti, skryté podmínky nebo budoucí výrazné zdražení.
„Pokud nějaký dodavatel nabízí výrazně nižší cenu oproti konkurenci, vždy bych se měl sám sebe zeptat: Jak dlouho ta cena vydrží a co se stane potom? Energetika totiž není soutěž o nejnižší letákovou cenu,“ říká Viktor Procházka. Proto je vhodné vybírat s opatrností a nabídky porovnávat.
Mýtus 2: Změna dodavatele je složitá a může způsobit výpadek elektřiny
Další hluboce zakořeněný mýtus je pocit, že změna dodavatele je složitá a riskantní a může vést k výpadku dodávky. Tato obava často způsobuje, že lidé zůstávají u nevýhodných tarifů déle, než by měli.
Ve skutečnosti jde o administrativní proces, který nemá žádný vliv na odběr elektřiny. „Všechno, co se kolem změny děje, se týká pouze dokumentace, nikoliv vedení před domem. Změna se dnes řeší digitálně, z domova a bez stresu, protože nový dodavatel většinou vyřídí veškerou administrativu za zákazníka,“ vysvětluje Viktor Procházka. Kabelové vedení v zemi zůstává netknuté a nic se kvůli změně fyzicky nepřepojuje. Právě díky této administrativní jednoduchosti se vyplatí situaci na trhu sledovat.
Mýtus 3: Všichni dodavatelé jsou stejní, liší se jen cenou
Zákazníci se rovněž často domnívají, že jediný rozdíl mezi dodavateli je cena. Toto vnímání ale opomíjí zásadní rozdíly v přístupu, službách a dlouhodobé práci se zákazníkem.
Někteří dodavatelé nabízejí poradenské služby, různé zajímavé produkty a moderní nástroje pro správu spotřeby nebo přinášejí udržitelná řešení.
Samozřejmostí by měla být přehledná komunikace. Část dodavatelů se stále drží agresivního marketingu nebo složitých tarifů, ve kterých se zákazník stěží vyzná. „Lidé mají často pocit, že dodavatel je anonymní instituce, která jim jen posílá faktury. Energetika ale dnes není jen byznys s kilowatthodinami. Je to služba, která může domácnosti ušetřit peníze a starosti, nemá jim je přidávat,“ komentuje Viktor Procházka.
Mýtus 4: Fixace je vždy jistota
Silným mýtem je rovněž představa, že fixace ceny znamená jistotu úspory. V době, kdy se trh dramaticky mění, může fixace snadno uzamknout zákazníka v tarifu, který se za pár měsíců stane nevýhodným. „Fixace není univerzální řešení. V době rychlého pádu cen je fixace chyba. V současnosti je trh relativně stabilní, takže bych se fixace nebál,“ sděluje Viktor Procházka.
Mýtus 5: Dodavatelé si sami určují konečnou cenu
Přetrvává také emocionální představa, že dodavatelé schválně nastavují ceny tak, aby na tom mimořádně vydělali. V realitě však velké části cenotvorby dominuje regulace a tržní faktory, které firmy jednoduše neovlivní. „Je fér být obezřetný, ale není fér předpokládat, že každý dodavatel je nepřítel. Spolehlivý vztah se zákazníkem je dnes pro energetické firmy klíčový – a pro úspěch důležitější než krátkodobý zisk,“ zdůrazňuje Viktor Procházka.
Férovost se pozná podle přístupu, ne podle reklamy
Trh s nabídkou dodávek energií je plný rozdílných nabídek, a přestože mnohé vypadají výhodně, skutečný rozdíl se často ukáže až ve chvíli, kdy člověk potřebuje pomoc, řeší reklamaci nebo hledá jasné informace. Férovost dodavatele není vidět v ceníku, ale v tom, jak se chová dlouhodobě. „Proto se vyplatí zjišťovat, kdo stojí za značkou, jak komunikuje, jaké má smluvní podmínky a zda svým zákazníkům skutečně pomáhá. Teprve potom dává změna smysl – a může přinést klid i jistotu na dlouhou dobu,“ zakončuje Viktor Procházka.
Další časté mýty o energiích:
- Zelená elektřina je zbytečná – moderní zelené produkty, komunitní energetika, dynamické tarify a úsporné technologie začínají hrát roli v optimalizaci nákladů.
- Velcí hráči jsou automaticky výhodnější – i ti menší mají často lepší ceny nebo podmínky a k tomu přidávají servis nebo inovace.
- Fakturace je záměrně nepřehledná – část složitosti plyne z regulace, ne vždy z úmyslu.
- Kdo nezměnil dodavatele, má nejnižší ceny – časté je, že dlouhodobé tarify jsou dražší.
Yello je tu pro vás jako spolehlivý parťák pro elektřinu a plyn v České republice. Jsme součást Skupiny Pražská energetika. Nabízíme elektřinu a plyn za férové ceny. Naše široká paleta produktů a služeb splní všechny vaše požadavky v oblasti elektřiny ...