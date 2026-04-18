Jak dopadla topná sezóna 2025/2026? A co se čeká v cenách elektřiny a plynu?
Jak dopadla topná sezóna 2025/2026? A co se čeká v cenách elektřiny a plynu?
Co náš čeká v druhé polovině roku 2026? Konec aspoň jedné války? Trhy tomu věří. Hlavním problémem není absolutní nedostatek komodit v Evropě, ale tlak z Asie. Na Radě EU chybí širší podpora pro radikální změny v ETS 1 a není moc pravděpodobné, že by došlo ke zrušení ETS 2.
Jak dopadla topná sezóna?
- Ceny se držely výše, bez zásadních překvapení.
- Suchá zima s výraznějšími výkyvy teplot. Z dlouhodobého pohledu blíž normálu.
- Zásobníky plynu nadstandardně vyčerpané.
- Celková spotřeba rostla, zákazníci se sníženými cenami přestali šetřit.
- Spotový trh (oproti loňskému období) zaznamenal méně hodin se zápornou cenou.
„V prvním čtvrtletí roku 2026 došlo k markantnímu nárůstu nákupních cen elektřiny. Cena plynu vzrostla ještě dramatičtěji, což je přisuzováno návratu k teplotnímu normálu po předchozích teplých zimách a nutnosti doplnit zásobníky. Cena ropy se pohybuje kolem 98 USD za barel. V případě výpadku těžby (např. v Íránu) nelze produkci obnovit okamžitě, ale trvá to několik měsíců,“ shrnul situaci na tiskové konferenci Viktor Procházka, zástupce ředitele společnosti Yello a pokračoval: „Klíčovým bodem je situace v Hormuzském průlivu, který je v současnosti zablokovaný a zaminovaný. Tato oblast je kritická pro transport LNG a ropy, přičemž tankery se do těchto vod kvůli riziku a omezené kapacitě nepouštějí.
Hlavním problémem není absolutní nedostatek komodit v Evropě, ale tlak z Asie. Asijské země mají tendenci ‚přeplácet‘ dodávky, což žene globální ceny nahoru. Do Evropy směřuje pouze asi 5 % produkce z Perského zálivu, zatímco celkově touto cestou prochází 20–25 % světové produkce.“
„Současné vysoké ceny jsou odrazem nejistoty v dopravních trasách a geopolitického napětí, spíše než fyzického vyčerpání zdrojů,“ shrnul Viktor Procházka.
Aktuálně se úkoly spojené s nákupem a zásobami řeší na Ministerstvu průmyslu a obchodu a odborníci se drží naděje na vyřešení války v tomto regionu.
Energetika a systém ETS
- Odklad ETS 2: Zavedení systému ETS 2, který dopadne na konečné spotřebitele, bylo odloženo na 1. ledna 2028. Původní termín byl začátek roku 2027, což by vzhledem k rostoucím cenám plynu bylo pro spotřebitele velmi citelné.
- Revize ETS 1: Pozornost se aktuálně soustředí na systém ETS 1. Česká vláda je v této věci velmi aktivní; premiér odeslal již třetí dopis partnerům v EU a téma se řešilo i na poslední Radě EU.
„Ačkoliv pozici ČR podpořilo 10 států, na Radě EU chybí širší podpora pro radikální změny v ETS 1. Státy jako Španělsko, Portugalsko či skandinávské země, které masivně investovaly do obnovitelných zdrojů (vítr, voda, slunce), změny tolik netlačí, protože mají nižší ceny energií,“ řekl Ing. Jiří Gavor, výkonný ředitel ANDE a dále vyjádřil názor, že není pravděpodobné, že by došlo ke zrušení ETS 2 a domácnosti by se měly připravit na komplexní dopady těchto opatření v budoucnu.