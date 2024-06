TZB-info / Ceny energií a paliv / Přehled počtu odběrných míst za květen 2024: Kdo byl nejoblíbenějším dodavatelem energií?

Ceny energií na burze neklesají a obchodníci nenabízí zákazníkům ještě lepší ceny, jen prodlužují platnost nabídek dříve vydaných ceníků. Na trhu nyní vládne silný konkurenční boj. Kdo jej zvládá a naopak kdo prohrává boj o zákazníky? Podívejte se, kdo vede v přehledu počtu odběrných míst jednotlivých dodavatelů za květen. Jaké jsou nejvýhodnější nabídky elektřiny a plynu ke sjednání. Burzovní ceny v ČR mírně klesly.

Nižší ceny elektřiny i plynu. Lama má nově alternativu k produktu s fixní cenou na měsíc

Lama energy aktualizovala svůj produkt GARANT, konkrétněji GARANT 05/2024/G25-R, který je se závazkem do konce roku 2025. Dodavatel sice na stránkách neuvádí, že se jedná o garanci fixní ceny, ale když se nestane nic mimořádného, podobného prodělané energetické krizi, dodavatel určitě cenu dodrží. Cena komodity je proti předchozí verzi z října loňského roku o více jak 1 100 Kč/MWh nižší (vždy bez DPH). Asi bych za touto nabídkou viděl snahu oslovit i zákazníky, kteří nechtějí fixní cenu na měsíc, což je zatím jediný produkt obchodníka, který je aktivně nabízen na stránkách dodavatele. Produkt GARANT zájemce musí vyhledat v přehledu vydaných ceníků.

Produkt společnosti LAMA energy GARANT 05/2024/G25-R je také v plynové verzi, ve které je nově nabízená cena 1 190 Kč/MWh levnější o 500 Kč/MWh než předchozí říjnová verze.

I kosmetických změn v nabídkách energií je nyní málo

Společnost VEMEX Energie vydala nový ceníky s pozměněným názvem FIX 12M 20/06/2024, ale jinak se stejnou cenou komodity i cenou stálého platu. Byla to jediná změna ceníků tohoto dodavatele.

Obchodník s elektřinou a plynem Teplárny Brno již po několikáté prodloužil platnosti ceníků pro dodávky elektřiny i plynu do konce tohoto roku a do konce příštího roku. Přitom nabídky tarifu s fixní cenou do konce roku postrádá pro zákazníky vzhledem k době změny dodavatele již smysl, proto ji v tabulce neuvádím.

Srpnové ceny produktů s fixní cenou na srpen jsou výrazně dražší

Srpnové ceny měsíčních tarifů na burze PXE na srpen jsou nyní vyšší, než jsou červnové nebo červencové ceny. Jsem přesvědčen, že i přes současné vyšší ceny těchto produktů na měsíc srpen se tyto tarify dlouhodobě vyplatí. Ti, kteří váhají, by měli být solidně informováni o vývoji dalších cen na měsíc, které dodavatel již zveřejnil. V Kalkulátoru cen energií TZB-info jsou uváděny vždy všechny dostupné budoucí ceny, i když nejsou pro dodavatele vzhledem k nalákání zájemců nejvýhodnější. V reklamních akcích nebo na ERÚ srovnávači se zájemce dozví jenom cenu v aktuálním měsíci. V každé případě je dobré vědět, že smlouva na tyto produkty se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc.

V uplynulém týdnu zveřejnili nabídku obchodníci Lama energy a ARMEX ENERGY.

Nové nabídky elektřiny a plynu za uplynulý červnový týden



Tab. 1: Některé nové ceníky vydané za uplynulý týden (červeně – zdražení proti minulému ceníku) Tab. 1: Některé nové ceníky vydané za uplynulý týden (červeně – zdražení proti minulému ceníku)

TEDOM energie je opět obchodníkem s nejvyšším počtem získaných zákazníků v květnu



Tab. 2: Přehled dvaceti nejúspěšnějších a dvaceti nejméně úspěšných dodavatelů při srovnání počtu získaných odběrných míst v květnu (Zdroj dat: Operátor trhu) Tab. 2: Přehled dvaceti nejúspěšnějších a dvaceti nejméně úspěšných dodavatelů při srovnání počtu získaných odběrných míst v květnu (Zdroj dat: Operátor trhu)

Již podruhé uvádím upravenou tabulku, kde jsou nejen rozdíly v počtech odběrných míst za poslední měsíc, ale také od začátku roku. To proto, aby bylo zřejmé, zda se jedná o jednorázovou změnu (například koupí odběrných míst jiného dodavatele) nebo o dlouhodobý trend, třeba vlivem nevhodně zvolené obchodní strategie dodavatele. Přesto pořadí v tabulce je zvoleno podle počtu získaných odběrných míst za květen tohoto roku. V tabulce je jako vždy dvacet dodavatelů, kterým se zvýšil počet odběrných míst a naopak dvacet prodejců, kterým zákazníci utíkají a tím ztrácejí odběrná místa.

