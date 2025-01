Jak se změnily ceny elektřiny a plynu pro stávající zákazníky u deseti největších dodavatelů

Kdo zlevňoval energie stávajícím zákazníkům? Podívejte se na přehled přecení elektřiny a plynu na přelomu roku. Úspěšní a neúspěšní dodavatelé podle počtu získaných nebo ztracených odběrných míst v listopadu 2024. Které produkty lze doporučit pro sjednání. Přehled cen na burzách v ČR.

Změny cen energií na přelomu roku hlavně pro stávající zákazníky

Energetický regulační úřad vydal koncem listopadu nové státem regulované ceny, což pro dodavatele znamená, že musí vydat pro tento rok ceníky s novými regulovanými cenami. Při té příležitosti dodavatelé také mění své obchodní ceny podle situace na trhu. Na přelomu loňského a letošního roku tomu nebylo jinak.

Změny cen se letos týkaly především snížení cen pro stávající zákazníky dodavatelů, kteří měli do konce minulého roku vysoké ceny v porovnání s úrovní cen na trhu pro nově příchozí klienty. To většina obchodníků změnila a ceny elektřiny snížila o 300 až o 500 Kč za MWh bez DPH (vždy bez DPH). Taková běžná cena elektřiny pro zákazníky v této kategorii se ustálila zhruba na 3 500 Kč/MWh, u velkých dodavatelů ještě méně. Cenu plynu obchodníci snižovali méně, zhruba o 300 Kč/MWh, a průměrná cena pro stávající zákazníky je nyní okolo 1 500 Kč/MWh.

Co se týče akvizičních nabídek pro nové zákazníky, jejich ceny díky velké konkurenci obchodníci neměnili, i když na burze ceny komodit rostou. Tyto ceny se vyhlašují současně s jejich zveřejněním. Pokud na takových nabídkách je datum, pak to nyní většinou znamená, že změna se týká pouze regulovaných cen.

Obchodníci nepospíchají se zveřejňování nových ceníků, přecenění ještě vůbec není hotovo. Počítám, že další týdny budou dodavatelé zveřejňovat nové ceníky pro tento rok.

Podívejte se nyní na největší dodavatele, jak oni změnili ceny.

ČEZ snížil ceny elektřiny i plynu pro své stávající zákazníky

Nejvýznamnější změnou na trhu je zlevnění našeho největšího dodavatele ČEZ Prodej u elektřiny o 15 a u plynu o 25 % pro zákazníky se smlouvou na dobu neurčitou. Zlevnění se dotkne 1,7 mil. domácností. Obchodník záměr i nové ceníky zveřejnil začátkem října. Velmi atraktivní ceny si ČEZ připravil pro své zákazníky u prolongačních produktů se závazkem Elektřina bez starostí, Plyn bez starostí, u kterých ještě více snižuje cenu proti předešlé verzi ceníku od 15. ledna.

Společnost innogy Energie snížila ceny svým stávajícím zákazníkům bez závazku, a naopak nabídka produktů se závazkem obou komodit je dražší

Dodavatel energií innogy od 1. prosince snížil cenu obou komodit zhruba o 360 Kč za MWh. Pro dodávky plynu to představuje zlevnění o 15 %, u elektřiny cena klesla o 7 %. Nové ceníky se týkají asi 350 tisíc domácností, které od innogy odebírají energie na základě smluv na dobu neurčitou se základním ceníkem Standard.

Obchodník velmi často, nyní u plynu každý měsíc, aktualizuje ceny podle situace na trhu a lednové ceny se závazkem jsou vyšší. Naproti tomu obchodník láká nové zákazníky velmi štědrým bonusem.

E.ON opět snížil ceny elektřiny a plynu svým stálým zákazníkům bez závazku

Společnost E.ON Energie pokračuje ve zlevňování energií pro své stálé zákazníky. Od 1. ledna zlevnil elektřinu pro více než 700 000 stálých klientů. Jedná se už o páté plošné snížení cen energií za poslední dva roky. Klienti od ledna zaplatí za dodanou elektřinu o 18 % méně, než platili dosud a ti, kdo elektřinou topí, mohou na podobné spotřebě ušetřit i více než 12 tisíc korun ročně.

Zákazníci s plynem mají nižší cenu již od začátku října, kdy dodavatel jim snížil cenu komodity zhruba o 200 Kč za MWh.

Pražská energetika snížila cenu elektřiny i plynu již v září

Nabídky pro nové zákazníky se závazkem obchodník na přelomu roku neměnil, ale i tak i díky bonusům dlouhodobě patří mezi cenově nejatraktivnější dodavatele na trhu.

Pražská energetika již od 1. září výrazně snížila cenu dodávek elektřiny a plynu pro bezmála 700 tisíc odběrných míst stávajících zákazníků. Zlevnění se dotkne všech zákazníků, kteří nemají fixaci. Poklesu cen se dočkali i zákazníci v případě dodávek plynu. Nové ceny platí pro stálé zákazníky, kteří mají různé produkty s cenou bez fixace.

Na přelomu roku dále zlevnil dodavatel produkt PRE POUD FIX 1/2025 a PRE PLYN FIX 1/2025 určený pro nové zákazníky elektřiny i plynu se závazkem a s fixní cenou do konce roku 2026.

