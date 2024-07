Energetické úspory, sdílení energie a OZE byla témata semináře pro zástupce MČ Prahy

Zajištění energie z OZE, sdílení energie a stavební opatření, která snížují potřebu energie, byla témata dalšího setkání zástupců MČ a oddělení energetického manažera MHMP.

Další energetický meeting MČ hlavního města Prahy

18. června 2024 se konalo již 6. setkání zástupců MČ pod hlavičkou HMP, Odboru ochrany prostředí, Oddělení energetického manažera. Pravidelná setkání pomáhají ve společném postupu hledání úspor, plnění legislativy a klimatického plánu Prahy. Během setkání se v diskusích potvrdilo, že se podařilo navázat komunikaci zástupců MČ a Oddělení energetického manažera. Ing. Zbyněk Petruška doplňoval jednotlivé přednášky a diskuse na základě konkrétních znalostí potřeb MČ. Právě na této komunikaci se ukazuje smysl a přínos pravidelných energetických meetingů.

„Pravidelná setkání na úrovni hlavního města Prahy a městských částí nám umožňují efektivně sdílet znalosti a zkušenosti mezi jednotlivými městskými částmi, což je nezbytné pro přijímání konkrétních a účinných opatření," uvedl primátor hl. m. Prahy Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. a dodává: „Díky vzájemné spolupráci dokážeme lépe nacházet a realizovat zajímavé projekty, které přispívají ke snižování energetické náročnosti budov a k ochraně životního prostředí. Společným úsilím jsme schopni dosáhnout výrazných výsledků, které mají pozitivní dopad na kvalitu života obyvatel Prahy. Tato setkání nám poskytují platformu pro diskuzi o nejnovějších trendech a technologiích v oblasti energetické účinnosti a udržitelného rozvoje. Zároveň nám umožňují lépe koordinovat naše kroky a zajistit, že naše strategie jsou v souladu s celkovými cíli města."

Služby odboru evropských fondů MHMP

Bc. Filip Hlaváček, DiS. z odboru evropských fondů MHMP představil činnost odboru a nabídl pomoc MČ již na semináři v březnu. Nyní tedy byla příležitost věnovat se aktuálním projektům a příkladům podpory.

„Připravujeme a finišujeme například projekt rekonstrukce Průmyslového paláce a rekonstrukce Vinohradského divadla v rámci dotací pro památkové objekty,“ uvedl příklady využívání aktuálních dotačních titulů Filip Hlaváček s tím, že u památkových objektů jsou požadavky na energetické úspory 10 % právě s ohledem na možnosti budov s památkovou ochranou a cena se počítá ne z ceny obvyklé, ale z konkrétní ceny požadovaných stavebních úprav za m2.

„Na pokračování dotačních titulů čeká rekonstrukce areálu Pragerovy kostky, 3 pavilonů v zahradách Emauzského opatství, kde se nachází např. Centrum architektury a městského plánování (CAMP),“ uvedl Hlaváček další z projektů, na kterých ukazoval principy, které mohou pomoci i MČ.

Energetické úspory a OZE na budovách a infrastruktuře v Praze

Mgr. Petr Dolejš, předseda představenstva Teplo pro Prahu, představil projekty v objektech, které mají ambice úspor energií.

„Jde nám o cílenou modernizaci teplárenského majetku MČ a hl. města Prahy. Jsme ruce, které realizují. Kromě samotných energetických úspor zkvalitňujeme provoz budov a jejich užívání. V roce 2023 jsme navázali na úspěšnou první etapu. V rámci zákona o veřejných zakázkách využíváme všechny normativy, které nám zákon umožňuje, abychom in house formou bez administrativní zátěže veřejných zadavatelů ve formě příspěvkových organizací, odboru školství nebo odboru sociálních služeb, příp. akciových společností byli schopni velice efektivně řešit modernizaci a optimalizaci energetických zdrojů,“ řekl k příkladům Petr Dolejš.

