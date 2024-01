TZB-info / Ceny energií a paliv / S levnějšími nabídkami elektřiny se roztrhl pytel

Dotazy k cenám energií na výstavě Infotherma 2024. Jak se měnil počet odběrných míst elektřiny a plynu podle měsíčních zpráv Operátora trhu. Nejvýhodnější ceny energií na trhu – s novými nabídkami se roztrhl pytel. Na distribučním území EG.D odebrali zákazníci vloni nejméně plynu za posledních deset let. Pokles spotřeby je patrný i u elektřiny.

Před koncem roku jsem předpovídal, že v období po Novém roce nebude panovat na trhu s energiemi pro domácnosti velká aktivita, protože ceny na burze zatím neklesaly. Spletl jsem se. Nyní nastal obrat, ceny na burze a aktivita některých dodavatelů přispěla ke stržení laviny s novými, levnějšími nabídkami. Zatímco CENTROPOL snižuje ceny nejen v akvizičních cenících průběžně, nové ceníky také vydal E.ON začátkem roku. Na aktivitu dominantního dodavatele museli zareagovat také ostatní obchodníci. Nové ceníky začali zákazníkům nabízet Moravské naftové doly (MND) a Slovenský plynárenský podnik (SPP).

„V Centropolu snižujeme ceny, kdykoli je to možné. Máme zájem na tom, aby spotřebitelé za energie platili méně. Nyní reagujeme na růst regulovaných plateb, které nemůžeme ovlivnit, snižováním ceny za silovou elektřinu, resp. za dodávku plynu pro nově přicházející klienty. Příznivá situace na energetickém trhu nám to umožňuje a chceme tak přispět ke zklidnění českého energetického trhu,“ uvádí marketingový ředitel a člen představenstva Jiří Matoušek.

„Velkoobchodní ceny energií zejména díky poklesu ceny emisní povolenky (k 22. 1. 2023 – 79 EUR/tunu CO 2 ; k 22. 1. 2024 – 62,4 EUR/tunu CO 2 ), která je klíčovou proměnnou celkové ceny elektřiny, dosáhly velmi zajímavých hodnot. Případný další pokles již není očekávaný a je tak vhodná doba pro fixaci ceny elektřiny. Období jednoho a půl roku vhodně doplňuje naši nabídku produktů s fixací ceny na jeden nebo dva roky. S naším novým produktem zajímavě ušetří i ti, kteří nyní platí za silovou elektřinu kolem 4 tisíc korun, jak ji v průměru prodávají největší dodavatelé. Pokud elektřinou vytápějí, může to být za osm měsíců roku 2024 i více než 7 tisíc,“ vysvětluje Matoušek.

CENTROPOL zveřejnil nové produkty, jejichž název obsahuje slůvko ONLINE. Oproti produktu bez ONLINE obchodník mírně snižuje stálý plat a hlavně cenu komodity.

Poprvé v historii MND obchodník začal nabízet produkt s ONLINE přístupem u produktů s fixní cenou do určitého data. Dříve nabízel Online ceník pouze u standardních produktů. Nové ceny jsou nabízeny i pro firemní zákazníky. Cena komodity zůstává stejná jako u produktu bez ONLINE, ale stálý plat se snížil na polovinu, což dává zákazníkům velkou výhodu u nižších odběrů.

Snad nejlevnější cenou komodity upozornil na sebe aktualizovaný ceník společnosti SPP, u kterého cena klesla pod hranici třech tisíc Kč za megawatthodinu. Škoda, že tato cena je až pro třetí rok závazku u produktu s klesající cenou na tři roky. Přestože nabídky s postupně klesající cenou obvykle nedoporučuji, musím uznat, že s průměrnou cenou za tři roky 3 149 Kč/MWh je nejlevnějším produktem na trhu.

Dotazy návštěvníků na výstavě Infotherma 2024

Letošní 29. ročník Infothermy opět přinesl novinky z oboru vytápění a úspor energie. Sice náš stánek nebyl nejnavštěvovanějším, jelikož návštěvníci jevili zájem především o stánky s vytápěcí technikou. Bylo vidět, že někteří narychlo řeší nákup na poslední chvíli, kdy už je nadohled zákaz používaní kotlů I. a II. třídy pro vytápění tuhými palivy a zajímali se o kotle na tuhá paliva.

Lidé se podobně jako loni přišli podělit o zkušenosti s vytápěním tepelnými čerpadly, s fotovoltaikou, kterou si již nainstalovali. Někteří ještě hledali vhodný způsob vytápění. Lidé se ptali, jaký produkt na dodávku především elektřiny vybrat, až jim skončí fixace cen.

Špatné zkušenosti mají s dodavateli, kteří jim nejprve nechtějí nabídnout lepší cenu a když se člověk rozhodne změnit smlouvu a dojde původním dodavatelům výpověď, tak se začnou snažit nabízet levnější ceny, než má zákazník u nového dodavatele.

Část zákazníků si myslelo, že když má fotovoltaiku, tak přechodem na spotový produkt dosáhne toho, že v celkové ceně budou zohledněny jeho dodávky a pak dodávky přepočteny podle typového diagramu dodávek, pokud zákazník zrovna proud nedodává. Někteří dodavatelé stanovují cenu podle zákazníků pouze podle typového diagramu dodávek.

Přechod zákazníků, vlastníků fotovoltaiky je z hlediska ceny žádoucí, protože se zákazníkům sníží cena a v kombinaci s výkupními cenami je zákazník více chráněn před možnými výkyvy cen elektřiny na burze. Zákazníkům s vyšší spotřebou proudu než 6 MWh bude v následujících letech zdarma instalován chytrý elektroměr, který zejména domácnostem s tepelným čerpadlem a zásobníkem umožní využívat rozdílných cen na spotovém trhu pro snížení nákladů.