Vycházím ze statistik Operátora trhu, který zveřejňuje přehled dodavatelů s více jak sto odběrnými místy. Tím vzniká nepřesnost u malých společností tím, že se jim skokově zvýší počet odběrných míst, protože aktuální počet počítám od nuly, nikoliv od skutečného stavu, protože ten mi není znám. Také zde neuvádím počty odběrných míst dříve velkých podniků (třeba ZVU, Liberty atd.), protože si myslím, že ty nezapadají do soutěže obchodníků s energiemi.

TEDOM energie je s přehledem nejúspěšnějším obchodníkem v obou komoditách, navíc se nejedná pouze o aktuální stav, ale jedná se o dlouhodobý trend, což dokazuje počet získaných odběrných míst (zákazníků) od začátku roku. Podle mého názoru klíčem k úspěchu je pro tuto dobu velmi vhodně zvolené portfolio produktů, které sice jsou levné, ale ne ty nejlevnější. Na druhou stranu si každý vybere od spotu, fixní ceny na měsíc až po tarif přes zimu a konečně z nabídky produktů s fixní cenou na rok či na dva. Že se nejedná jen o trend spojený s fotovoltaikou, dokazují i počty získaných zákazníků v případě plynu.

Pražská energetika na první pohled je také podle tabulky úspěšná. Nemyslím si ale, že počet míst tohoto dodavatele bude tak stabilní jako u vítěze. Sice neznám počet získaných zákazníků různými prodejními kanály, ale mám pocit, že hlavním zdrojem zákazníků je prodej přes zprostředkovatele s neveřejnými produkty. To pro mne znamená, že dodavatel je sice krátkodobě schopen nízkou cenou získat poměrné velké množství zákazníků, ale na druhou stranu mu vzniká povinnost si zákazníky dlouhodobě udržet, tedy vždy nabízet nejlevnější energie. Jinak by se mohlo stát, že zprostředkovatel nabídne zákazníkům Pražské energetiky produkt jiného dodavatele před koncem závazku, protože zákaznické kontakty mají zprostředkovatelé uloženy a před skončením závazku budou zákazníky kontaktovat, když se tak dohodnou.

ČEZ Prodej si v posledních měsících asi začal uvědomovat, že začíná zákazníky ztrácet, a tak změnil produktovou nabídku. Objevily se zde atraktivní produkty, které zřejmě měly podstatný vliv na obrat trendu v počtu odběrných míst plynu. V případě elektřiny jako u dominantního dodavatele asi těžko lze úspěšně čelit oslovování zákazníků se smlouvou na dobu neurčitou. Podobná situace, ale s obrácenými komoditami, je u Pražské plynárenské.

Na spodním konci tabulky je jeden z mých oblíbených dodavatelů FONERGY, který má relativně vždy slušné ceny komodity a velmi nízké ceny stálého platu, žádné sankce, výpovědní lhůtu u všech produktů pouze jeden měsíc. Je to sice hezké, ale vzhledem k tomu, že obchodník nemá úplně nejlevnější komoditu na trhu a prodejci argumentují pouze cenou komodity, ne výší stálého platu, se zdá, že touto obchodní politikou se staví do stejného postavení, jako mají zákazníci dominantních dodavatelů se základním produktem na dobu neurčitou. I když ve srovnání s ostatními dodavateli je FONERGY levnější, stále to nejsou předkrizové ceny a lidé nemají moc peněz na placení vyšších účtů, když jinde mohou nakoupit energie levněji.

Poslední společností, kterou bych chtěl zmínit je E.ON Energie, která v posledních měsících přestává být atraktivní zejména pro stávající zákazníky. Nyní E.ON začíná nabízet stávajícím zákazníkům relativně cenově atraktivní produkty s delším závazkem, než je jeden rok, asi s cílem zavázat si je na delší dobu a ztlumit úbytek zákazníků.

Nejvýhodnější nabídky pro změnu dodavatele

Tabulka s přehledem nejvýhodnějších nabídek je platná vždy do vydání dalšího článku. Ale, kdyby tomu tak nebylo, asi by to čtenář nepoznal, protože kvůli vyšším cenám na burze dodavatelé nové levné nabídky nevydávají. Změny nastávají pouze u produktů s fixní cenou na měsíc, kde uvádím nabídku cen již na červenec a měním spotovou cenu, jedná se o průměrnou cenu za posledních 12 měsíců. Je to můj subjektivní výběr, pořadí je podle nákladu na dodávku elektřiny nebo plynu na jeden rok.



Tab. 3: Přehled produktů, které lze doporučit ke sjednání (zeleně – nový produkt na trhu, * – fix na měsíc, ** – produkt s bonusem za sjednání, *** – fix na měsíc, **** – fixní cena bez závazku, ale se sankcí) Tab. 3: Přehled produktů, které lze doporučit ke sjednání (zeleně – nový produkt na trhu, * – fix na měsíc, ** – produkt s bonusem za sjednání, *** – fix na měsíc, **** – fixní cena bez závazku, ale se sankcí)

Ceny energií na burzách v ČR