TZB-info / Ceny energií a paliv / Přehledně, kolik zaplatí zákazníci za elektřinu a plyn v roce 2025

Přehledně, kolik zaplatí zákazníci za elektřinu a plyn v roce 2025

Nové ceníky na trhu s energiemi – zaznamenal jsem podvod na zákazníky. Jak se změní regulované ceny elektřiny a plynu, máme přehlednou tabulku i ceny v Kalkulátoru cen energií TZB-info počítají s cenami roku 2025. Neváhejte a vyberte si z nejlepších nabídek na trhu. Ceny na burzách v ČR sice již nerostou, ale zůstávají relativně vysoké.

Nové nabídky elektřiny a plynu

Nabídka, která mne zaujala v negativním slova smyslu, je novinka od společnosti Gazela Energy, která je součástí EP ENERGY TRADING. Netvrdím, že zákazník, který podepíše smlouvu na tento produkt, musí výrazně finančně tratit ve srovnání s ostatními nabídkami, ale u tohoto produktu jsou dva velké nedostatky.

Nabídky elektřiny a plynu s názvem GARANCE PROSINEC (LISTOPAD) 2024 jsou ceníky s odstupňovanou cenou, kde cena na rok 2024 je mimořádně nízká, dokonce tak nízká, že by ji zákazník v současné době nikde nedostal (ani holou burzovní cenu bez přirážek). Cena na rok 2025 je o poznání vyšší, jedná se o cenu mírně nad průměrem pro takové nabídky. Celková platnost ceníků je 12 měsíců v případě, když například u GARANCE PROSINEC 2024 počítám období od 1. prosince 2024 do 30. listopadu 2025. Z ceníku navíc stoprocentně není zřejmé, jakou zákazník bude mít cenu v případě, že začnou dodávky později a závazek bude 12 měsíců. Zda klient bude mít stejnou cenu po 1. prosinci 2025 nebo zda se jeho ceny budou řídit prolongačním ceníkem Standard s velmi vysokými cenami.

Podle mého názoru obchodník spoléhá na to, že některé srovnávače nejsou schopny zobrazit více cen u produktů s odstupňovanou cenou a že zobrazí jen tu první, mimořádně nízkou. Takovou cenu, vzhledem ke krátkému období do konce roku nemá zákazník možnost vůbec využít. Naopak při závazku na 12 měsíců by se mohlo stát, že ceny pro druhé období závazku skončí koncem listopadu 2025 a pak zákazník dostane cenu podle drahého ceníku Standard.

Teplárny Brno po delší době zveřejnily nové ceníky elektřiny a plynu, které reagují na růst cen na burze. Dodavatel nabízí dvě délky závazku, jednu do konce roku 2025 a druhou do konce roku 2026, ceny jsou fixní po celou dobu závazku. Ve srovnání s předchozí nabídkou obchodník zvýšil cenu elektřiny zhruba o stokorunu, plyn je dražší o padesátikorunu (ceny zde uváděné jsou vždy bez DPH).

ARMEX ENERGY má nové ceníky elektřiny a plynu. Například u ceníku PRODUKT PREMIUM 420 se závazkem na tři roky zlevnil dodavatel elektřinu o tři sta korun. Nejlevnější plyn je naopak nově u produktu PRODUKT KLASIK 426 se sníženou cenou o 100 Kč. Obchodník neuvádí, zda se jedná o fixní cenu.

E.ON Energie doplnil nabídku dodávek elektřiny nebo plynu se servisní službou. Nově nabízí produkt Ceník Komplet elektřina pro čerpadla na 2 roky 11/24. Jak název napovídá, v obchodní ceně je zahrnuta i služba E.ON Kontrola tepelného čerpadla. Nabídka je určena pro nové i pro stávající zákazníky a je ve dvou variantách, buď se závazkem na dva roky, nebo bez závazku.

