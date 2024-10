TZB-info / Ceny energií a paliv / Zlevnění innogy a E.Onu. Když dva dělají totéž, není to vždy totéž

Přehled novinek v cenách energií za uplynulý týden – dominantní dodavatelé snižují ceny svým stálým zákazníkům. Údaje z Měsíční zprávy operátora trhu za září. Jaké jsou nyní nejvýhodnější oficiální nabídky na trhu s elektřinou a plynem. Vývoj cen energií na burzách v ČR.

Dodavatel energií innogy zlevní plyn i elektřinu pro zákazníky bez fixace. Od 1. prosince se jim cena obou komodit sníží zhruba o 360 Kč za MWh. Pro dodávky plynu to představuje zlevnění o 15 %, u elektřiny cena klesne o 7 %. Pro získání nižší ceny zákazníci nemusejí nic dělat, do vyúčtování se jim promítne automaticky. Nové ceníky se týkají asi 350 tisíc domácností, které od innogy odebírají energie na základě smluv na dobu neurčitou se základním ceníkem Standard.

„Celý letošní rok jsme průběžně promítali klesající nákupní ceny do ceníků pro nové i naše stávající zákazníky, kterým končila fixace. Nyní zlevňujeme také zákazníkům bez fixace. Nové ceníky s nižší cenou jim začnou platit už od 1. prosince, takže se jim výrazně sníží náklady na vytápění v průběhu letošní topné sezóny. Pokud se na energetických trzích přes zimu nestane něco nečekaného, co by vyhnalo ceny na burzách nahoru, dočkají se naši zákazníci další vlny zlevňování v prvním čtvrtletí příštího roku,“ říká David Konvalina, ředitel maloobchodu innogy.

Společnost innogy dlouhodobě nabízí především produkty s fixní cenou a se závazkem na až tři roky. Smlouvy na dobu neurčitou jsou doménou stálých zákazníků dodavatele především u plynu, které obchodník získal při privatizaci. Tito zákazníci nejsou ochotni měnit dodavatele a tomu odpovídá výše jejich cen. Člověk se nutně ptá, kolik musí lidé platit za pocit bezpečí, za jistotu, že obchodník nezkrachuje, myslím, že se jedná především o starší lidi.

Když dva dělají totéž, není to totéž. Den po ohlášeném zlevnění innogy zveřejnil zlevnění další dominantní dodavatel nejen plynu, ale hlavně elektřiny, společnost E.ON Energie.

Společnost E.ON pokračuje ve zlevňování energií pro své stálé zákazníky. Od ledna zlevní elektřinu pro více než 700 000 stálých klientů, kteří nemají fixované ceny a bude se jednat už o páté plošné snížení cen energií za poslední dva roky. E.ON tím navazuje na letošní dvojí plošné snížení cen plynu. Poprvé ceny zlevňoval v květnu a podruhé začátkem října ještě před startem topné sezóny. Klienti od ledna zaplatí za dodanou elektřinu o 18 % méně, než platili dosud a ti, kdo elektřinou topí, mohou na podobné spotřebě ušetřit i více než 12 tisíc korun ročně.

„Od ledna loňského roku ceny energií pro naše stálé klienty bez fixace cen postupně a trvale snižujeme. Aktuální vývoj na trhu a naše nákupní strategie nám daly možnost dalšího snížení cen pro naše stálé zákazníky. Jsme férový dodavatel, pozitivní trendy promítáme do cen pro koncové zákazníky a naše ceníky tak opět zlevňují, což pro klienty přináší výrazné úspory. Jsem přesvědčený, že naši klienti budou mít jedny z nejlepších cen na trhu,“ vysvětluje Jan Zápotočný, místopředseda představenstva společnosti E.ON Energie.

Prosím porovnejte ceny obou velkých dodavatelů pro jejich stávající zákazníky. I E.ON hlavně nabízí tarify s fixní cenou a se závazkem. Ke zlevnění u něj došlo u spoustu produktů, ale vzhledem k tomu, že obchodník sjednotil cenu komodity, tak uvádění dalších produktu nemá smysl. Mimo zlevnění dodavatel sáhl také ke zvýšení ceny o 10 Kč/měsíc u stálého platu. To pravděpodobně souvisí s inflací.

U zákazníků E.Onu může být spokojenost, u innogy by se měli zákazníci nad cenami zamyslet, zda by se nevyplatilo s tím něco dělat.