„V rámci 2. etapy bylo od 1. 11. 2023 do správy TPP převzato celkem 28 předávacích stanic na Praze 13 a jedna plynová výtopna Ježovská v Motole. Předpokládaný objem výroby tepla je 50 000 GJ ročně. V rámci procesu převzetí byl proveden technický audit (due diligence) a identifikovány technologie pro modernizaci. Do investičního plánu TPP byly zařazeny 4 předávací stanice a výtopna Ježovská,“ hovořil o příkladech Petr Dolejš.

Úspory

Zajištění energie z OZE a sdílení energie má smysl řešit v souběhu stavebních opatření, která snižují potřebu energie. Řada MČ však přemýšlí, jak ušetřit v objektech, které nelze s ohledem na památkovou péči zateplovat klasickými postupy s exteriérovou úpravou fasády. Proto byla na seminář zařazena přednáška o možnostech vnitřního zateplení.

„Příkladem řešení může být systém Skamol, který umožní šetřit za energie na vytápění, řeší tepelné mosty, ale navíc vytváří vyvážené mikroklima bez nebezpečí vzniku plísní. Systém se osvědčil v obytných a technických prostorách, ve sklepích a skladech i ve výrobních halách,“ řekl Michal Wolf, který se aplikací desek pro vnitřní zateplení zabývá.

Dotační možnosti a energetické úspory a politika

Za SFŽP se semináře s přednáškou zúčastnil Ing. Jiří Eschner, vedoucí oddělení veřejné energetiky I, Odbor realizace velkých projektů SFŽP ČR.

„Obecně podporujeme opatření k energetickým úsporám jako např. komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy, systémy využívající odpadní teplo, systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, rekonstrukce otopné soustavy, ostatní opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy ve všech aspektech jejího provozu, jako je zavedení energetického managementu, včetně řídicího softwaru a měřicích a řídicích prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, rekonstrukce předávacích stanic tepla nebo rekonstrukce teplovodních rozvodů,“ shrnul Jiří Eschner principy s tím, že hovořil o jednotlivých dotačních možnostech Modernizačního fondu ENERGov 1, ENERGov 2, Národního plánu obnovy a výzvy 8/2024.

VOŠ, G, SPŠ a SOŠ Podskalská, žádost do Výzvy ENERGov 2 v rámci Modernizačního fondu

Žádost je podána jednak na výměnu otvorových výplní. Vzhledem k tomu, že je budova v památkové zóně, budou nové výplně pojaty jako repliky stávajících. Na výměnu oken pak naváže půdní vestavba, ve které je plánováno vybudovat 8 učeben, kabinety a sociální zařízení. Nové prostory budou vybaveny nuceným větráním, LED svítidly a dalšími technologiemi pro moderní a úsporný provoz. Provedením půdní vestavby se významně navýší kapacita školy. Žádost o dotaci je podána na částku 73 mil. Kč.

Žádost je podána jednak na výměnu otvorových výplní. Vzhledem k tomu, že je budova v památkové zóně, budou nové výplně pojaty jako repliky stávajících. Na výměnu oken pak naváže půdní vestavba, ve které je plánováno vybudovat 8 učeben, kabinety a sociální zařízení. Nové prostory budou vybaveny nuceným větráním, LED svítidly a dalšími technologiemi pro moderní a úsporný provoz. Provedením půdní vestavby se významně navýší kapacita školy. Žádost o dotaci je podána na částku 73 mil. Kč. Střední škola gastronomie U Krbu, žádost do Výzvy ENERGov 1 v rámci Modernizačního fondu

Žádost o dotaci je zaměřena na komplexní opatření, která mají za úkol modernizovat areál SŠG U Krbu, který se skládá z 8 pavilonů, a významně snížit jeho energetickou náročnost. Jde především o zateplení obálky včetně výměny výplní, nově budou osazeny venkovní žaluzie. Instalaci systému nuceného větrání s rekuperací do všech prostor pro výuku. Instalaci FVE na střechu jednotlivých pavilonů. Dojde k vybudování nové kulinářské dílny a školní prodejny, kde bude moci SŠG nabídnout své produkty veřejnosti. Žádost o dotaci je podána na částku 70 mil. Kč.