V Kalkulátoru TZB-info jsou uváděny také spotové produkty i přes zákaz uzavírání smluv na ně si myslím, že člověk, který má fotovoltaiku si může lépe porovnávat jednotlivé nabídky se spotovými produkty, zejména podle cen za obchod a také podle výše stálého platu. Je to rozhodně rychlejší a výhodnější, než kdyby hledal pouze podle ceníků dodavatelů.

Jak se měnil počet odběrných míst elektřiny a plynu podle měsíčních zpráv Operátora trhu

Operátor trhu zveřejnil měsíční zprávu za prosinec 2023. Mimo jiných zajímavých údajů se v ní uvádí, kolik odběrných a předávacích míst elektřiny nebo plynu přibylo nebo ubylo. Sestavil jsem tabulku za celý rok, aby byl vidět trend v přírůstku. Údaje jsem doplnil ještě o průměrnou cenu za měsíc na denním trhu s elektřinou a na vnitrodenním trhu s plynem spotového trhu.



Nejvýhodnější nabídky na trhu – s novými nabídkami se roztrhl pytel

V následující tabulce s nejvýhodnějšími produkty jsem zelenou barvou označil nové nabídky, které zde ještě nebyly. Ceny poklesly, ale zatím není jisté, zda se jedná o cenové dno na burzách. Proto bych doporučil zkusit produkt s fixní cenou na měsíc podle měsíčních kontraktů na burze PXE. Je zde nově možnost ukončit smlouvu v okamžiku zveřejnění nové ceny a určitě zákazník pak najde standardní fixní nabídku na delší dobu, kdyby šly ceny nahoru. Ale růst cen na burze v současné době nad ceny, které byly v posledních měsících, je málo pravděpodobný. Pro vlastníky fotovoltaických elektráren je zde uveden vždy jeden výhodný produkt ze spotového trhu a pro zákazníky, kteří chtějí kdykoliv změnit dodavatele, se snažím vybrat jednu nabídku se smlouvou na dobu neurčitou.



Ceny energií na burzách v ČR

Ceny elektřiny a plynu na rozdíl s předcházejícím týdnem se uklidnily a přestaly klesat. Neznamená to ale, že by zde ještě nemohl být prostor pro další pokles. Uvidíme, jak si bude vést spotřeba energií, hlavně v závislosti na růstu výroby.



Na distribučním území EG.D odebrali zákazníci vloni nejméně plynu za posledních deset let. Pokles spotřeby je patrný i u elektřiny (tisková zpráva distributora)

Již druhý rok za sebou zaznamenala distribuční společnost EG.D klesající spotřebu energií. Projevilo se to hlavně u plynu, kterého odběratelé spotřebovali v roce 2023 dohromady o 11 % méně než v roce 2022, a dokonce o čtvrtinu méně než v roce 2021. U elektřiny byla spotřeba o 6 % nižší oproti roku 2022 a vůči roku 2021 pak menší o desetinu.

„Loňská celková spotřeba elektřiny byla vůbec nejnižší za posledních devět let. Naposledy naši zákazníci odebrali tak malé množství v roce 2014, a to zhruba o 2,2 % než v roce 2023. U plynu pak dosáhla spotřeba dokonce desetiletého minima. Turbulentní období na energetickém trhu v posledních letech viditelně změnilo návyky klientů. Lidé hledali cesty, jak na energiích ušetřit a efektivní nakládání s nimi se ukázalo jako jedna z možností. I když ceny aktuálně poklesly oproti těm z minulých let, trend šetření přetrvává dál,“ vysvětluje David Šafář, člen představenstva společnosti EG.D.

Odběratelé E.GD vloni spotřebovali lehce přes 13 milionů MWh elektřiny. Pro představu, normální domácnost, která podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) spotřebuje 3 MWh za rok, by takové množství elektrické energie spotřebovávala 4 343 515 let. Plynu pak zákazníci EG.D odebrali téměř 265 milionů m3. S tím by průměrná domácnost, která plynem topí a ohřívá vodu a na základě statistik ČSÚ ho spotřebuje ročně 1 600 m3, vystačila na 165 625 let. Spotřebu snižovalo i nadprůměrně teplé počasí.

Dlouhodobý trend šetření, který začal předloni, potvrzují i data za prosinec 2023. Klienti společnosti EG.D, která distribuuje plyn v Jihočeském kraji a v okrese Pelhřimov a elektřinu v Jihočeském a v Jihomoravském kraji, v částech Zlínského a Olomouckého kraje a na Vysočině, spotřebovali o 9,5 % méně plynu než ve stejném měsíci roku 2022. U elektřiny byla potom spotřeba nižší o téměř 3 % než v prosinci 2022.

„Vliv na spotřebu elektrické energie i zemního plynu mělo jak v prosinci, tak i v ostatních měsících roku 2023, i velmi teplé počasí,“ dodává David Šafář. Prosinec 2023 byl s průměrnou teplotou 2 °C na distribučním území EG.D vůbec nejteplejším za poslední tři roky. Spotřebitelé i z tohoto důvodu odebrali v posledním měsíci loňského roku o 3,5 milionů m3 plynu oproti roku 2022 a dokonce o 9,2 milionů m3 než v roce 2021. Navíc podle dat Českého hydrometeorologického ústavu byl celý rok 2023 nadmíru teplý napříč celým distribučním územím EG.D. S průměrnou teplotou 10,5 °C dokonce nejteplejší za posledních čtyři roky.