Mimo cen hlavních dodavatelů přinášíme i ceny měsíčních produktů na prosinec a na listopad. Zlevnění nebo zdražení proti minulému měsíci je sice minimální, ale přesto jsou ceny stále nižší než u zlevněných tarifů velkých dodavatelů. Kvůli nejistotě na trhu však tyto ceny nejsou nyní atraktivní.

V tabulce je přehled v textu zmíněných cenových změn s tím, že pořadí je podle cen od nejnižších cen celkem za dodavatele.



Tab. 1: Přehled novinek za uplynulý týden, zeleně – pokles ceny proti předchozímu ceníku, červeně růst, * – měsíční fixace Tab. 1: Přehled novinek za uplynulý týden, zeleně – pokles ceny proti předchozímu ceníku, červeně růst, * – měsíční fixace

Z Měsíční zprávy Operátora trhu za září 2024

Průměrná cena na denním trhu dosáhla 81,87 EUR/MWh, u sdílené elektřiny IDA 85,23 EUR/MWh. Plyn na vnitrodenním trhu stál v průměru 39,40 EUR/MWh.

V září změnilo dodavatele 34 003 odběrných a předávacích míst (OPM) elektřiny a 13 811 OPM v případě plynu.

Celkový počet registrovaných OPM elektřiny se zvýšil na 6 360 756 (o 3 104) a naopak klesl počet OPM plynu na 2 730 627 (o 1 367). Nižší počet růstu OPM u elektřiny a nižší počet úbytku odběrných míst může být způsobený poklesem zájmu o fotovoltaiku a o tepelná čerpadla.

Přehled nejvýhodnějších oficiálních nabídek elektřiny a plynu na trhu v ČR

Tabulka je vydávána každý týden, ovšem posledních několik měsíců se nabídky příliš nemění, a to i navzdory rostoucím cenám na burze. Ani tato tabulka nemá mnoho změn, změnila se pouze spotová cena u elektřiny. Druhá změna je u plynu, kde se do tabulky opět vrátil E.ON, který nabízí starší, levnější verzi ceníku.

I přes stálost údajů v tabulce platí vždy její nejnovější verze. Když už si čtenář nevybere, tak tabulka může sloužit jako přehled nejnižších cen na trhu pro orientaci v neoficiálních nabídkách nebo při rozhodování zákazníků, zda smlouvu se stávajícím zákazníkem prodloužit nebo zvolit výhodnější nabídku.



Tab. 2: Nejvýhodnější nabídky na trhu, ** cena se započteným bonusem, *** spotový tarif Tab. 2: Nejvýhodnější nabídky na trhu, ** cena se započteným bonusem, *** spotový tarif

Ceny energií na burzách v ČR

Pravidelně vkládám tabulku s přehledem cen na burzách ČR v předchozím týdnu. Je to proto, protože tyto ceny a ceny energií pro domácnosti mají k sobě vztah, i když se už o tom nemluví, jako v době energetické krize. Ceny měsíčních fixů jsou právě odvozeny od měsíčních kontraktů na burze PXE a tak je dobré se na vývoj cen v tabulce podívat. Samozřejmě se jedná jen o jeden určitý den a další den ceny mohou být rozdílné. Je to ale odpověď na otázku, jak se ceny v jednotlivých měsících budou vyvíjet. Odpověď v podobě cen dostává čtenář od obchodníků na burze, od profesionálních spekulantů. Podobné to je i u ročních kontraktů.

Průměrné přepočítané spotové ceny ukazují zase hladinu za posledních 30 dní. Sice v Kalkulátoru cen energií TZB-info máme spotové produkty, ale u nich je cenová hladina počítána za rok, aby byly cenově srovnatelné s klasickými produkty. Ovšem průměrná cenová hladina za uplynulých 12 měsíců vzhledem k velkému počtů údajů 24*365 není schopna rychle reagovat na měnící se situaci na spotovém trhu. Cena za 30 dní je přece jenom flexibilnější.

Ceny na Českomoravské komoditní burze Kladno, kde obchodují většinou státní, krajské organizace a města a aukcí se zúčastní i dodavatelé, kteří dodávají domácnostem. Výsledné ceny ukazují schopnost obchodníků nabídnout cenu v určité výši, i když s přihlédnutím na velikost dodávek a na počet odběrných míst zadavatele zakázek. Domácnosti totiž dají mnohem více práce než obsluha takto vysoutěžených kontraktů.