Navzdory cenám na burze obchodníci nezvyšují ceny, naopak ČEZ i Pražská plynárenská dále zlevňují

Proč dodavatelé energií nezvyšují ceny od Nového roku 2025? Pražská plynárenská opět snižuje cenu plynu. Také ČEZ zlevní elektřinu a plyn stálým zákazníkům. Podívejte se na nabídky, které stojí za pozornost při hledání úspor.

Proč dodavatelé elektřiny a plynu nezvyšují ceny od Nového roku?

Situace ve společnosti se mění. Lidé jsou chudší, než byli před energetickou krizí a pečlivěji váží výdej každé koruny.

Před krizí šetřivější zákazníci hledali levnější nabídky mezi alternativními dodavateli a některým se podařilo ušetřit značnou částku, někteří si naopak pohoršili. Velké dodavatele to tolik neznepokojovalo, protože tito zákazníci netvořili podstatnou většinu jejich klientů. Dodavatelé byli chráněni legislativou, která zákazníkům moc nepomáhala a umožňovala uplatňovat různé překážky při hledání levnějších energií. Ve společnosti panoval názor, který byl podpořen praktikami některých alternativních dodavatelů z první let po liberalizaci trhu, zejména z let 2010 až 2015, že není dobré měnit dodavatele, že je nejlépe zůstat u tradičních silných obchodníků. Tento názor byl potvrzen i energetickou krizí, kdy mnoho dodavatelů ukončilo činnost, a tak spousta lidí se ocitla u dodavatelů poslední instance.

Po energetické krizi se vývoj na trhu začal ubírat jiným směrem. V posledních letech lze pozorovat velkou aktivitu zprostředkovatelů, kteří velmi intenzivně oslovují zákazníky. Je to jiná situace, protože před krizí zákazníky většinou oslovovali samotní obchodníci, dnes již ne. Nabídky zprostředkovatelů jsou často levnější než oficiální ceníky a zákazníci dnes na cenu více slyší.

Zákazník, který podepsal smlouvu se zprostředkovatelem, je většinou mimo dosah původního dodavatele na mnoho let, protože zprostředkovatelé si hlídají konce závazku svých zákazníků a jako prolongaci jim nabízí další výhodnou smlouvu, nikoliv prolongační ceník s průměrnou cenou, jak to dělali nebo ještě dělají dodavatelé.

Menší, ne tolik silní alternativní obchodníci i s dobrými cenami většinou již nejsou schopni konkurovat nabídkám silných dodavatelů nebo zprostředkovatelů. Málo z nich získává větší počet zákazníků stabilně po delší dobu, i když jsou také výjimky. Výjimku tvoří obchodníci, jejichž nabídky jsou napojeny na fotovoltaiky spolu se spotovým trhem.

Dříve konec roku, období bezprostředně po vydání nového cenového rozhodnutí regulátora, znamenalo hromadnou změnu ceníků, případně změny cen podle situace na trhu. V tomto roce to je naprosto jiné. Nejvíce obchodníků nové ceníky dosud nevydala, protože nepočítá se zdražováním a stačí jim vydat nový ceník s novými regulovanými cenami nebo zlevnit, když to bude nutné.

Několik obchodníků se navzdory relativně vysokým cenám na burze rozhodlo ceny snížit. Není to prostředek, jak si zvýšit zájem o nové zákazníky, ale jen snížit cenový rozdíl mezi cenami pro stávající zákazníky a cenami, které jim nabízí zprostředkovatelé.

Přehled nových ceníků je v tabulce Tab. 1. Někteří obchodníci ceny na rok 2025 v základních cenících snížili u elektřiny až o tisíc korun proti letošnímu roku.

U plynu kvůli vysokým cenám a kvůli nejistotě na trzích mizí z nabídek fixní ceny se závazkem na dva či na tři roky. Když se jedná o akční cenu, tak je nyní fixace se závazkem většinou jen na rok.

Pražská plynárenská opět snižuje cenu plynu

S účinností od 1. 1. 2025 sníží Pražská plynárenská, již po páté v řadě, prodejní ceny zemního plynu v rámci neregulované „komoditní složky“ ceny zemního plynu (kterou může aktivně ovlivnit) svého základního ceníku „STANDARD“ a produktů na tento přímo navázaných, a to v průměru o cca 5,5 %.

