Skautská energie bude opět soutěžit cenu dodávek energií pro domácnosti. Přidáte se?

Jaké jsou novinky na trhu s energiemi pro domácnosti. Skautská energie se mění a po 4 letech spouští aukci na levnější energie. Podívejte se na nejvýhodnější nabídky elektřiny a plynu na trhu, které jsou ke sjednání. Jak se vyvíjí ceny na burzách v ČR.

Novinky na trhu s energiemi pro domácnosti

Již řadu týdnů ceny elektřiny a plynu na burzách pomalu rostou, což má také vliv na ceny energií pro domácnosti. Ty již dávno neklesají, ale zatím ani nerostou, na trhu je nebývalý klid. Jen občas nějaký obchodník zveřejní nové ceníky pro své stávající zákazníky, u kterých má dodavatel větší prostor pro zlevňování než u akvizičních ceníků určených pro nové zákazníky.

Pražská plynárenská dále motivuje další zájemce o produkty FIX NA 2 ROKY 05_24, FIX NA ROK 05_24, které jsou určeny pouze pro nové zákazníky tím, že zveřejnila informaci, že produkt se týká prvních dvou tisíc zákazníků. Kdyby přírůstky počtu zákazníků pokračovaly ve stejném tempu jako v prvním čtvrtletí, tak bych délku trvání nabídky odhadl na čtrnáct dní. Uvidíme.

Dodavatel z jižních Čech, společnost ELYN Energie, nově nabízí akční ceník LÉTO 24 pro nové zákazníky se závazkem a fixací na dva roky. Zatím obchodník nezveřejnil obdobný ceník pro plyn, ale vzhledem k současným cenám se není co divit, nabídka reagující na současné velkoobchodní ceny by nebyla příliš konkurenceschopná.

Konečně CENTROPOL ENERGY opět snížil ceny elektřiny pro své stálé zákazníky, pro produktovou řadu MINI, která je určena pro dodávky elektřiny v občas využívaných objektech, jako jsou chaty a chalupy. Od jiných produktů se tyto ceníky liší nízkým stálým platem, který finančně více vyhovuje zákazníkům, jež nemají v těchto objektech stálé bydliště, jen občas přijíždějí. Mimo obvyklou dobu smluvního závazku na tři roky, dodavatel ještě doplnil tarify pro smlouvu na rok a na dobu neurčitou.

Dodavatel BIDLI energie již dříve publikoval novou nabídku určenou pro majitele fotovoltaické elektrárny nebo pro budoucí majitele. Slibuje jim optimalizaci fotovoltaického systému za účelem optimalizace nákladů na výrobu elektřiny. Obchodník si účtuje za tyto služby a za dodávky elektřiny ze spotového trhu méně, než jsou jeho obvyklé sazby a to 490 Kč/MWh a k tomu vysoký stálý plat ve výši 199 Kč/měsíc, vše bez DPH (zde uváděné ceny jsou vždy bez DPH). Je na zvážení zákazníků, zda vzhledem k dodávaným službám a k závazku na 36 měsíců je to výhodné. Ještě mne zarazila délka závazku na 36 měsíců, když podle energetického zákona jsou dodávky elektřiny s dynamickým určením ceny s měsíční výpovědní lhůtou.

Stávající klienti E.ONu Energie si budou moci od poloviny června sjednat produkt Komplet elektřina MAX s fixací ceny na 2 roky. Klienti v základní jednotarifní distribuční sazbě D02d zaplatí za dodávku jedné MWh 3 298 Kč. Zákazníci, kteří mají nefixované ceny energií a jsou na základních cenících, tak oproti svým stávajícím ceníkům ušetří jen na jedné MWh 663 Kč. Díky tomu, že se jedná o produkt z řady Komplet, mají v ceně komodity klienti navíc každoroční služby elektrikáře ve výši 5 000 Kč zdarma. Bohužel ceníky nebyly v době psaní tohoto článku zveřejněny, tabulka s těmito novými ceníky bude doplněna příště.



Tab. 1: Nové ceníky vydané uplynulý týden

Skautská energie se mění a po 4 letech spouští aukci na levnější energie

Před lety si chtěli jen vybrat dodavatele energií pro své budovy a tím uspořit značné množství finančních prostředků. Od roku 2019 byly vysoutěžené ceny nabízeny i ostatním zájemcům, postupně zákazníci nemuseli být členy skautského hnutí. Za pouhé dva roky kromě skautských objektů pomohly skautské aukce ušetřit více než 25 000 domácnostem a firmám. Přišla energetická krize a vše se zhroutilo kvůli nesolidnímu jednání tehdejšího dodavatele, se kterým stále ještě probíhají soudní spory o odškodnění klientů.

Podle průzkumu jejich zákazníků by šlo opět 99 procent zákazníků do soutěže o lepší ceny energií.

Od léta 2023 se připravuje nová forma aukcí na dodávky energií, ta má mít tyto znaky:

Do soutěže jsou pozváni tři spolehliví dodavatelé, kteří jsou schopni odbavit tisíce odběrných míst a v době energetické krize dodrželi své závazky. Soutěž bude nezávazná, zda zákazník podepíše nebo ne, záleží jen na něm. Cenová nabídka je určena pouze pro přihlášené. Zákaznický portál je již v provozu a již slouží zákazníkům pro editaci odběrných míst, na která se bude soutěžit.

Sice taková forma získání levnější energie je a byla mi velmi sympatická, ale je rok 2024 a ne rok 2019. V současné době jsou ceny energií sice nižší, než byly v době krize, ale poslední měsíce rostou. Nejlevnější klasické nabídky jsou z doby, kdy ceny energií byly ještě níž a kdyby měla probíhat nyní soutěž o nejnižší cenu, tak by dodavatelé vysoutěžili určitě vyšší ceny, než které jsou nyní minimální. Rozumím tomu, že nejde o to získat jednorázově nejlevnější cenu na trhu, ale jde o to dlouhodobě mít výbornou cenu od spolehlivého dodavatele. Skautské hnutí bude mít velkého konkurenta, tím jsou zprostředkovatelé dodávek energií, kteří také nabízí službu, že se před ukončením závazku opět s nabídkou přihlásí.

S jedním na stránkách hnutí jmenovaného dodavatele mám zkušenosti a pochybuji o jeho schopnosti zvládnout tisíce zákazníků v krátkém období. Nevěřím ale, že dodavatelé budu muset zvládat tisíce zákazníků. Na druhou stranu je velmi užitečná snaha podpořit tímto způsobem skautské hnutí.

Nejvýhodnější nabídky energií na trhu, které jsou ke sjednání

Opět nic nového, ceny na burze neklesají, prakticky nejsou nové nabídky na dodávky elektřiny a plynu.



Tab. 2: Přehled nabídek vhodných ke sjednání (zelená – nové na trhu, * měsíční fix, ** včetně slevy, *** dynamické ceny (průměr za posledních 12 měsíců), **** – smlouva na dobu neurčitou s fixací a sankcí za předčasné ukončení smlouvy)

Ceny na burzách v ČR v uplynulém týdnu