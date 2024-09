TZB-info / Ceny energií a paliv / Nárůst počtu hodin se zápornými cenami elektřiny na denním trhu OTE – operátora trhu s energiemi

Nárůst počtu hodin se zápornými cenami elektřiny na denním trhu OTE – operátora trhu s energiemi

E.ON Energie zvyšoval ceny u akvizičních produktů elektřiny, naopak České teplo vydalo nové, výrazně levnější ceníky. ČEZ Prodej ohlásil další zlevnění. Představujeme užitečné funkce Kalkulátoru cen energií TZB-info, které mohou zákazníci využít ke svému prospěchu. Zvyšuje se počet hodin, kdy odběratel elektřiny dostává zaplaceno. Podívejte se, jaké jsou nyní nejvýhodnější nabídky elektřiny a plynu ke sjednání.

E.ON Energie zvyšoval ceny u akvizičních produktů elektřiny, naopak České teplo vydalo nové, výrazně levnější ceníky

Po týdnu na přelomu měsíce (srpna a září), kdy dodavatelé vydali na poslední dobu hodně nových ceníků, se situace uklidnila. Dodavatelé poslední týden prakticky ceníky neměli.

Zaznamenal jsem dva nové ceníky produktů s měsíční cenou na říjen, tentokrát to byly ceníky společnosti ARMEX ENERGY a CENTROPOL ENERGY. Ceny elektřiny jsou již nad 3 000 Kč/MWh bez DPH (vždy bez DPH). Zatím však se elektřinou ani plynem nemusí topit a ani elektřinou příliš svítit, tak tyto ceny nebudou mít zásadní vliv na průměrnou roční cenu. Cena plynu u měsíčních produktů na říjen se blíží k 1 500 Kč/MWh, což je také za dlouhé období nejvyšší cena.

E.ON Energie aktualizoval svoji nabídku elektřiny pro nové zákazníky s tím, že zvýšil stálý plat o 10 Kč/měsíc, ceny silové elektřiny ale nechal stejné, jako jsou u předcházející verze ceníku z června letošního roku. Na druhou stranu zase snížil příplatek na 70,25 Kč/MWh za dodávku zelené elektřiny, plat klesl o více jak 50 Kč.

Pro mne největším překvapením jsou nové ceníky pražské teplárenské společnosti České teplo, jejíž ceníky elektřiny jsou zdaleka nejnižší mezi klasickými ceníky a i nové ceníky plynu patří k nejnižším. Cena ale není garantována, dodavatel uzavírá smlouvu na dobu neurčitou, tudíž není uvedeno, do kdy budou platit. Dobré pro zákazníky dodavatele je to, že tyto mimořádně levné energie jsou určené všem zákazníkům, novým i stávajícím.

ČEZ Prodej ohlásil další zlevnění

Plyn bude stát od Nového roku 1 436 Kč/MWh, oproti lednu tak zákazníci podle firmy ušetří přes 530 Kč včetně DPH.

Elektřina se bude dodávat za 3 388 Kč/MWh, v meziročním srovnání zlevní o 690 Kč včetně DPH za megawatthodinu. Při průměrné spotřebě tři megawatthodiny tak domácnosti ročně ušetří přes dva tisíce korun.

„Letošní rok byl pro zákazníky ČEZ Prodej ve znamení zlevňování. Cenu fixovaných produktů jsme snížili celkem třikrát, u nefixovaných dvakrát. Od Nového roku chystáme pro zákazníky s elektřinou a plynem na dobu neurčitou další pokles cen,“ uvedl generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.

Jedná se o základní ceníky dodavatele, je zvykem, že tyto ceníky ovlivní i ostatní ceníky pro stávající dodavatele. Takové prohlášení vnímám jako signál pro zákazníky dodavatele, aby zvážili odchod, když dojde ke snížení ceny.



Tab. 1: Přehled některých novinek za uplynulý týden (zeleně pokles ceny proti předchozímu ceníku, červeně růst) Tab. 1: Přehled některých novinek za uplynulý týden (zeleně pokles ceny proti předchozímu ceníku, červeně růst)

Užitečné funkce Kalkulátoru cen energií TZB-info, které mohou zákazníci využít ke svému prospěchu

Individuální cenová nabídka

Funkce Individuální cenová nabídka je mnou často zmiňovaná funkce, protože je určena jako zástupná funkce za řadu ceníků, které v databázi nemáme, protože nejsou určeny k veřejnému srovnání (neveřejné nabídky), ale jsou hromadně nabízeny zprostředkovateli. Zvídaví lidé pak chtějí vidět, jak dobrou cenu čtenáři získali. Navíc si zájemce může zadat bonus, který vypočte na rok závazku (bonus s DPH), a tento bonus bude do celkové ceny rovněž započten.

Podobné je to u zájemců o srovnání, kteří mají starý ceník a chtějí vědět, kolik by změnou ušetřili. My sice máme tisíce starých ceníků, ale jejich vyhledávání dříve nebylo úplně přehledné a jednoduché. Nově ve srovnání staré ceníky chybí (nechybí v databázi). Pomocí zmíněné funkce však zájemce jednoduše své ceny dosadí do srovnání současných nabídek a vidí, jak je na tom.

Třetí význam má funkce Individuální cenová nabídka pro dodavatele. Z dotazu dodavatelů, kteří se diví, proč jejich nabídka není mezi těmi, které doporučuji, když podle jejich názoru mají skvělou cenu komodity. Neznalost této funkce vede k tomu, že pak celkové srovnání nevychází mezi cenově nejlepšími nabídkami, a přitom by si díky této funkci mohli cenu optimálněji nastavit.