„Naše prodejní ceny patří dlouhodobě mezi nejnižší na tuzemském trhu. V tomto trendu chceme nadále pokračovat i v příštím roce. V rámci tohoto již pátého snížení našich prodejních cen zemního plynu v řadě, chceme našim zákazníkům do určité míry kompenzovat navýšení regulované složky ceny plynu, vyhlášené Energetickým regulačním úřadem pro příští rok. Pro zákazníky připravujeme i další výhodné cenové produkty, které jim budeme postupně představovat,“ uvedl Ludvík Baleka, předseda představenstva Pražské plynárenské.

Navazujícím produktem základního ceníku STANDARD je ceník SLEVA 11 %. Jedná se o nabídku s cenou, která je závislá na základním ceníku STANDARD a je vždy o 11 % levnější. Naproti tomu se zákazník musí zavázat na tři roky.

Cenově zajímavá je i nabídka dodavatele EnerSpot s produktem PEVNÁ CENA NA DVA ROKY nebo NA ROK a pak také produkt Chytrá dodávka s Cubee.

Dodavatel na webových stránkách o tomto produktu uvádí:

„Ve spolupráci s firmou Cubee jsme pro Vás připravili skvělý Chytrý tarif. Zapůjčíme Vám Cubee, které Vám pomůže optimalizovat náklady na elektřinu. K tomu vám snížíme marži na dodávku ke spotové ceně na pouhých 250 Kč/MWh. Pokud chytré řízení nechcete nebo nemáte kompatibilní elektrárnu, máme pro Vás Základní dodávku. Elektřinu kupujete za spotové ceny snížené s marží pouze 300 Kč/MWh“.

I ČEZ opět snižuje cenu pro své stávající zákazníky

ČEZ Prodej opět snižuje ceny elektřiny a plynu pro stávající zákazníky. Od 15. ledna obchodník sníží ceny všech variant produktu Elektřina (Plyn) bez starostí. Ty jsou určeny pro stávající zákazníky, kterým skončí závazek od 15. 1. 2025. Nově při výběru tohoto produktu zákazníci dostanou o 90 až 140 Kč/MWh levnější elektřiny, nejvíce obchodník sníží cenu u tříletého produktu. Plyn dodavatel zlevní o více jak 170 Kč/MWh (vždy bez DPH) a je nově nabízen v jednoleté verzi ceníku.



Tab. 1: Přehled nových ceníků za uplynulý týden (zeleně – nižší cena proti předcházejícímu ceníku, červeně – vyšší cena) Tab. 1: Přehled nových ceníků za uplynulý týden (zeleně – nižší cena proti předcházejícímu ceníku, červeně – vyšší cena)

Nabídky elektřiny a plynu, které stojí za pozornost při hledání úspor

V další tabulce uvádím podle mého názoru nejvýhodnější oficiální nabídky na trhu s energiemi.

Vždy jedna nabídka elektřiny je se spotovými cenami, které jsou již nedílnou součástí našeho trhu pro domácnosti. Spotové ceny v tabulce je jen jedna ukázka, nabídek je spousta, rychle se šíří spotové produkty včetně chytrého zařízení na regulaci odběrů a dodávek do sítě. Zde se jedná, podobně jako v Kalkulátoru cen energií TZB-info o průměrnou cenu, o vážený průměr, kde roli hrají ceny v jednotlivých hodinách a spotřebovaná množství. V Kalkulátoru i v tabulce je vždy pouze průměrná cena za předpokladu, že se jedná o průměrného zákazníka bez regulace dodávek. S chytrou regulací bývá cena naprosto jiná, tam jde spíše o to, kolik zákazník celkově zaplatí než o jednotkovou cenu.

Platnost tabulky je vždy pouze do doby, kdy vyjde následující článek. Když by si čtenář nevybral z nabídek, může ceny v tabulce použít za účelem sjednání lepší ceny v dalším období u svého dodavatele.

Nové nabídky nemusí vybírat pouze domácnosti, kterým končí smlouva, vybírat mohou zákazníci, kterým končí smlouva i například šest měsíců před koncem závazku.



Tab. 2: Nejvýhodnější nabídky na trhu s elektřinou a plynem pro domácnosti (zeleně – novinky, ** – pořadí včetně bonusu, *** – spotové ceny) Tab. 2: Nejvýhodnější nabídky na trhu s elektřinou a plynem pro domácnosti (zeleně – novinky, ** – pořadí včetně bonusu, *** – spotové ceny)

