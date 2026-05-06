Ceny energií rostou, trh zůstává nervózní. Fixace cen ochrání zákazníky, říká Jiří Matoušek
Ceny energií za poslední týden na burze rostly. VEMEX a Pražská energetika mají nové ceníky, jeden dodavatel zlevňoval, druhý zdražoval. Přinášíme komentář Jiřího Matouška z CENTROPOLU ohledně aktuálního dění na trzích a doporučením pro zákazníky.
S trváním konfliktu v Íránu a s protahováním řešení cena plynu a elektřiny neklesá, spíše již více jak týden roste. Pohyb cen zobrazuje níže uvedený graf, kde je vidět, že podobný cenový vývoj je jak u plynu, tak i u elektřiny. V grafu jsou ceny na měsíc dopředu na burze PXE, které ze všech měsíčních cen nejvíce reflektují aktuální dění na trzích.
V tabulce cen energií na burzách v ČR vidíme vyšší ceny měsíčních kontraktů pro druhou polovinu roku u elektřiny, plyn by podle obchodníků neměl příliš zdražovat. Na vyšší ceny energií sází také obchodníci na burze v roce 2027. Naproti tomu průměrné ceny na spotovém trhu za poslední měsíc u elektřiny výrazně klesly díky slunečnému a větrnému počasí. Ceny na Českomoravské komoditní burze Kladno rostly, mimořádně nízké ceny energií z konce minulého roku na této burze jsou pryč. Další nákupy budou zřejmě ještě dražší.
Tab. 1: Přehled cen na burzách v ČR s trendem vývoje
Vývoj cen energií pro domácnosti se přizpůsobuje situaci na velkoobchodních trzích. Situace na trzích nedovoluje zlevňování, většina dodavatelů ale také nechce zdražovat, bojí se reakce zákazníků. V tabulce jsou změny na přelomu měsíce. Tentokrát jich nebylo moc.
VEMEX Energie pokračoval v korekci nabídek z dubna a po plynu v předchozím týdnu také výrazně snížil ceny elektřiny. Cena komodity u tarifů FIX 24 (12)M 05/2026 je nově nižší o 210 až o 421 Kč/MWh, zato obchodník zvýšil stálý plat o 10 Kč/měsíc. Jedná se o nabídky určené pro nové zákazníky.
Velmi výrazné zvýšení cen elektřiny i plynu mají od května noví zákazníci Pražské energetiky, kteří sjednají novou fixní smlouvu na pobočce. Tarify PRE PROUD FAVORIT 3 05/2026 a PRE PROUD FAVORIT 2 05/2026 podražily cenu silové elektřiny o 355 Kč/MWh ve srovnání s dubnovou nabídkou. Plyn u produktu se stejným názvem je rovněž dražší o 175 Kč/MWh. Stálý plat se nezměnil. Samozřejmě má obchodník levnější elektřinu i plyn pro nové zákazníky, kterou prodává na srovnávacích portálech.
Společnost innogy již dlouhou dobu upravuje ceny elektřiny a plynu podle vývoje cen na burze. Tentokrát měnila pouze ceny plynu v prolongačních cenících určených pro stávající zákazníky. Prodejce dlouhodobě nabízí tarify s postupně klesající cenou a nabídky pro stávající zákazníky nejsou výjimkou. Ceny plynu na květen jsou v tarifech prodejce jen mírně vyšší v řádu několika korun. Kvůli postupně klesající ceně v tabulce 2 uvádím průměrnou cenu za období závazku. Ceny pro nové zákazníky obchodník neměnil, jen nově nabízí slevu 20 % a pojištění Protect zdarma.
Tab. 2: Přehled novinek za uplynulý týden (červeně – růst cen, zeleně – pokles cen, * – průměrná cen, vážený průměr)
Zafixujte si nízké ceny energií, nabídka nebude trvat věčně
V přehledu uvádím nejlepší oficiální nabídky dodavatelů na trhu. Doporučil bych preferovat fixaci raději na delší dobu než na jeden rok. Platnost nabídky je pouze do dalšího článku, protože obchodníci mohou tarify měnit.
