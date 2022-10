Podstatou práce v BIM je dohoda, kdo chce jaká data a jak je připravit

V čem spočívá efektivita práce v informačním modelování budov (BIM), bylo hlavním tématem kulatého stolu na estav.tv. Tvorba správných dat je klíčová ve všech fázích přípravy stavby pro investora i dovnitř projekční firmy, pro realizační fázi stavby a jednou bude klíčová i pro její provozování. Hosty kulatého stolu byli Patrik Pokorný, projektant a BIM manažer, Atelier 99, Josef Remeš, projektant a asistent na Fakultě stavební VUT v Brně, a Tomáš Velehradský, majitel projekční kanceláře Atelier Velehradský.

Efektivita práce v BIM nespočívá v sofistikovaném softwaru. Podle hostů debaty jde právě o práci s daty. Účastníci stavby mají společně o podobě a užití dat debatovat. Dohoda je nezbytná zejména v počáteční fázi mezi projektantem a investorem stavby.

Potenciál práce s BIM v počátečních fázích stavby není stále využit. „Dnes to funguje komplikovaně, a to nejen ve fázi přípravy stavby, ale zejména v navazujících krocích. V rámci projektování stavby je proces efektivní, ale nakonec se stejně musí vyrobit papír, kde je třeba vše nakreslit a napsat zpráva,“ naráží Tomáš Velehradský na povolovací řízení. „Při plném používání systému BIM si můžeme říct jaká data a v jaké struktuře budeme používat. Na druhé straně si je příjemce může automaticky číst a používat pro svůj proces. Tam pak nastává ten požadovaný efekt.“

Další význam práce s daty vidí např. v rozpočtování: „V převažujícím procentu případů jsou podhodnocené finanční náklady, pokud je řeč o veřejném sektoru. To, že se na začátku nedokáže stanovit cena stavby vychází z toho, že nejsou k dispozici data. S modelováním staveb existuje snadné řešení, kdy známe obestavěný prostor a dostupný registr smluv, z kterého vyplývá, jaká stavba a kde měla jaké finanční náklady. Lze tak vytvořit systém, kde se tato data potkají. Z toho vznikne spolehlivá databáze cen staveb.“

Jedním z témat kulatého stolu byly i nutné dovednosti absolventů, aby měli šanci úspěšně pracovat v BIM. Hlavní je podle respondentů odbornost. Prvotní pro projektanta je správně přemýšlet o datech, která vytváří. Klíčové není umět software jako takový, ale jak do něj dostat data, která chci.

Podle slov Tomáš Velehradského člověku s rozumným oborovým základem trvá rok, než je produktivní v BIMU. „Rychle se dá naučit, na co klikat, to je ta jednoduchá část. Ale podstatné je změnit myšlení a začít přemýšlet o tom, že už netahá čáry, netahá ani stěny, ale že každým krokem, který dělá, vkládá do projektu nějaké informace… …A někdo na tom bude pokračovat a na ta data se chce spolehnout. Pokud by se na ně nemohl spolehnout, tak celá efektivita padá. Lidé tedy musí mít představu, jaká data potřebují a jak s nimi pracovat. Musí mít návyk na to si je po sobě zkontrolovat a být spolehlivý. To je něco, s čím byste ze školy měl odejít,“ vysvětluje Tomáš Velehradský.

Jak daleko je využívání BIM v realizační fázi stavby v prostředí ČR? Jaká je role BIM manažera v projekční firmě? Jak se BIM vyučuje na vysokých školách a co se od studentů předpokládá? Na tyto a další otázky ještě odpovídali hosté kulatého stolu, jehož záznam si můžete poslechnout ve videu.