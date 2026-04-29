Který dodavatel energií byl za poslední rok nejvyhledávanější?
Přehrát audio verzi
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Ceny elektřiny a plynu po předchozím poklesu opět mírně rostly. Přinášíme přehled nových ceníků za poslední týden a které nabídky jsou nyní nejvýhodnější ke sjednání. Kdo na trhu s energiemi posiluje: srovnání dodavatelů podle počtu získaných přípojek v březnu 2026.
Situace na trhu s energiemi pro domácnosti za uplynulý týden
Ceny elektřiny a plynu na trzích ukončily pokles a opět mírně rostly. Vývoj cen souvisí s íránskou krizí, a s opětovným uzavřením Hormuzského průlivu. Na každou zprávu z této oblasti jsou trhy velmi citlivé a ihned reagují změnou. Vlivem předchozího poklesu cen naši dodavatelé přestali měnit ceníky a zavládlo období vyčkávání. Jeden dodavatel dokonce snížil ceny plynu pro nové zákazníky, které krátce předtím výrazně zvýšil. Stále na trhu zůstává několik nabídek s nízkými cenami, které platily před íránskou krizí. Někteří obchodníci nyní dávají přednost zvyšování stálého platu před zvyšováním ceny komodity.
Ceny energií na burze PXE na následující měsíce a roky na rozdíl od předcházejících dvou týdnů zase začaly růst, i když tento růst není tak strmý jako na začátku krize. Průměr na spotovém trhu za posledních 30 dní je mírně zpožděný, stále převažuje v procentuálním vyjádření pokles. Díky nižším cenám se také rozhýbaly obchody na Českomoravské komoditní burze Kladno, kde nakupují hlavně stát a obce. Uvidíme, jak se růst cen komodit na světových burzách projeví i u nás. Uvádění dat z Českomoravské komoditní burzy Kladno jsem si oblíbil, protože zde se jedná o bezprostřední obchody pro velké klienty a obchodníci zde mohou ukázat, jaké ceny lze v určitém okamžiku dosáhnout. Povolenky pro domácnosti opět klesly, ve srovnání s minulým týdnem.
Tab. 1: Přehled cen na burzách s trendem jejich vývoje poslední týden
Přehled nových ceníků elektřiny a plynu za poslední týden
Tab. 2: Nové nabídky dodavatelů za uplynulý týden (zeleně – levnější ceny než v předchozí verzi, * – měsíční fix)
Největší změny v nabídce udělal SPP (Slovenský plynárenský priemysel). U produktů pro nové zákazníky ukončil fixaci na dva a tři roky s klesající cenou, tyto tarify zůstaly jen pro podnikatele. Obchodník je nahradil produkty s krátkou dobou fixace na rok. V seznamu dodavatele je nově Elektřina/Plyn Extra duben 2026 plus podobná novinka z předchozího týdne Elektřina/Plyn online duben 2026. Ceny komodity u těchto tarifů jsou sice nízké, ale nevýhodou je právě zmíněná krátká doba fixace.
ELIMON upravil tarify elektřiny. Zveřejněné ceníky jsou určeny jak pro nové zákazníky, tak pro stávající. Ceny komodity ELIMON neměnil, zvýšil pouze stálý plat o 10 Kč/měsíc.
Dodavatel VEMEX Energie upravil akviziční nabídky plynu na 12 a 24 měsíců směrem dolů. Sice i nyní najdeme na trhu levnější možnosti dodávek plynu, ale proti březnové verzi snížil cenu až o 359 Kč/MWh.
Pro ukázku toho, jak se propisují burzovní ceny do cen měsíčních fixů, jsem v tabulce doplnil ceny obchodníka bezDodavatele na květen. Někdy uvádím ceny tohoto produktu na měsíc, někdy na dva měsíce dopředu. V těchto cenách je malý rozdíl, důležitá je okamžitá situace na trhu, ta nejvíce ovlivňuje ceny. U některých dodavatelů je nyní vidět zvláštní situace. Obchodníci zdražili tarify pro nové zákazníky a pro nové smlouvy stávajících zákazníků vlivem situace na burzách a nyní jsou levnější okamžité měsíční tarify než fixní nabídky.
Nejvýhodnější nabídky na trhu ke sjednání novými zákazníky
V následující tabulce jsou oficiální nejvýhodnější nabídky elektřiny a plynu na trhu. Tabulka může sloužit jako doporučení ceny, kterou by se mohl řídit zákazník, když vyjednává o cenách ve své nové smlouvě. Je to určité porovnání, protože každý dodavatel o svých nabídkách tvrdí, že jsou nejvýhodnější, ale skutečnost je někdy jiná.
