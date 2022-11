TZB-info / Ceny energií a paliv / Úspěšní a neúspěšní dodavatelé v říjnu, který dodavatel končí?

Úspěšní a neúspěšní dodavatelé v říjnu, který dodavatel končí?

Kdo získal nejvíce odběrných míst a kdo naopak vyklízí pozice? Ve statistice Operátora trhu někteří dodavatelé přestali existovat, za tím může být ukončení činnosti. Znáte našich dvacet největších dodavatelů? I přes zastropování se objevují atraktivní nabídky s nižšími cenami. Mírný pokles zásob plynu a růst cen energií na spotu.

Nově vydané počty změn odběrných míst, která eviduje Operátor trhu, ukazují, že se lidé vracejí k velkým dodavatelům, zejména k innogy, ČEZu a Pražské energetice. Uvedená čísla jsou výsledkem rozhodování zákazníků před několika měsíci, tak nelze tvrdit, že volba zákazníků není ovlivněna ani zdražováním největších dodavatelů v těchto dnech. Koneckonců od ledna bude platit zastropování cen, tak se gigantické ceny na zálohách domácností v plné hodnotě neprojeví.

V tabulce je vidět, že dlouhodobé a intenzivní působení obchodníka na vytváření obrazu společnosti nese svoje výsledky. Dokladem je dobré postavení Centropolu. Osobně bych ale raději uvítal, kdyby byly nastavena jasná pravidla pro to, jak se produkty mají nabízet (délka závazku, fixní cena) a hlavně to, aby se závazky dodržovaly. Zákazníci by se pak mohli rozhodovat podle přínosu pro ně a ne podle toho, co jim dodavatelé sdělí a jak na ně působí v reklamních kampaních. Naproti tomu stojí příklad eYello, který má dlouhodobě dobré výsledky a to také díky jednoduchým podmínkám a konzistentnímu chování i v době energetické krize.

V záporných číslech se zatím každý měsíc nachází Pražská plynárenská, i když vzhledem k počtu zákazníků tohoto dodavatele to není významné, ale delší dobu není vidět změnu trendu. Mezi neúspěšnými dodavateli jsou i dvě společnosti, které v říjnu extrémně zvyšovaly ceny elektřiny a plynu a dostaly se tak mezi nejdražší dodavatele. Od října do konce roku je ještě dlouhá doba na to, aby zákazníci tolerovali takto vysoké ceny, které se projeví na jejich účtech. Jedná se o obchodníky skupiny Lama Energy (Lama a Gas International).

Několik dodavatelů asi končí, alespoň podle toho, že ve statice počtu odběrných míst za říjen jim chybí počet odběrných míst. Může to znamenat konec prodeje nebo prodej zákazníků jinému dodavateli s tím, že si obchodník nechá menší počet odběrných míst než 100. Takový odběratel již v přehledu, z něhož čerpám, není uveden. Případné ukončení činnosti je oznámeno zpravidla později. Počty odběrných míst v tabulce nemusí úplně sedět, tito dodavatelé mohou ztratit až o stovku míst méně. Zprávy, že se něco děje, zveřejnil na krátkou dobu Sforp, Primagas končí s prodejem plynu, v oznámení bylo uvedeno do konce roku. Dalšími pravděpodobně končícími společnostmi jsou AH – ENERGY, NWT, Hanácká plynárenská a Národní energie.



Tab. 1: Pořadí podle počtu získaných odběrných míst (Zdroj dat: Operátor trhu)

Odběrných míst elektřiny v říjnu přibylo, počet přípojek plynu opět klesl

V říjnu přibylo 3 218 nových odběrných míst elektřiny a zákazníci také více měnili dodavatele. Nového dodavatele má oproti září o 2 061 přípojek více, celkem 32 617. Stejně jako v předchozích měsících ubývalo odběrných míst plynu. V říjnu zmizelo z trhu 3 604 přípojek plynu. Spotřebitelé plynu také více měnili dodavatele, oproti září se počet změn zvýšil o 5 631, celkový počet změn byl 22 523.

