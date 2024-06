TZB-info / Ceny energií a paliv / Rekordně nízké ceny elektřiny a plynu pro vás teď, když se zdražuje

Rekordně nízké ceny elektřiny a plynu pro vás teď, když se zdražuje

Nový tarif s nejlevnější cenou plynu na trhu a velmi levnou elektřinou. První dodavatel, který zdražuje plyn novým zákazníkům. Aktualizované ceníky s fixní cenou na měsíc jsou nyní výrazně dražší. Nové produkty ovlivnily i náš přehled nejvýhodnějších nabídek elektřiny a plynu na trhu. Ceny energií na našich burzách nepřestávají růst, i když jen mírně. Elektřina odstavením provozu uhelných elektráren nezdraží.

EPET zveřejnil nové, lákavě levné nabídky plynu i elektřiny

EPET (EP Energy Trading) doslova překvapil zveřejněním nového akvizičního produktu se skvělou cenou plynu i elektřiny. Cena plynu je 849 Kč/MWh bez DPH (vždy bez DPH) a elektřiny 2 390 Kč/MWh po dobu 12 měsíců a se závazkem na 12 měsíců, pro všechna pásma spotřeby a rovněž pro všechny distribuční tarify.

Dodávky plynu a elektřiny jsou omezeny spotřebou zákazníka, nabídka elektřiny je určena zákazníkům s celkovou roční spotřebou do 10 MWh a plynu do 20 MWh. Navíc stejně jako u ostatních nabízených produktů dodavatele pro nové zákazníky je uvedeno datum, do kdy je třeba zahájit dodávky, a to je nejpozději do 1. 4. 2025.

Vzhledem k vývoji cen na burze bych tento produkt doporučil bez ohledu na to, zda původní závazek končí třeba až začátkem příštího roku. Nemyslím si, že cena vzhledem ke konkurenci je přehnaně nízká, zdá se mi, že tento způsob prodeje je pro dodavatele lepší, než anonymní a stěží zákonný prodej přes zprostředkovatele, z čehož dodavatel dlouhodobě stejně nic moc nemá.

E.ON zlevňuje elektřinu a plyn svým stávajícím zákazníkům, ale nově zdražuje plyn pro budoucí zákazníky

E.ON pokračuje ve zlevňování elektřiny i plynu pro své zákazníky. Zlevnění pro stávající zákazníky se týká produktů, které jsou s fixní cenou a se závazkem delším než rok, což pravděpodobně ukazuje snahu zavázat stávající zákazníky v prolongačních cenících na delší dobu a tím přispět alespoň částečně k snížení počtu zákazníků, kteří by jinak přešli k jinému dodavateli. Dodavatel při zlevňování také zdražuje, a to stálý plat, který u některých tarifů je nově o 10 Kč/měsíc vyšší.

Naopak akviziční ceníky pro dodávky plynu jsou od 10. 6. mírně dražší (zhruba o 50 Kč/MWh), což vystihuje trend vývoje cen na burze, kde ceny energií již několik měsíců sice mírně, ale vytrvale rostou. To zdražení je sice první vlaštovka, ale jistě budou v dohledné době mírně zdražovat i ostatní obchodníci.

FONERGY jako první zveřejnil nové ceny energií s fixní cenou na srpen

FONERGY patří k nejsolidnějším obchodníkům na trhu a poctivě, podle svých pravidel, zveřejňuje v termínech další měsíční ceny. Nyní již známe ceny na srpen, které jsou skokově vyšší, než jsou nyní anebo na červenec. I přes vyšší ceny v srpnu se jedná o dlouhodobě cenově atraktivní produkt a vysoká cena v létě nemusí znamenat vyšší částku ve vyúčtování za rok. Sice píši o vysoké ceně, přesto i srpnové ceny energií patří stále k levnějším na trhu v porovnání s klasickými produkty.

Nové ceníky s fixní cenou na měsíc zveřejnila i brněnská společnost Eneka (FIX na měsíc), ale opět v duchu svých pravidel na červenec 2024.

Protože fixní ceny na měsíc reagují na burzovní ceny rychleji než klasické produkty, tak v nejbližší době – od července, opustí pozice nejlevnějších nabídek na trhu.



Tab. 1: Některé nové ceníky vydané za uplynulý týden (červeně – zdražení proti minulému ceníku) Tab. 1: Některé nové ceníky vydané za uplynulý týden (červeně – zdražení proti minulému ceníku)

Nejvýhodnější nabídky na trhu s energiemi, které doporučuji

Sice následující tabulka se poslední dobou moc neměnila, ale věřím, že prakticky jediná změna zaujme potenciální zákazníky, kteří hledají extra levné energie. Možná je to poslední příležitost na dlouhou dobu.



Tab. 2: Přehled produktů, které lze doporučit ke sjednání (zeleně – nový produkt na trhu, * – fix na měsíc, ** – produkt s bonusem za sjednání, *** – fix na měsíc, **** – fixní cena bez závazku, ale se sankcí) Tab. 2: Přehled produktů, které lze doporučit ke sjednání (zeleně – nový produkt na trhu, * – fix na měsíc, ** – produkt s bonusem za sjednání, *** – fix na měsíc, **** – fixní cena bez závazku, ale se sankcí)

Cena elektřiny by po odstavení provozu uhelných elektráren neměla růst

V případě odstavení uhelných elektráren se staneme čistým dovozcem elektřiny. Novinářům to řekli 13. 6. zástupci ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a provozovatele přenosové soustavy ČEPS. Česko nyní dováží 15 terawatthodin (TWh) elektřiny ročně a současně vyváží 30 TWh.

Po odstavení provozu uhelných elektráren skupin Sev.en a SUAS v roce 2025 a o rok později elektráren skupiny ČEZ bychom se stali čistými dovozci elektřiny. Kapacita přenosové sítě je nyní 20 TWh a měla by se do roku 2030 zvýšit na 24 TWh. Pro spotřebitele by to nemělo mít žádný výrazný vliv na cenu elektřiny u nás. Potřebná elektřina se doveze především z Německa. V roce 2027 by měl být podíl dovážené elektřiny dvacetiprocentní.