Trhy zůstávají nervózní, zákazníky ochrání fixace, komentář Jiřího Matouška (CENTROPOL ENERGY)
Aktuální vývoj na Blízkém východě nám znovu připomíná, že energetické trhy kromě zákonitostí nabídky a poptávky ovlivňují také geopolitická bezpečnostní rizika včetně velmi specifického chování různých autoritářských režimů. Írán dlouhodobě patří k zemím, které svou strategickou pozici využívají k politickému i ekonomickému nátlaku, a právě oblast Perského zálivu je tak jedním z nejcitlivějších míst globální energetiky.
Hormuzským průlivem prochází významná část světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu LNG. Jakákoli eskalace v této oblasti – ať už v podobě otevřených hrozeb, omezení plavby nebo vojenských incidentů – se prakticky ihned projeví nervozitou na trzích a růstem cen energií. A protože trh je globalizovaný, je zasažena i Evropa, byť pro její spotřebu je určena jen malá část produkce energetických surovin z regionu.
„Problém bohužel nelze v krátkém čase odstranit bez ukončení blokády Hormuzu. Šéf Mezinárodní energetické agentury (IEA) Fatih Birol sice opatrně mluvil o možnosti výstavby nového ropovodu a plynovodu v odhadované délce 1 550–1 750 km, které by obešly Hormuz po souši z Irácké Basry do Ceyhanu v Turecku. Ještě však neexistuje ani projekt, není zajištěno financování a samotná výstavba by podle střízlivých odhadů trvala 2–4 roky. Šlo by tedy o určitou pojistku do budoucna a nikoli současné řešení. Tím musí být mírová dohoda,“ říká Jiří Matoušek, člen správní rady Centropol.
Než bude uzavřena, zůstane světový trh s ropou a plynem (nejen) kvůli dění v této oblasti velmi zranitelný. A z pohledu koncových odběratelů – domácností i firem – je situace o to složitější, že její příčiny nemají možnost nijak ovlivnit. Chování režimů na Blízkém východě, mezinárodní konflikty i tempo výstavby infrastruktury jsou zcela mimo jejich kontrolu. To ovšem neznamená, že by byli zcela bezmocní. Jedním z mála skutečně funkčních nástrojů, jak se proti těmto rizikům chránit, je fixace ceny energií.
Bezpečné nákupy, zajištění a diverzifikace
Centropol fixaci doporučuje dlouhodobě, ale v obdobích zvýšené geopolitické nestability její význam ještě roste. Zákazníkům dává jistotu, že krátkodobé výkyvy na burzách a prudké cenové skoky vyvolané geopolitickými událostmi nezasáhnou do jejich rozpočtů. Kromě samotné fixace je zásadním rozhodnutím také volba dodavatele, u něhož si zákazník energie zafixuje. Fixace má smysl pouze tehdy, pokud stojí na reálném, odpovědném a dlouhodobém zajištění dodávek.
Tento přístup se u Centropolu týká nejen zákazníků s fixovanými cenami, ale i klientů s produkty na dodávku energií bez závazku nebo smluv, které teprve vstoupí do dalšího období. Díky tomu se krátkodobé nárůsty cen na velkoobchodních trzích nepromítají do koncových cen pro zákazníky. Právě tato schopnost tlumit volatilitu by při výběru dodavatele měla být klíčová. Způsobilost nakupovat energie dopředu v řádu let demonstruje finanční stabilitu dodavatele, která jeho zákazníkům přináší potřebný klid a jistotu.