Na spotovém trhu, který organizuje Operátor trhu, bylo v říjnu 33 325 registrovaných účastníků trhu s elektřinou a plynem. Průměrná cena elektřiny na denním trhu byla v říjnu 168,02 EUR/MWh. Na denním trhu se obchoduje vždy na následující den, na 24 hodin denně. Z těchto cen vychází dodavatelé ve svých cenících pro zákazníky z řad domácností a firem.

Plyn se na vnitrodenním spotovém trhu v říjnu prodával průměrně za 66,27 EUR/MWh. Podobně jako u elektřiny obchodníci vycházejí z těchto cen v cenících pro spotřebitele. Jedná se vždy o jednu cenu na následující den.

Dvacet největších obchodníků

V následující tabulce je pořadí obchodníků podle počtu přípojek v říjnu tohoto roku. Někteří z nich jsou zastoupeni dvakrát tím, že mají společného vlastníka, jsou to: Pražská energetika a eYello, ČEZ Prodej a ČEZ ESCO a EP ENERGY TRADING a Dobrá energie. Sice počet zákazníků může napovídat o tom, jak je firma dlouhodobě stabilní, ale zároveň je třeba upozornit na to, že velikost obchodníka není všechno. Nedílnou součástí hodnocení dodavatele by měla být obchodní strategie, dlouhodobá férovost a přijatelné ceny. Zájemci o porovnání velikosti dodavatele elektřiny najdou přehlednou tabulku na stránkách Operátora trhu, elektřina a plyn.



Tab. 2: Přehled dvaceti nejvýznamnějších dodavatelů elektřiny a plynu (Zdroj dat: Operátor trhu)

Jak si stojíme se zásobami plynu v zásobnících

Ze zásobníků plynu jsme začali odebírat, zásoby plynu pouze pro účely spotřeby v ČR klesly na 98,32 %. Pro zájemce je k dispozici přehledný a aktualizovaný graf stavu zásob.



Graf 1: Vývoj zásob plynu v zásobnících určených pro spotřebu v ČR za posledních 30 dní. (Zdroj: GASS.GA)

Konkurence ovlivňuje i nabídky elektřiny a plynu

Po uvedení produktu Proud se stropem nebo Plyn se stropem na trh od společnosti MND přišla konkurence s levnějšími nabídkami, se kterými lze ušetřit. Je ale otázkou, na jak dlouho chtějí tito dodavatelé nižší ceny garantovat, všechny nabídky jsou bez garance ceny. Jedinou výjimkou je plyn v produktu společnosti Vemex Flexi + ZIMA POD STROPEM 11/2022 s garancí ceny do 23. 4. 2023 s cenou 2 375 Kč/MWh za plyn a se stálým platem 99 Kč/měsíc. Kdyby tato cena vydržela dodavateli po celých 12 měsíců, tak by zákazník ušetřil ve srovnání se zastropováním ceny plynu při spotřebě 20 MWh za rok 3 475 korun.

Jinak přehled nabídek elektřiny a plynu vypadá nyní poměrně jednotvárně. Nejlevnějšími nabídkami jsou spotové ceníky, pak je zastropování a několik ceníků kolem zastropovacích cen a pak teprve, někde s velkým odstupem jsou standardní ceníky dodavatelů. Nejdražší ceníky jsou i o 100 procent vyšší, než jsou zastropovací ceny.

Ceny na spotovém trhu v předcházejícím týdnu rostly

Ceny elektřiny a plynu v době energetické krize jsou více volatilní než v době před krizí, protože i když je přebytek elektřiny nebo plynu, ten přebytek není tak velký jako před krizí. Každý problém nyní více výrazněji ovlivňuje spotovou cenu. Takovým problémem mohou být těžkosti spojené s jadernými elektrárnami ve Francii nebo pokles teplot.

V poslední tabulce přináším přehled průměrných cen elektřiny a plynu tak, jak je Operátor trhu uvádí v denně aktualizované Roční zprávě. Záměrem je pravdivě informovat zákazníky o cenách elektřiny a plynu na zdejším trhu a nestrašit zákazníky tak, jak to dělají někteří dodavatelé.



Graf 2: Vývoj ceny elektřiny (BASE LOAD – dodávka 24 hodin denně) v listopadu (Zdroj: Operátor trhu)



Graf 3: Vývoj ceny plynu v listopadu (Zdroj: Operátor trhu)