Zároveň může být doplňkem přehled novinek (Tab. č. 3), kde se čtenář dozví, jaké nové nabídky jsou na trhu.
Tyto nabídky se mění, proto platnost tarifů v uvedeném přehledu je pouze do následujícího článku. Nabídky je třeba si ještě s dodavatelem ověřit.
Dodavatelé podle počtu získaných přípojek v březnu 2026
Počet odběrných míst (přibližně počet zákazníků) je sice ne jediným, ale zato významným kritériem pro hodnocení úspěšnosti obchodníků. Zde uvedený přehled je zpracován na základě statistiky počtu odběrných míst, kterou pravidelně každý měsíc zveřejňuje Operátor trhu na svých stránkách. V následující tabulce porovnávám změny v počtu odběrných míst za poslední rok, pro přehled ještě přidávám také sloupec se změnami z měsíce na měsíc.
Operátor zveřejňuje počty odběrných míst dodavatelů, kteří mají více než sto odběrných míst. Data upravuji tak, aby v tabulce byli uvedeni pouze známí obchodníci z Kalkulátoru cen energií TZB-info. Vyřazuji dodavatele z lokálních distribučních sítí, podnikové sítě nebo společnosti, které dodávají jen podnikům. Pořadí je sestaveno od nejvyššího počtu získaných odběrných míst mezi březnem 2025 a březnem 2026.
Stejně jako minulý měsíc se rozdíly mezi jednotlivými obchodníky dál prohlubují. Zhruba dvě třetiny zde uvedených dodavatelů elektřiny získaly více odběrných míst, než kolik ztratily. V případě plynu je počet úspěšných dodavatelů pouze o něco více než jedna třetina obchodníků v tabulce. Ostatní vykázali za rok ztrátu, která se postupně s časem ještě prohlubuje, protože na stejné pozici jsou ti samí obchodníci.
V případě elektřiny ztratil nejméně úspěšný dodavatel 3 749 odběrných míst, kdežto nejúspěšnější dodavatel si připsal za rok 26 783 přípojek. Zvýšení počtu odběrných míst ovlivňuje také vznik nových přípojek, kterých měsíčně přibývá několik tisíc.
Počet odběrných míst plynu naopak měsíc od měsíce výrazně klesá, což se projevuje na počtu nově získaných odběrných míst nejúspěšnějších dodavatelů. Dodavatel s největší ztrátou odběratelů vykazuje úbytek 41 799 přípojek, kdežto nejúspěšnější získal jen 22 876 nových přípojek.
V elektřině je dlouhodobě nejúspěšnější společnost innogy, která má výhodu proti většině ostatních dodavatelů v tom, že má největší obchodní podíl na trhu s plynem pro domácnosti, je to tradiční dodavatel a i díky husté síti poboček může zákazníky ovlivnit ke změně dodavatele a přechodu k němu. Nemalou roli hrají také technologie, které obchodník nabízí spolu s dodávkami proudu.
Je zřejmé, že komerční srovnávače mohou přivést dodavateli nové zákazníky, i když tito zákazníci nemusí být dlouhodobě jistí a mohou s postupujícím časem být převedeni jinam.
Velmi dobře si vedou v elektřině ČEZ Prodej a E.ON Energie, které dlouhodobě sází na poctivé ceny a nové technologie. Je to asi směr, který se dlouhodobě dodavatelům vyplácí. Nabídka služeb těchto prodejců se nedá srovnávat s malými dodavateli a ani cenově většina malých dodavatelů nestačí konkurovat.
Problém některých dodavatelů s poklesem počtu odběrných míst může být v jejich spánku. Ceny pro nové zákazníky mají dodavatelé sice příznivé, ale když se podíváme na ceny stávajících zákazníků, jsou to ceny, které zamrzly v době první energetické krize. Není pak divu, že v době, kdy zákazníci nemají moc peněz a jsou osloveni, lehce přejdou jinam a nenahradí je ani přírůstky nových zákazníků.
V případě plynu se trh mění zejména vlivem celkového snižování počtu odběrných míst vlivem úprav bydlení v rámci snížení energetické náročnosti. Náklady na topení plynem jsou mnohem vyšší než na pouhé svícení elektřinou, proto jsou zákazníci citlivější na cenu, která hraje výraznější roli než cena elektřiny pro svícení, kde je nejvíce odběrných míst.
U plynu si nejlépe vede ČEZ Prodej, Pražská energetika a E.ON Energie, hlavně díky dlouhodobě výhodným cenám plynu. Prodej probíhá přímým prodejem nebo pomocí srovnávacích portálů.