Pražská plynárenská snižuje od ledna ceny plynu většinou svým zákazníkům

S účinností od 1. 1. 2025 snížila Pražská plynárenská, již po páté v řadě, prodejní ceny zemního plynu v rámci neregulované „komoditní složky“ ceny zemního plynu svého základního ceníku „STANDARD“ a produktů na tento přímo navázaných, a to v průměru o cca 5,5 %.

Spolu se snížením ceny základního ceníku dodavatel snižuje i ceníky, které jsou navázané na tento základní ceník. Úměrně se od Nového roku snižuje cena plynu u produktu Sleva 11 % se závazkem na 3 roky a produkt Pro seniory a ZTP.

Cenu elektřiny obchodník na přelomu roku neměnil, ale i tak jeho nabídka elektřiny patří k nejlevnějším na trhu.

CENTROPOL ENERGY také snížil cenu energií svým klientům

CENTROPOL ENERGY, a.s. v cenících účinných od 1. ledna 2025 snižuje ceny elektřiny i zemního plynu pro své klienty. U hlavního produktu na dobu neurčitou v komoditě elektřina je to o více než 13 procent, u zemního plynu přes 22 procent. Nižší bude i cena u hlavních fixovaných produktů, jejichž cena meziročně klesne bezmála o 16 procent u elektřiny a 17 procent u zemního plynu. Početnou řadu klientů s končícím obdobím fixace ceny zemního plynu čeká její snížení až o 39 procent.

Změna ceníků není na jednotnou cenu pro podobné produkty dodavatele, ale ve změněných cenách jsou značné rozdíly. Změnu v nabídkách pro nové zákazníky připravuje dodavatel od 6. ledna, tak uvidíme, co přinese.

MND Energie jako první vyhlásil nové ceny

MND Energie od 1. 1. 2025 svým zákazníkům opět snížila cenu za MWh plynu a elektřiny. Zlevnění se týká základního ceníku a Ceníku se stropem pro obě komodity a dotklo se více než 150 tisíc zákazníků. Obchodník vyhlásil snížení cen v září 2024 jako první na trhu, nabídky pro nové zákazníky obchodník upravuje průběžně podle tržní situace.

EP Energy Trading snížil cenu elektřiny i plynu pro své stávající zákazníky

Obchodník snížil cenu elektřiny pro stávající zákazníky o 500 Kč na MWh a cenu plynu o 300 Kč na MWh u plynu. Ceny všech produktů pro stávající zákazníky jsou jednotné. Stejné ceny platí i pro stávající zákazníky Dobré energie, která je jeho dceřinou společností.

ARMEX ENERGY neměnil ceny na přelomu roku

Obchodník sice dlouhodobě nabízí levnou elektřinu a plyn, nikde neuvádí, že se jedná o fixaci, ale nechává doběhnout závazky zákazníků bez změny ceny. Poslední změnou byly nové ceníky v listopadu.

Lama energy sice také snižuje ceny svým klientům, ale ne o tolik, jako ostatní obchodníci

Obchodník snížil cenu standardního ceníku a cenu ostatních ceníků, převzatých ceníků zhruba o 500 Kč/MWh u elektřiny, ale nesjednotil ceny, tak se ceny elektřiny nově pohybují v rozmezí od 3 590 do 3 990 Kč za MWh. Ceny plynu snižuje od Nového roku zhruba o 300 Kč za MWh a to v rozmezí 1 465 do 1 790 Kč/MWh.



Tab 1: Přehled cen elektřiny a plynu většinou pro stávající zákazníky největších dodavatelů (zeleně – pokles ceny, červeně – růst ceny)

Nejúspěšnější dodavatel energií, co se týká růstu počtu odběrných míst za listopad 2024

Data vydávaná Operátorem trhu ohledně statistiky počtu odběrných míst jsem upravil tak, že jsem vybral dvacet dodavatelů, kterým nejvíce rostl počet přípojek v porovnání mezi listopadem a říjnem 2024 a to samé jsem provedl u dvaceti nejméně úspěšných obchodníků. Tím jsem získal celkem podrobný přehled, protože obchodníci, kteří zůstali mimo můj výběr, nezískali nebo neztratili v měsíci listopad téměř žádné odběrné místo. Pro dlouhodobější přehled o trendu vývoje počtu odběrných míst jsem doplnil sloupec s počtem odběrných míst ke konci prosince 2023.

V seznamu nejsou společnosti, které provozují lokální distribuční sítě nebo se jedná o podnikové přípojky. Ne všechny dodavatele najdete v Kalkulátoru cen energií TZB-info, protože ne všichni zveřejňují ceníky.



Tab. 2: Přehled počtu odběrných míst za listopad 2024 (Zdroj dat: Operátor trhu)

Nejvýhodnější nabídky elektřiny a plynu ke sjednání

V období ke konci roku doporučovací tabulka nedoznala změn, jedinou změnou je aktualizovaná nabídka plynu od společnosti CENTROPOL. Nemyslím si, že v následujícím období by měly ceny energií klesat a tento pokles by se měl projevit v cenících obchodníků. Myslím si, že nic nezkazíte, když si již nyní vyberete nabídku i přesto, že dodávky by měly začít až v druhé polovině tohoto roku.



Tab. 3: Přehled nejvýhodnějších nabídek na trhu ke sjednání (zeleně – nová nabídka, ** – pořadí se započítaným bonusem, *** – spotová nabídka)

Ceny energií na burzách v ČR