Práce s funkcí Individuální cenová nabídka je jednoduchá

Ve formuláři pro zadání údajů pro srovnání zadejte místo produktu dodavatele volbu Individuální cenová nabídka, tato volba je součástí nabídky jakéhokoliv dodavatele, který je v Kalkulátoru cen energií TZB-info. Pak stačí jen dosadit cenu komodity a výši stálého platu bez DPH, případně ročního bonus s DPH a můžete srovnávat.



Obr. 1: Zadání cen do funkce Individuální cenová nabídka Obr. 1: Zadání cen do funkce Individuální cenová nabídka



Obr. 2: Výsledek srovnání s jedním dodavatelem za využití filtru, kde jsem odfiltroval pouze jednoho dodavatele Obr. 2: Výsledek srovnání s jedním dodavatelem za využití filtru, kde jsem odfiltroval pouze jednoho dodavatele

Zvýšení počtu hodin se zápornými cenami elektřiny na denním trhu v roce 2024 (z tiskové zprávy OTE, a.s.)

Vývoj obchodování na denním trhu s elektřinou organizovaném společností OTE, a.s., přispívá ke snížení ceny. V jarních a letních měsících roku 2024 došlo k nárůstu obchodů za zápornou cenu. Vzrůstá tak počet hodin, kdy odběratel za odběr elektřiny neplatí, ale naopak dostává zaplaceno a snižují se tak jeho náklady. Téměř 50 dnů v průběhu dubna až srpna byla na denním trhu zobchodovaná elektřina za zápornou cenu, což je skoro trojnásobek případů ve stejném období minulého roku. Nejvyšší dosažená záporná cena byla −138,75 EUR/MWh dne 12. 5. 2024.

Nejvíce hodin se zápornou cenou bylo v průběhu dubna až června. Tím se potvrzuje fakt, že výroba z fotovoltaických elektráren (FVE) je silně ovlivněna nejen počtem hodin, kdy svítí slunce, ale i venkovní teplotou. Účinnost výroby FVE se totiž s rostoucí teplotou snižuje (v létě, v průběhu dnů s vysokými teplotami dosahují FVE nižší účinnost než na jaře či na podzim).

„Vítám, že krátkodobé trhy OTE přispívají k dosažení nižších cen i větším obchodním příležitostem. Záporné ceny a obecně volatilita cen mohou motivovat účastníky trhu k větším aktivitám v rámci energetických trhů, implementaci a rozvoji akumulace a poskytování flexibility i ze strany spotřeby,“ říká Michal Puchel, předseda představenstva OTE.

Krátkodobé trhy s elektřinou organizované společností OTE, a.s., tak úspěšně pomáhají na trhu s elektřinou nejen v situacích, kdy je nedostatek elektřiny, ale i v situacích, kdy je na trhu i vlivem povětrnostních podmínek významný přebytek energie. Obchodování na krátkodobých trzích organizovaných společností OTE ve svém výsledku, nejen odběratelům, přispívají ke snižování nákladů na pořízení energie, obchodníkům umožňují snižovat náklady na odchylku a jsou vhodným nástrojem pro zvyšování spolehlivosti dodávek v době přebytku výroby z obnovitelných zdrojů energie (slunce, vítr). Pro zajímavost je důležité zmínit i skutečnost, že se při obchodování na denním trhu s elektřinou vyskytují i hodiny, ve kterých se obchoduje za nulovou cenu elektřiny. Těchto případů/hodin nastalo 26 v období duben až srpen 2024. Obdobným způsobem jako na denním trhu se vyvíjejí ceny i na vnitrodenních trzích s elektřinou organizovaných OTE.

Doporučené nabídky elektřiny a plynu ke sjednání

V následující tabulce jsou nejvýhodnější nabídky na oficiálním trhu, bez podpultových nabídek.

Chtěl bych se na tomto místě omluvit zákazníkům, kteří si vybrali za následujícího dodavatele MND Energie. Bohužel tento dodavatel podle hodnocení zákazníků přestal reagovat na poptávky z Kalkulátoru, čímž mne vystavil do situace, kdy něco doporučuji a dodavatel pak nesplňuje mé očekávání. Prosím zákazníky, kteří využili možnost poptávky z našeho srovnávače, kontaktujte dodavatele napřímo, bez poptávky, nečekejte, až se dodavatel ozve.

Následující přehled má omezenou platnost, a to do vydání dalšího článku. Situace na trhu se mění a nelze platnost starších nabídek ověřovat.



Tab. 2: Přehled nejvýhodnějších nabídek za uplynulý týden (zeleně – novinka na trhu, ** – cena s bonusem, *** – spotový tarif, cenová hladina za posledních 12 měsíců) Tab. 2: Přehled nejvýhodnějších nabídek za uplynulý týden (zeleně – novinka na trhu, ** – cena s bonusem, *** – spotový tarif, cenová hladina za posledních 12 měsíců)

Ceny energií na burzách v ČR

Po předchozím týdnu, kdy ceny energií rostly, nyní zase významně klesají u obou komodit. Ceny na spotovém trhu jsou více setrvačné, protože obsahují velké množství údajů, z kterých se získává průměrná hodnota. Také ceny na Českomoravské komoditní burze odpovídají zvýšené ceně z předcházejících týdnů.