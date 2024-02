TZB-info / Ceny energií a paliv / E.ON v roce 2023 získal přes sto tisíc zákazníků

Nové nabídky na trhu s elektřinou a plynem. Společnost E.ON je nejvíce úspěšným dodavatelem za loňský rok. Nejvýhodnější nabídky ke sjednání v Kalkulátoru cen energií TZB-info. Ceny energií na burzách. Ještě více chytrých prvků i nárůst kabelizace. Společnost EG.D letos investuje do sítě přes osm miliard korun, celkové investice přesáhnou deset miliard.

Nové nabídky na trhu s elektřinou a plynem

Uplynulý týden pokračovali dodavatelé ve snižování cen elektřiny a zejména plynu a to navzdory tomu, že ceny obou komodit na burzách přestaly klesat a spíše mírně rostly. Lidé jsou nyní velmi citliví na ceny energií, protože i s nejlevnějšími nabídkami na trhu platí mnohem více, než platili dříve. Tento postoj zákazníků a konkurenční nabídky nutí nejlevnější dodavatele dál snižovat cenu.

Společnost ARMEX ENERGY aktualizovala ceníky produktu PREMIUM KLESAJÍCÍ 401, který nabízí každý rok klesající fixní cenu se závazkem na tři roky, takže konec dodávek nastane až v roce 2027 s průměrnou cenou za všechna období 3 434 Kč/MWh. V případě plynu obchodník nabízí průměrnou cenu 1 394 Kč/MWh (oboje bez DPH).

Obchodník snížil ceny i u produktu PREMIUM KOMINÍK 401, který za cenu přibližně 1 200 Kč za rok ve formě zvýšeného stálého platu nabízí každoroční čištění až 5 komínů. Nabídka je pro obě komodity a závazek trvá 36 měsíců. U tohoto dodavatele není uvedena fixní cena.

ELIMON týden po tom, kdy zveřejnil ceníky s fixní cenou na měsíc únor, zveřejnil i cenu na březen 2024 (Svěží MĚSÍC FIX (březen 24)). Touto aktualizací se stala tato nabídka nejlevnější nabídkou na trhu mimo spotové ceny a to v obou komoditách.

Již delší dobu patří dodavatel VEMEX Energie k nejlevnějším na trhu a tak nemohl zůstat pozadu a aktualizoval ceníky elektřiny a plynu pro nové zákazníky. Dodavatel dlouhodobě nabízí fixní cenu na rok nebo na dva současně v obou komoditách.

Společnost innogy pravidelně měsíčně upravuje svoji nabídku podle situace na trhu, jedná se vždy o fixní cenu se závazkem většinou na dva roky. Ceníky našeho dominantního dodavatele nemohou být nejlevnější a tak nelze počítat s nejlepší cenou na trhu. Tyto produkty mohou sjednat zejména noví zákazníci, ale i stávající. V tabulce je i společný ceník pro prolongaci ceníků stávajících zákazníků, která i stávajícím zákazníkům garantuje slušné ceny na to, že to nejsou aktivní.

Pražská energetika sice jako dominantní dodavatel nemůže nabízet nejlevnější nabídky, ale její aktualizovaná nabídka s fixní cenou na dva roky rozhodně nepatří k hitům na trhu. Obchodník se viditelně nespoléhá na oficiální trh s energiemi.



* nabídky s fixní cenou na měsíc

Společnost E.ON je nejvíce úspěšným dodavatelem za loňský rok

Uvedené ceníky dokumentují většinou snahu o zvýšení počtu zákazníků u dodavatelů, kteří v době po energetické krizi ztráceli zákazníky. Na trhu jsou ale příklady, že je možné změnit trend v úbytku počtu zákazníků a obrátit jej na výrazný růst. Takovým příkladem je společnost E.ON Energie.

Jako nového dodavatele energií si ji v loňském roce vybralo a podepsalo smlouvu více než 100 000 zákazníků. Klienty lákala stabilita, férové ceny a široká škála produktů, které jim E.ON nabízel. Většina smluv byla uzavřena bezpapírově. E.ON aktuálně dodává energie do zhruba 1,5 milionu domácností a firem.

