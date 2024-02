TZB-info / Facility management / Energetická náročnost budov / Jaký význam má energetická náročnost budovy pro stavebníka?

Jaký význam má energetická náročnost budovy pro stavebníka?

Nevhodná energetická náročnost a příliš moc primární energie může zhatit plán na kolaudaci nejen rodinného domu. Každý stavebník by měl znát základní pojmy a termíny, aby nebyl nemile překvapen.

Ing. Miroslav Urban, Ph.D. z katedry TZB, Fakulty stavební, ČVUT v Praze

Na otázky, co je energetická náročnost budovy, co je primární energie, co znamená faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů, jakou má velikost a jaký má význam, jaká opatření mohou pomoci splnit požadavky, výhody a nevýhody různých přístupů k výstavbě, jak řešit změny během stavby, odpovídá Ing. Miroslav Urban, Ph.D. z katedry TZB, Fakulty stavební, ČVUT v Praze.

Energetická náročnost budovy neřeší budoucí provozní náklady, ale pokud nebudou splněna pro ni platná kritéria, stavební úřad kolaudaci přeruší do jejich splnění. A to bude pro stavebníka velmi nemilé a někdy i velmi drahé překvapení. Lze se mu vyhnout. Buď zvolit výstavbu na klíč s tím, že odpovědnost má dodavatel a nebo spolupracovat s odborníky, o kterých se Miroslav Urban v rozhovoru zmiňuje.