Žádost o dotaci je zaměřena na komplexní opatření, která mají za úkol modernizovat areál SŠG U Krbu, který se skládá z 8 pavilonů, a významně snížit jeho energetickou náročnost. Jde především o zateplení obálky včetně výměny výplní, nově budou osazeny venkovní žaluzie. Instalaci systému nuceného větrání s rekuperací do všech prostor pro výuku. Instalaci FVE na střechu jednotlivých pavilonů. Dojde k vybudování nové kulinářské dílny a školní prodejny, kde bude moci SŠG nabídnout své produkty veřejnosti. Žádost o dotaci je podána na částku 70 mil. Kč. Gymnázium Nad Štolou, žádost do Výzvy ENERGov 2 v rámci Modernizačního fondu

Budova Gymnázia Nad Štolou prošla první modernizací již před 20 lety. Z této doby jsou plastová okna, která nahradila původní dřevěná kyvná. Plastová okna jsou již od svého počátku špatně navržena a po dvou desetiletích provozu jsou již ve stavu, kdy se vytrhávají panty a nedají se otevírat. Žádost o dotaci je tak zaměřena především na odstranění tohoto neduhu, kdy jsou navržena nová okna s odlišným členěním. Vedle toho dojde k náhradě stávajících svítidel za LED. Žádost o dotaci je podána na částku 33,5 mil. Kč.

Aktivní zákazník – aktuální informace

Aktualitám k aplikaci sdílení elektřiny se věnoval Ing. Tomáš Křapáček, manager ve společnosti MOORE Advisory CZ, člen skupiny MOORE Czech Republic, který hovořil o studii využití aktivního zákazníka v podmínkách hlavního města Prahy.

„Aktivní zákazník je novou cestou (založenou na Lex OZE II), jejíž prostřednictvím lze skrze menší skupiny sdílením efektivně využívat přebytky vyrobené elektrické energie mimo místo výroby. Sdílení skrze AZ může být efektivní cestou, jak si vyzkoušet principy komunitní energetiky bez nutnosti zakládání nových právních entit (mj. s ohledem na specifika HMP a působnost městských částí). Sdílení skrze aktivního zákazníka umožňuje do jedné skupiny sdílení zahrnout nejvýše 11 registračních čísel předávacích míst (z toho alespoň jedno předávací místo musí být výrobcem)," shrnul na začátku Ing. Křapáček základní princip a vysvětlil základ studie, kdy hlavní město Praha je z pohledu vlastnictví značně specifické.

Formálně je HMP vlastníkem vysokého počtu nemovitých majetků, z nichž některé sám využívá, jiné jsou svěřené městským částem atd. S ohledem na mnohotvárnost aktérů může být méně institucionalizovaná cesta, která je pružná a jež nezávazně spojuje členy ve vazbě na čistě ekonomické motivace, vhodnou formou sdílení a potenciálně prvním krokem ke komunitní energetice většího rozsahu. Zároveň také zájemce z řad MČ upozornil: „Je nezbytně nutné, a to s ohledem na malý počet předávacích míst (velikost skupiny sdílení), zabývat se složením aktivního zákazníka, stejně jako instalovaným výkonem, který by měl odpovídat součtu spotřebních profilů. S příliš vysokou výrobou vůči spotřebě bude efekt sdílení klesat.“

Semináře se zúčastnilo 52 zástupců MČ. Všechny prezentace jsou účastníkům k dispozici na stránce meetingů v uživatelské zóně. Další energetický meeting se bude konat v září 2024.

Kontakt na pořadatele:Odbor ochrany prostředí MHMP,Ing. Zbyněk Petruška, vedoucí Oddělení energetického manažera, email: energetika@praha.eu Zpracování tiskové zprávy:Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., TZB-info, dagmar.kopackova@topinfo.cz