„Ukazujeme, že se jako stabilní a férový dodavatel dokážeme postarat nejen o naše věrné zákazníky, jimž jsme během loňského roku hned dvakrát snížili ceny energií a díky tomu šetřili tisíce korun oproti tomu, kdyby zůstali na cenových stropech celý rok, ale také jsme díky naší obchodní strategii dokázali připravit i nabídku pro nové zájemce, která po celý rok patřila k nejvýhodnějším na trhu. Tím, že jsme hned loni v lednu přišli jako první s podstropovou nabídkou pro nové zákazníky, se také znovu rozhýbal i akviziční trh v Česku, z čehož mohli zákazníci jen profitovat. Nabídku jsme potom během roku dále rozšiřovali, abychom vyšli klientům co nejvíce vstříc a reagovali na jejich potřeby,“ říká Jan Zápotočný, místopředseda představenstva společnosti E.ON Energie.

Zhruba dvě třetiny nových smluv je uzavřených v elektřině a zbylá třetina pak v plynu. V řadě případů přecházeli zákazníci k E.ONu s oběma odběrnými místy v elektřině i v plynu, kdy E.ON dokázal vytvořit atraktivní nabídku u obou těchto komodit. Do procesu zásadně vstupuje i digitalizace. Většina nových smluv byla sjednána online, a to až v 96 % případů.

„Vloni jsme zaznamenali zájem především o produkty s kratší dobou fixace. Typicky se jedná o klienty, kteří chtějí mít po určitý čas jistou cenu energií, ale nechtějí se vázat na delší dobu. Na druhou stranu jsme se snažili vyjít vstříc i konzervativnějším klientům, kteří preferují mít garantovanou cenu energie po delší časové období. Potvrdilo se, že i o takové produkty je na trhu zájem,“ přibližuje Rudolf Uzlík. Proces změny dodavatele může v některých případech trvat i několik měsíců. Větší části klientů, kteří se loni rozhodli pro změnu, už E.ON energie dodává, zbylá část zatím čeká na dokončení celého procesu.

Nejvýhodnější nabídky elektřiny a plynu ke sjednání

Seznam nejvýhodnějších produktů na trhu s energiemi byl opět doplněn. Je to díky stabilním cenám na trhu a také silnému konkurenčnímu boji mezi nejlevnějšími dodavateli. Mezi doporučovanými druhy produktů jsou nabídky ze spotového trhu u elektřiny, fixní ceny na měsíc, smlouvy na dobu neurčitou bez fixace ceny i fixní produkty na jeden či na dva roky. Naopak již dlouhodobě chybí v seznamu produkty s klesající cenou nebo produkty se smlouvou na tři roky, které nepovažuji pro zákazníky za solidní.

Spotové ceníky je možno sjednat pro ty, kteří již mají průběhové měření a jedná se o produkt, který počítá hodinové ceny a nestanovuje ceny na základě indexů nebo z ročních zpráv Operátora trhu. V Kalkulátoru cen energií TZB-info jsou ceny vyjádřeny průměrnou cenou za posledních 12 měsíců. Smlouva na spot má výpovědní lhůtu ze zákona jeden měsíc, ale záleží na tom, jak mají nastavenu smlouvu u výkupu elektřiny.

Fix na měsíc – ceny se stanovují dopředu na každý měsíc zvlášť. Ceny se tvoří podle měsíčních kontraktů na burze PXE buď v jeden nebo po dobu několika obchodních dní (většinou pěti obchodních dní). Od letoška je možno vypovědět smlouvu před začátkem platnosti nové měsíční ceny, se kterou zákazník nebude souhlasit.

Smlouva na dobu neurčitou bez fixace ceny. U těchto nabídek jsou vybírány ty nabídky, kde je naděje, že dodavatel sníží cenu v případě poklesu cen na burze. V případě růstu cen na trhu je možno ukončit smlouvu a zafixovat si cenu. Bohužel růst cen může být zpožděný ve srovnání s fixními nabídkami.

Smlouvy na dodávku energií s fixní cenou a se závazkem až na dva roky. Jsou vybíráni dodavatelé, kteří v minulosti neměli potíže s dodržením závazku. V době poklesu cen na trhu je třeba si vybírat nejlevnější nabídku na trhu, protože nyní průměrná cena může být za několik měsíců vysoká a může zákazníka mrzet.



Zeleně – nové nabídky, * fix na měsíc, ** cena se započítaným bonusem, *** spotové ceny (cenová hladina za posledních 12 měsíců)

Ceny energií na burzách v ČR

Ceny plynu se zastavily a šly mírně nahoru. Důvody jsou nepokoje v Jemenu a oznámení, že americký prezident nebude povolovat další těžbu na nových polích.