Innogy Energie pravidelně měsíčně aktualizuje svoje ceníky plynu. Proti listopadovým cenám prosincové nabídky jsou mírně vyšší o 30 až o 60 Kč/MWh. Prolongační ceníky pro stávající zákazníky jsou pak o více jak 200 Kč/MWh dražší než pro nové zákazníky. Dodavatel také aktualizoval produkt Dynamik se spotovou cenou elektřiny. Tento tarif s dynamickými cenami nově přechází na 15minutové ceny s tím, že se zavádí nový poplatek za vyrovnání odchylek ve výši 277 Kč/MWh u těch, kteří to využijí, původní poplatek za zobchodování dodavatel snížil z 539 na 492 Kč/MWh.



Tab. 1: Nové ceníky vydané za uplynulý týden (červeně zvýšení ceny, zeleně snížení ceny oproti předchozímu ceníku, cena černě – beze změny nebo tarif nemá předchůdce) Tab. 1: Nové ceníky vydané za uplynulý týden (červeně zvýšení ceny, zeleně snížení ceny oproti předchozímu ceníku, cena černě – beze změny nebo tarif nemá předchůdce)

Jak se změní regulované ceny v roce 2025 oproti letošním cenám?

Energetický regulační úřad zveřejnil v pátek 29. listopadu cenová rozhodnutí, která se týkají regulovaných cen elektřiny a plynu. Regulátor v tiskové zprávě zdůvodňuje důvody, které vedly ke změnám:

„Regulovaná složka na nízkém napětí se pro příští rok prakticky nezmění. Větší část ceny připadá na neregulovanou obchodní složku, která nadále klesá. Průměrné celkové ceny elektřiny pro nízké napětí by proto měly meziročně klesnout o více než desetinu. Pro průmysl klesá regulovaná i neregulovaná složka, u celkových cen počítáme s poklesem o 7 až 8 procent,“ upřesňuje Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ a dodává: „Zejména u domácností, které měly dlouhodobé fixace, platí, že pokud budou uzavírat nové smlouvy, mohou ušetřit i desítky procent.“

Na hladině nízkého napětí, ze které elektřinu odebírají domácnosti, se meziročně regulovaná složka změní jen minimálně. V celorepublikovém průměru vzroste o 1,4 %. U sazeb s vyššími odběry, jakou je například D 57d využívaná ve spojení s přímotopy nebo tepelnými čerpadly, regulovaná složka dokonce klesne.

Regulované ceny plynu

Regulovaná složka ceny plynu pro maloodběratele (domácnosti a drobné podnikatele) příští rok vzroste v průměru o 8,6 %. U středních a velkých odběratelů vzroste meziročně v průměru o 8,2 %. Nárůst je tak násobně nižší, než tomu bylo loni.

Kalkulátor cen energií TZB-info již počítá celkové náklady na jeden rok spotřeby s regulovanými cenami na příští rok. Jak se konkrétně změní regulované ceny v našich tradičních příkladech, které v tabulkách stále uvádím, ukazuje následující tabulka. V tabulce jsou všechny regulované položky, které se změnily.



Tab. 2: Přehled změn v regulovaných cenách na rok 2025, ve třech modelech využití spotřeby energií. Tab. 2: Přehled změn v regulovaných cenách na rok 2025, ve třech modelech využití spotřeby energií.

Nejvýhodnější oficiální nabídky elektřiny a plynu ke sjednání

V tabulce s nejvýhodnějšími nabídkami žádná nová nabídka nepřibyla, což odpovídá vysokým cenám na burze. Jen se nabídka změnila tím, že dodavatelé aktualizovali ceníky. Zákazníci, kteří v příštích šesti měsících uvažují o změně, prosím, neváhejte a vyberte si z nabídek nyní.



Tab. 3: Přehled nejvýhodnějších nabídek na trhu za uplynulý týden (** cena se započítaným bonusem, *** spotová nabídka) Tab. 3: Přehled nejvýhodnějších nabídek na trhu za uplynulý týden (** cena se započítaným bonusem, *** spotová nabídka)

Ceny energií na burzách v ČR