Konec dalších dodavatelů energií

V pátek oznámili konec další dodavatelé energií, v případě elektřiny a plynu se to týká firmy Kolibřík energie s 28 tisíci klienty. O dodavatele tak přišla i Skautská energie.

Kolibřík Energie a.s.

"Vážení zákazníci Kolibřík energie, stávající energetická krize v celé Evropě, kterou symbolizuje raketový růst cen, je pro nás extrémně složitá. Kolibřík energie byl založen coby komunitní projekt, který preferuje společenskou odpovědnost nad ziskem. Za stávající situace na energetických trzích nejsme schopni zajistit dodávky elektřiny a plynu za sjednaných podmínek. Z toho důvodu bude dodávky elektřiny a plynu pro všechny naše zákazníky zajišťovat od 19.10.2021 dodavatel poslední instance. To je dominantní dodavatel ve Vašem regionu," uvádí společnost Kolibřík energie na webu, kde zároveň uvádí, že po ukončení dodávek obdrží zákazníci standardní závěrečné vyúčtování. Doporučují úhradu zálohy za říjen, dále po ukončení dodávek žádají zrušení trvalých příkazů a budoucích plateb.

Kolibřík Energie je dceřinou firmou společnosti Armex Energy.

Skautská energie tak přichází o současného dodavatele elektřiny a plynu

Mezi těmi, kteří přišli o dodavatele jsou i zákazníci projektu Skautská energie, která už na svých webových stránkách oznámila, že přichází o současného dodavatele elektřiny a plynu. Proto na stránkách uvádí, že dočasně nepřijímá nová odběrná místa a stávající zákazníci přechází počínaje 19. říjnem na tzv. dodavatele poslední instance.

Dodávky pro firmy, města a obce, situace na velkoobchodním trhu

POZOR! Dodavatel poslední instance nenastupuje u zákazníků, jejichž spotřeba plynu za posledních 12 měsíců přesáhla 630 MWh. Tito zákazníci si musí nového dodavatele zajistit bezodkladně sami, uvádí ERÚ.

Hospodářská komora ČR a Agrární komora ČR začaly 14.10. 2021 mapovat mezi svými členy, kolika z nich odpojení od plynu hrozí. Zároveň vyzývají Ministerstvo průmyslu a obchodu k neodkladnému řešení této situace, neboť může dojít k nevratným škodám v ekonomice ČR.

Po ukončení činnosti Bohemia Energy hrozí podle Agrární komory ČR odpojení od plynu i stovkám firem, které mají velkou odběrovou kapacitu, protože se na ně nevztahuje institut dodavatele poslední instance.

Středoevropská energetická burza Power Exchange Central Europe (PXE) v pátek uvedla, že ukončení dodávek elektřiny a plynu společností Bohemia Energy neohrožuje stabilitu velkoobchodního trhu s energiemi v Česku. Problémy však podle ní mohou mít města a obce, které doposud nekoupily dodávky energií na příští rok.

„Jsem rád, že mohu konstatovat, že ani ukončení činnosti takto významného hráče nezpůsobí na velkoobchodním trhu žádné zásadní komplikace ani ve vztahu k burze, ani ve vztahu k ostatním účastníkům obchodování. Velmi rád bych poděkoval všem, kteří celou situaci od samého počátku aktivně řešili. Pevně věřím, že se stejným efektem, jako se podařilo vše podstatné vyřešit na velkoobchodním trhu, podaří se vše vyřešit i ve vztahu k zákazníkům Bohemia Energy", říká David Kučera, generální sekretář POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE.

PXE provozuje kromě velkoobchodního trhu také platformu pro aukce energií pro koncové zákazníky z řad měst, obcí a menších firem.

„Bohužel musím konstatovat, že řada klientů si doposud nezajistila dodávku energií na příští rok. Znamená to tedy, že pokud se ceny na velkoobchodním trhu do konce roku nesníží, budou muset realizovat fixaci na stávajících cenových hladinách, což pro tyto subjekty bude pochopitelně znamenat značné zvýšení nákladů na energie. Za stávající situace považuji za důležité, aby se situace se zákazníky Bohemia Energy co nejrychleji vyřešila, aby vzniklá nervozita na maloobchodním trhu neovlivnila schopnosti právě municipalit zajistit si dodávky energií na příští rok", doplňuje David Kučera.