Ještě více chytrých prvků i nárůst kabelizace. Společnost EG.D letos investuje do sítě přes osm miliard korun, celkové investice přesáhnou deset miliard

„Energetická transformace, která už se dala do pohybu, před nás staví nové výzvy. Naši síť musíme nejen udržovat, ale také rozvíjet, modernizovat, smartifikovat a v neposlední řadě také chytře řídit. Abychom obstáli před novými výzvami, jako jsou třeba masivní připojování obnovitelných zdrojů nebo komunitní energetika, vyžaduje to nemalé investice do distribuční sítě. Dlouhodobě jsme každý rok investovali do naší sítě více než pět miliard korun. Vloni jsme investice navýšili na 5,9 miliard korun a letos plánujeme do sítě investovat přes osm miliard korun, celkové investice ale budou ještě vyšší – přesáhnou deset miliard,“ přibližuje Pavel Čada, místopředseda představenstva společnosti EG.D.

Stále větší část investic v posledních letech putuje do zavádění chytrých prvků v síti. Jedná se například o reclosery, chytré trafostanice nebo smart metery. Tyto technologie pomáhají energetikům vidět, co se v soustavě v reálném čase děje a zároveň na dálku řídit toky energií tak, aby síť fungovala ještě efektivněji. Velkým krokem, který se přímo dotkne i zákazníků, je pak instalace smart meterů, které klientům přinese nové možnosti, jak optimalizovat svou spotřebu. Pro EG.D je chytré měření spolu s dalšími digitálními nástroji klíčovými prvky pro budoucí provoz sítě, protože distributor potřebuje znát aktuální toky energie a aktuální informace o síti v reálném čase, aby mohl síť kontrolovat a řídit. „Bez smart meterů by nebylo možné sdílení energie ani energetické komunity. A proto jsme se rozhodli, že půjdeme nad rámec zákonné povinnosti a postupně osadíme chytrým měřením všechna dvoutarifní odběrná místa, což v tuto chvíli znamená vyměnit elektroměr u zhruba 560 000 odběratelů. To je více než dvojnásobek toho, co nám ukládá zákon. Jen letos plánujeme instalovat 93 tisíc smart meterů,“ říká Pavel Čada.

Výměny vedení i nové rozvodny pro velmi vysoké napětí

EG.D letos plánuje investovat na hladině velmi vysokého napětí přes dvě miliardy korun. Čtvrtina z této částky poputuje na rekonstrukce rozvoden na Vysočině v Ptáčově a Pacově, v Jihočeském kraji v Domoradicích a ve Zlínském kraji pak ve Slušovicích. „Na jižní Moravě budou pokračovat práce na rozšíření a kompletní rekonstrukci rozvodny 110 kV v Blansku, dokončíme i stavbu nové budovy společných provozů na rozvodně v Brně-Bohunicích a na podzim zprovozníme i transformovnu 110/22 kV ve středu Českých Budějovic,“ vypočítává Bohdan Důbrava, vedoucí správy sítě EG.D.

Dalších zhruba 200 milionů korun půjde do modernizace vedení velmi vysokého napětí. „Kompletně vyměníme například vedení mezi Suchohrdly u Znojma a Hodonicemi, anebo kompletně zrekonstruujeme vedení u obce Dasný v jižních Čechách,“ doplňuje Bohdan Důbrava.

Trendem je kabelizace

Značnou část prostředků, zhruba 5,64 miliard korun plánuje EG.D vynaložit do obnovy vysokého a nízkého napětí v regionech. Dohromady jde o zhruba 5 500 staveb lokálního významu. „Nejčastěji jde o budování přeložek, rekonstrukce kratších úseků vedení, budování kioskových trafostanic či opravy stávající infrastruktury,“ říká Bohdan Důbrava, vedoucí správy sítě EG.D.

Trendem je pak tzv. kabelizace vedení. Nyní je bezpečně ukryto pod zem zhruba 25 000 kilometrů vedení nízkého napětí a přes 4 000 kilometrů vedení vysokého napětí. V roce 2024 má společnost v plánu kabelizovat dalších téměř 900 kilometrů na vedení nízkého napětí a přes 250 kilometrů na vedení vysokého napětí.

Kabelizace má hned několik výhod, jednak umožňuje v dané lokalitě navýšení kapacity sítě, jednak zvyšuje její spolehlivost a bezpečnost. „Vedení proto dáváme pod zem jak v obcích, tak v extravilánu, zejména ve vytipovaných zalesněných úsecích, kde se tím výrazně snižuje riziko poruch při sněhových či větrných kalamitách,“ vysvětluje Bohdan Důbrava.