Účinným nástrojem pro posouzení finanční stability a míry zajištění dodavatelů je Index zajištění obchodníka (IZO). Tento ukazatel sleduje, do jaké míry má obchodník skutečně zajištěné objemy energií pro dodávky svým zákazníkům s pevnou cenou, a zda je jeho cenová nabídka podložená reálnými nákupy na energetických trzích. Vznik IZO byl reakcí na počátek energetické krize v letech 2021 až 2023 a na krach řady dodavatelů, kdy se ukázalo, že nízká cena bez odpovídajícího zajištění může pro zákazníky znamenat zásadní riziko. Centropol patřil mezi iniciátory a podporovatele zařazení IZO do energetické legislativy, podmínky IZO plnil už před jeho zavedením a nadále v tom pokračuje.
Součástí dlouhodobé strategie řízení rizik u Centropolu je také diverzifikace nákupních zdrojů a cenových mechanismů. Významným krokem z poslední doby je v tomto ohledu kontrakt uzavřený se společností MET Česká republika, který váže cenu části dodávek zemního plynu na americký benchmark Henry Hub. Ten patří mezi nejvýznamnější globální plynové indexy a je založen na rozsáhlém, likvidním a transparentním trhu v USA. Ve srovnání s evropskými benchmarky bývá jeho cenový vývoj méně zatížen regionálními geopolitickými a logistickými šoky, což z něj činí vhodný doplněk k evropským indexům.
Centropol tak může pracovat vedle německého THE – Trading Hub Europe a holandské plynové burzy TTF – Title Transfer Facility nově také s americkým Henry Hubem. Jejich kombinace funguje jako účinný tlumič kolísání cen a posiluje stabilitu nákupního portfolia. Konzervativní strategie zajišťování dodávek chrání zákazníky před extrémními výkyvy trhu způsobenými v posledních letech řadou geopolitických krizí.
Čím dříve, tím lépe
Smlouva na dodávku energií s fixací ceny, kterou zákazník s Centropolem uzavírá, je založena na skutečně nakoupených objemech energií a na odpovědném přístupu k řízení rizik. Právě v obdobích, kdy trh čelí geopolitickým otřesům a nejistotě, se tato strategie ukazuje jako velmi efektivní. I díky ní patří Centropol k několika málo velkým stabilním dodavatelům, kteří stále drží výhodné ceny ze začátku letošního roku. Čím dříve zákazníci smlouvu s fixovanou cenou elektřiny či plynu uzavřou, tím dříve získají jistotu, že se jich případný růst cen nedotkne.
Kromě nadšenců z řad majitelů fotovoltaik, kteří mají řízení výroby a spotřeby jako koníčka, není mnoho zákazníků se zálibou ve sledování denních výkyvů cen energií. Pro domácnosti je proto fixace vždy vhodným řešením. Fixace delší než jeden rok navíc obsahuje cenovou prémii spojenou s nižší cenou komodity ve vzdálenějším období. Fixace dává jistotu domácnostem, a případně i firmám, které by si měly, samozřejmě s ohledem na předmět podnikání, alespoň část spotřeby také zafixovat.
„Optimální délka fixace pro domácnost je u elektřiny dva i tři roky, u zemního plynu spíše dva roky, protože věříme, že do té doby se situace uklidní a ceny mohou začít klesat. Pokles cen ale zřejmě nebude příliš výrazný a pokud tříletá fixace nabízí cenové zvýhodnění oproti dvouleté, fixovat na tři roky je zcela v pořádku. A po uplynutí tohoto období je vhodné ceny zafixovat znovu,“ říká Jiří Matoušek, člen správní rady Centropol.
Současný vývoj na Blízkém východě je dalším potvrzením toho, jak je energetická bezpečnost důležitá, a že období klidu na trzích nelze brát jako samozřejmost. Pro domácnosti i firmy proto dává smysl rozhodnutí, které jim přinese předvídatelnost, stabilitu a ochranu před náhlými cenovými skoky. Tedy fixace ceny elektřiny i plynu u stabilního, dobře zajištěného obchodníka.