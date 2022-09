TZB-info / Facility management / Energetická náročnost budov / 20. letní škola TZB právě probíhá

Program zahájily včera přednášky o novinkách, které mohou být inspirací pro studenty ve workshopech. Na řadu přišla tepelná čerpadla, chlazení, větrání, rekuperace, otopná tělesa i potrubí a TZB-info a estav.tv jako informační podpora.

Tématem jubilejní 20. letní školy TZB jsou Resilientní systémy TZB pro budovy 21.století

Letní škola TZB je již tradičně určena nejen posluchačům studijních programů "Budovy a prostředí" a "Inteligentní budovy", kteří budou ve školním roce 2022/2023 zpracovávat diplomovou práci, ale pro všechny studenty posledních ročníků magisterských a doktorských programů vyučovaných na českých a slovenských technických univerzitách se zájmem o problematiku TZB.

Kromě technických problémů se budou moci účastníci seznámit i se základy psychologie týmové práce a využít i možností konzultací s přítomnými odborníky z technických univerzit a špičkovými odborníky z praxe. V letošním roce probíhá letní škola v Penzionu Kamínek v Novohradských horách.

První den zazněly přednášky i praktické ukázky, které se budou hodit při workshopech v dalších dnech.

Z významů slova resilientní se nejčastěji přednášející odkazovali k výkladu pružný, nebo přizpůsobivý. A je to pochopitelné. Již několik let probíhá změna požadavků na budovy a TZB systémy se postupně přizpůsobovaly. Výrobky a řešení vstřebaly požadavky na vyšší energetickou efektivitu v rámci ekodesignu, reagovaly na zpřísněné tepelně technické požadavky na budovy, přizpůsobovaly se trendům modrozelené architektury, zcela novým rámcům využívání OZE atd. V současné době se v reakci na dopady energetické krize očekává pružnost a přizpůsobení bezprecedentně rychle se měnící situaci. V přednáškách se téma objevilo i v souvislosti se samotným návrhem systémů TZB, a to v souvislosti s BIM, kde se přizpůsobení očekává naopak od lidí.

Odborným garantem letní školy je prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

